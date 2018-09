Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint a pesterzsébeti reformátusoké.","shortLead":"Varga Mihály szerint az ország előtt álló kihívásokra az olyan közösségekre támaszkodva adják meg a választ, mint...","id":"20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9b202f5d-b8a6-4524-a316-8de1edb768c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6cde87-883a-4fdc-a7d7-399ae6ec5112","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_templomra_kell_a_penz_arra_szivesen_ad_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 23. 19:59","title":"Ha templomra kell a pénz, arra szívesen ad a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","shortLead":"Bár pártok felett álló kezdeményezést indított el a volt first lady, nyilvánvaló, hogy a cél a demokraták megsegítése.","id":"20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=87751b2a-6e38-45b2-8e62-8e603f6bf9d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be2a9402-b0ce-4c7c-9031-7d8065d16a70","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Michelle_Obama_is_csatlakozott_az_amerikai_felidos_valasztasi_kampanyhoz","timestamp":"2018. szeptember. 23. 21:16","title":"Michelle Obama is csatlakozott az amerikai félidős választási kampányhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","shortLead":"Egészen kis dolgot kért tőlük a beteg, de lehet, hogy nem mindenki teljesítette volna.","id":"20180922_olasz_mentosok_tenger","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8ddec9f4-04f3-43b8-b494-098dee1690c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0b7d4fb-ef86-4203-acbf-a6d3884dd70b","keywords":null,"link":"/vilag/20180922_olasz_mentosok_tenger","timestamp":"2018. szeptember. 22. 18:06","title":"Filmbe illő emberi gesztust tettek az olasz mentősök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","shortLead":"Muszáj volt valamit kitalálni, hogy az autósok lassítsanak.","id":"20180923_Papirrendor_az_M6oson","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c952702a-ee59-45b8-bdfe-bf830bef3677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fd9b606-53d3-486c-99d1-5a54174f66f3","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_Papirrendor_az_M6oson","timestamp":"2018. szeptember. 23. 08:28","title":"Elképesztő trükkel próbálják lelassítani az M6-oson az autósokat - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","shortLead":"A remek állapot és a több évtizedes életkor nagyon hasonló, de a technika talán nem is lehetne ennél eltérőbb.","id":"20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28d0428d-22e0-45cd-b235-f30ecda7e481&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b29c1ab3-89a1-4906-8087-e5cd7e9bd8cd","keywords":null,"link":"/cegauto/20180923_a_legdragabb_hazai_lada_es_a_legolcsobb_magyar_rollsroyce__vajon_melyik_dragabb","timestamp":"2018. szeptember. 23. 07:40","title":"A legdrágább hazai Lada és a legolcsóbb magyar Rolls-Royce - vajon melyik kerül többe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt a készülékek ellenőriztetésekor várakozásra és növekvő díjakra kell számítani.","shortLead":"A szeptemberi kánikulában sokan megfeledkeztek arról, hogy fel kell készülni a fűtési szezonra. A szakemberhiány miatt...","id":"20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=10e560e1-5b0c-40ba-81dc-450d0569fd71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0154861d-70b1-40c3-a068-3d3478e4c0db","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Ha_gazzal_fut_akkor_van_ket_rossz_hirunk","timestamp":"2018. szeptember. 23. 09:30","title":"Ha gázzal fűt, akkor van két rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját hurcolták el. Nyugat-Afrika partvidéke a világ legveszélyesebb kalózterületévé vált.","shortLead":"Ezúttal egy svájci teherszállító hajót foglaltak el szombaton Nigéria partjainál, és a 19 fős legénység 12 tagját...","id":"20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4437aaf7-ed58-4ecc-a8e2-7c4d2b65b9a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b046ba35-b989-47ca-8f79-90c229f11844","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Megint_jottek_a_kalozok_NyugatAfrikaban","timestamp":"2018. szeptember. 23. 16:27","title":"Megint jöttek a kalózok Nyugat-Afrikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfit korábban egy bűnbanda tagjaként majdnem halálra ítélték, de a börtönben mindent megtett, hogy minél előbb szabaduljon. ","shortLead":"A férfit korábban egy bűnbanda tagjaként majdnem halálra ítélték, de a börtönben mindent megtett, hogy minél előbb...","id":"20180924_Mintarab_volt_a_bortonben_a_gyermekeit_eroszakolo_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43395fc0-13a3-47d1-89af-5073e1278b41","keywords":null,"link":"/itthon/20180924_Mintarab_volt_a_bortonben_a_gyermekeit_eroszakolo_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:24","title":"Mintarab volt a börtönben a szabadulás után a gyermekeit erőszakoló férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]