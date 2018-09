Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","shortLead":"Meglepő számokat találtak a vallásosság és a gazdasági teljesítmény között, keresik a lehetséges magyarázatot.","id":"20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=07b407a7-f96d-4ab9-86a5-14be5be9e884&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f19718de-2aa1-407c-86db-49c8d068c329","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180926_Miert_lehet_egy_orszag_fejlettebb_ha_nem_annyira_vallasos","timestamp":"2018. szeptember. 26. 06:45","title":"Miért lehet egy ország fejlettebb, ha nem annyira vallásos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","shortLead":"17 ember ellen szabálysértési feljelentést tettek.","id":"20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a710399-bb72-48c2-84f8-5669d81b318b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d68e0fed-7b87-4f03-aa09-ea06f1a919d6","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_szerda_hajnalban_is_kiuritettek_a_rendorok_a_kossuth_teret","timestamp":"2018. szeptember. 26. 09:34","title":"Ma hajnalban is kiürítették a rendőrök a Kossuth teret","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó. Céges autóban sem kedveli a konformista stílust, nagyon úgy tűnik. ","shortLead":"Akio Toyoda több szempontból is figyelemreméltó személyiség, például sosem tagadta, hogy óriási motorsport-rajongó...","id":"20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=def5c732-003a-4aab-8986-a9ce871b5221&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c84e6f36-6e17-44bf-9d1e-f36e9fd69cd5","keywords":null,"link":"/cegauto/20180926_Az_biztos_hogy_a_Toyota_vezerigazgatojanak_van_most_a_legmenobb_cegautoja","timestamp":"2018. szeptember. 26. 14:27","title":"A Toyota a legnagyobb hibridevangélista, azért nézzék meg, mivel jár a vezére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a84c7877-b327-4e61-8b24-6928a1144be5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket, a válaszok pedig zseniálisak. ","shortLead":"Egy Twitter-felhasználó feltette a kérdést a követőinek, hogy ők milyen jótanáccsal látnák el a saját 16 éves énjüket...","id":"20180927_Tanacs_kamaszkor_16_eves_Twitter","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a84c7877-b327-4e61-8b24-6928a1144be5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8de3b3c-e574-4691-98e4-c672d524272a","keywords":null,"link":"/elet/20180927_Tanacs_kamaszkor_16_eves_Twitter","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:50","title":"Ön mit tanácsolna a 16 éves kori énjének?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b","c_author":"Tóth Sándor","category":"kultura","description":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása mellett döntött. Utólag meggondolatlannak tartják a 2016-os odaítélését.\r

\r

\r

\r

","shortLead":"Megfosztották az ukrán elnököt Verona díszpolgári címétől. Két év után az északolasz város vezetése a cím visszavonása...","id":"20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ee8d1a4e-dde8-4cb8-8c5f-1bfdd721a83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdc463be-f524-419f-8252-ca1b175ed4a8","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Porosenkonak_ugrott_a_diszpolgarsaga","timestamp":"2018. szeptember. 27. 17:27","title":"Porosenkónak ugrott a díszpolgársága","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek kimenni az utcára.","shortLead":"Az utóbbi időben nagyon elszaporodtak a vadak a tó környékén, a lakók és a nyaralók sötétedés után már nem mernek...","id":"20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0b3d9b2-d943-4df1-90e7-0899e76b7671&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e64c362b-facc-440a-8583-846d9eedb2d0","keywords":null,"link":"/itthon/20180926_Nem_birnak_a_vaddisznokkal_a_Balatonnal_ezert_kilonenek_parat","timestamp":"2018. szeptember. 26. 10:38","title":"Nem bírnak a vaddisznókkal a Balatonnál, ezért kilőnének párat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f328e275-014b-4d29-b422-f238a3080cc5","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Túl sok újat mondjuk nem mondott, inkább csak megerősítette a korábbiakat: Leekens szinte semmihez nem adott segítséget.","shortLead":"Túl sok újat mondjuk nem mondott, inkább csak megerősítette a korábbiakat: Leekens szinte semmihez nem adott segítséget.","id":"20180926_Nagy_Adam_eleg_erthetoen_elmondta_mi_volt_a_problema_Leekensszel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f328e275-014b-4d29-b422-f238a3080cc5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7bf8b9d-16b3-4280-b830-ddab014bddda","keywords":null,"link":"/sport/20180926_Nagy_Adam_eleg_erthetoen_elmondta_mi_volt_a_problema_Leekensszel","timestamp":"2018. szeptember. 26. 12:31","title":"Nagy Ádám elég érthetően elmondta, mi volt a probléma Leekensszel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok készülnek a hajléktalanság betiltásának érvényt szerezni. Szóba került még a Századvég-ügy, illetve megszületett egy újabb kormányzati szállóige luxusrepülőzés ügyben: \"életszerűtlen ilyen morális elveket számon kérni a miniszterelnökön\".","shortLead":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok...","id":"20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d267b-c603-4b5e-9eb8-dccd6cbb33ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:32","title":"Gulyás: Miniszteri felügyelet alá kerülnek a közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]