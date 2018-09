Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth felmérésében 311 családi vagyonkezelőt (family office) vizsgáltak, melyek bőven megduplázták a hozamukat.","shortLead":"Szívesen fektetnek magántőkés cégekbe a világ legvagyonosabb családjai ami nem csoda: a UBS és a Campden Wealth...","id":"20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28f88da1-fe83-47b5-b0ba-094594cd9028&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46f3ca43-7cb1-4eaa-b3fb-aaa86ae72a95","keywords":null,"link":"/enesacegem/20180925_Tudja_mi_az_a_csaladi_vagyonkezelo_A_legujabb_befektetesi_sikersztori","timestamp":"2018. szeptember. 25. 09:50","title":"Tudja, mi az a családi vagyonkezelő? A legújabb befektetési sikersztori","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső feljegyzésnek mondott dokumentum alapján úgy tűnik, saját embereit is el akarja hallgattatni a keresőóriás.","shortLead":"Nem elég, hogy egyre sötétebb dolgok derülnek ki a Google Kínának fejlesztett, cenzúrázott keresőjéről, egy belső...","id":"20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a6aa4e0c-5f3f-47c8-8fae-e3973db098bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"838a5c0b-79ee-45a0-a608-7f144297fc9b","keywords":null,"link":"/tudomany/20180924_google_dragonfly_kinai_kereso_cenzura","timestamp":"2018. szeptember. 24. 10:03","title":"A Google sötét titka? Arra utasítják az alkalmazottakat, hogy töröljék a cenzúrázott keresőről szóló e-maileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dcc3c05-a62f-473d-8dca-b2b6b1658496","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mogyoródon jártunk, ahol a legkisebb Lupótól kezdve a mindent elnyelő Transporterekig szinte minden Volkswagen felbukkant.","shortLead":"Mogyoródon jártunk, ahol a legkisebb Lupótól kezdve a mindent elnyelő Transporterekig szinte minden Volkswagen...","id":"20180924_hippifalutol_a_legujabb_tuning_autokig_fotogaleria_a_nagy_magyar_vw_talalkozorol_volkswagen_golf","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6dcc3c05-a62f-473d-8dca-b2b6b1658496&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f5b6c8-65e5-444a-9468-cf6002e0cc55","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_hippifalutol_a_legujabb_tuning_autokig_fotogaleria_a_nagy_magyar_vw_talalkozorol_volkswagen_golf","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:41","title":"Hippifalutól a nutellásautóig: fotógaléria a nagy magyar VW-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha képtelen megfogalmazni, miért érdemes felkelnie nap mit nap. De mi ennek az oka, és hogyan lehet segíteni?","shortLead":"Szakemberként gyakran szembesülök azzal, mekkora fájdalmat jelent, ha valaki értelmetlennek éli meg az életét, ha...","id":"20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0162b538-21e8-4b68-9e98-7cefd6e12ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da91fe7c-d98e-4df2-938b-2ad635f2f55c","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20180823_On_is_celtalanul_sodrodik_Igy_teheti_meg_az_elso_lepeseket","timestamp":"2018. szeptember. 23. 20:15","title":"Ön is céltalanul sodródik? Így teheti meg az első lépéseket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i ENSZ-találkozójának főtémái.\r

\r

","shortLead":"Klinikai gyógyszertesztek és üldözött keresztények voltak Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter New York-i...","id":"20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b4f20f8-79bc-41bc-87c4-f70927959f3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1af7a332-9920-40e7-8551-b1c012ad93bc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Magyarorszag_nagyhatalom_lehet_a_klinikai_gyogyszertesztekben","timestamp":"2018. szeptember. 24. 08:45","title":"Magyarország nagyhatalom lehet a klinikai gyógyszertesztekben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép Szíriában bekövetkezett pusztulásáért - jelentette ki Igor Konasenkov. Az orosz védelmi tárca szóvivője percnyi pontossággal vázolta az események moszkvai verzióját.","shortLead":"Teljes egészében az izraeli légierőt terheli a felelősség az orosz Il-20-as katonai rádióelektronikai felderítőgép...","id":"20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2498f0b3-a147-454d-b347-801f4386e009&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1a03046-69b3-48e4-9f44-d751499a2c05","keywords":null,"link":"/vilag/20180923_Moszkva_Izraelt_hibaztatja_az_orosz_gep_sziriai_leloveseert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 18:24","title":"Moszkva Izraelt hibáztatja az orosz gép szíriai lelövéséért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben, az orvosi ügyeletet fenntartó önkormányzat döntött így a múlt héten. A \"kényelmi szolgáltatásokra\" kiszabott díjak bevezetését a képviselők is megszavazták. Az alapellátás viszont alanyi jogon jár, így a döntés törvénytelen lehet.","shortLead":"Borsod legszegényebb településein ezreket kell fizetnie annak, aki alaptalanul hívja ki az ügyeletet Edelényben...","id":"20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2c652e69-f9d7-47d6-8eb9-5ee6e685a84d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b10558be-6825-4ddb-bba4-26e4675a556d","keywords":null,"link":"/kkv/20180924_Orvosi_ugyelet_Edelenyben_Fizessenek_a_kamuriasztasok_miatt","timestamp":"2018. szeptember. 24. 06:45","title":"Orvosi ügyelet Edelényben: Fizessenek a kamuriasztások miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","shortLead":"Ezt egy volt teniszező és üzletember állítja.","id":"20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4298a2aa-aeb8-4baf-a3e8-a9a7d3f51de4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bb94832-3008-4e58-a4d5-7faae2e94232","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180923_Orban_Viktor_allitolag_milliokat_fizetne_egy_tenisztornaert","timestamp":"2018. szeptember. 23. 13:46","title":"Orbán Viktor állítólag milliókat fizetne egy tenisztornáért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]