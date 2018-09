Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig van ezért. ","shortLead":"Meghan Markle csak azt csinálta, amit minden átlagos ember tesz: becsukta maga után az ajtót. Az internet mégis odáig...","id":"20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=952bc76c-9fc9-4940-ac68-28323bdea836&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b446de70-b504-4f5a-a3d1-dffabb9f996b","keywords":null,"link":"/elet/20180926_Az_emberek_meg_vannak_orulve_Meghan_Markleert_aki_sajat_maga_csukta_be_a_kocsi_ajtajat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:27","title":"Az emberek meg vannak őrülve Meghan Markle-ért, aki saját maga csukta be a kocsi ajtaját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem is lehetne.","shortLead":"Az elektromos autó sofőrjét Szerbiában igazoltatta egy járőr, a kép készítője szerint a jelenet ennél \"szerbesebb\" nem...","id":"20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=61b8970d-e495-48f2-b11b-d3d4aed3fb51&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"023167c0-add5-45c3-b208-02039a623b7c","keywords":null,"link":"/cegauto/20180924_tesla_model_s_kozuti_ellenorzes_igazoltatas","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:41","title":"A nap fotója: Nem erre számít az ember, ha benéz a Tesla csomagtartójába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","shortLead":"25 év alatt több mint egymilliárddal csökkent a számuk.","id":"20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=03b67e2f-42f1-4c78-b32c-3087fb1649e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd9642cd-af70-475f-b065-2ac9ae6db51d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180924_Kevesebben_elnek_melyszegenysegben_a_vilagon","timestamp":"2018. szeptember. 24. 15:44","title":"Kevesebben élnek mélyszegénységben a világon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8644278e-fd20-4df4-9b74-cc103b5285d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mészáros Lőrinc tévéjében megmagyarázták, miért kritizálta Bono madridi koncertjén Orbán Viktort: abban bízott, hogy a magyar kormányfő erre reagál, és így „visszaemeli őt a magaslatba”. Másképp hogyan is tudná magára irányítani a figyelmet a U2 frontembere...","shortLead":"Mészáros Lőrinc tévéjében megmagyarázták, miért kritizálta Bono madridi koncertjén Orbán Viktort: abban bízott...","id":"20180926_Bayerek_megfejtettek_Bono_azert_szolt_be_Orbannak_hogy_figyelmet_kapjon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8644278e-fd20-4df4-9b74-cc103b5285d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d251b25-d9a9-4b15-b509-d364a920010e","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Bayerek_megfejtettek_Bono_azert_szolt_be_Orbannak_hogy_figyelmet_kapjon","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:09","title":"Bayerék megfejtették: Bono azért szólt be Orbánnak, hogy figyelmet kapjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","shortLead":"3 milliárd forintot szentelt arra az MLSZ, hogy megépüljön a topolyai fociakadémia, részt is vesz a megnyitón Orbán.","id":"20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5e5ae585-2408-43c7-8ad8-5ce8ceb74543&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c38e364d-cf48-4e20-8479-ee01a723d987","keywords":null,"link":"/vilag/20180925_Orban_adja_at_a_magyar_penzen_epult_szerbiai_fociakademiat","timestamp":"2018. szeptember. 25. 11:50","title":"Orbán adja át a magyar pénzen épült szerbiai fociakadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","shortLead":"Már 415 forintba fog kerülni egy liter gázolaj, a benzin ára viszont marad 400 forint alatt.","id":"20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c8cfc54e-e24d-4562-a40a-a0d477efe04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee3b4b4a-401d-411c-bcd3-0f83dbd917fc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Orult_annak_hogy_ma_olcsobb_lett_az_uzemanyag_Penteken_ujra_dragul","timestamp":"2018. szeptember. 26. 13:14","title":"Örült annak, hogy ma olcsóbb lett az üzemanyag? Pénteken újra drágul!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","shortLead":"A Real Madrid horvát játékosa lett az Év labadrúgója a Nemzetközi Labdarúgó Szövetségnél.","id":"20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc3505d2-dced-492b-b349-2d70e84f1868&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"63bdceaa-b268-4ac1-932e-35e1867e903d","keywords":null,"link":"/sport/20180924_luka_modric_lett_az_ev_futballistaja","timestamp":"2018. szeptember. 24. 22:07","title":"Luka Modric lett az év futballistája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","shortLead":"Egy nő meghalt, hárman megsérültek.","id":"20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b9a3f8bb-49b2-4a62-8e55-df92e1ca37e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c59eb37f-0e8a-4060-9a85-480fea7283af","keywords":null,"link":"/vilag/20180926_Menekulteket_szallito_csonakra_lottek_ra_marokkoi_haditengereszek","timestamp":"2018. szeptember. 26. 07:21","title":"Menekülteket szállító csónakra lőttek rá marokkói haditengerészek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]