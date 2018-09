Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Lukoil lesz a Molból.","shortLead":"Lukoil lesz a Molból.","id":"20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6fb7e18e-a1ff-4986-96fe-1d173783c084&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aae960fe-8ab3-4b9f-b13f-45294fdc088b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ket_benzinkut_neve_is_megvaltozik_az_M7es_autopalyan","timestamp":"2018. szeptember. 27. 12:19","title":"Két benzinkút neve is megváltozik az M7-es autópályán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","shortLead":"Tornateremre, sportpályára kértek pénzt.","id":"20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fb00d856-d3ef-4926-8856-78e52dbf552f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cd5cdc-7ed4-471a-9f0a-fb2fe21dd782","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Ilyen_is_van_nemet_mondott_egy_felvideki_varosnak_az_MLSZ","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:14","title":"Ilyen is van: nemet mondott egy felvidéki városnak az MLSZ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott fizetések aránya a magyar vállalatok közötti kereskedelemben.","shortLead":"Nőtt a számlák kiegyenlítésének ideje, és a behajthatatlan követelések száma, de legalább csökkent a halasztott...","id":"20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9add72e4-d93d-4194-8a3b-d2aed47f2373&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"889361f1-fa49-408d-ab03-5bac38fda7af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180927_Hiaba_futnak_a_penzuk_utan_egyre_tobb_a_behajthatatlan_koveteles","timestamp":"2018. szeptember. 27. 13:40","title":"Hiába futnak a pénzük után, egyre több a behajthatatlan követelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság – az utóbbi hónapokban mintha nem állna jól Vlagyimir Putyin orosz államfő szénája. Hasonló helyzet utoljára 2014 elején alakult ki, akkor az Ukrajnához tartozó Krím annektálásával és a kelet-ukrajnai szakadárok megsegítésével sikerült újra az égbe lőni a politikus belföldi támogatottságát. Dublőrje, Dmitrij Medvegyev miniszterelnök, aki 2008–2012 között volt államfő, akkor került népszerűsége csúcsára, amikor az orosz hadsereg 2008 augusztusában kivívta a Grúziához tartozó Abházia és Dél-Oszétia függetlenségét.","shortLead":"Csökkenő népszerűség, szaporodó tüntetések, (ál)ellenzéki győzelmek a választásokon és egy leleplezett hazugság –...","id":"20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3fd016b-648e-40ee-a0aa-93c2411db5be","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_vlagyimir_putyin_oroszorszag_nyugdijkorhatar_valasztasok_tuntetesek","timestamp":"2018. szeptember. 28. 11:10","title":"Vlagyimir Putyin a pofonok völgyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt miniszter.","shortLead":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt...","id":"20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d84688-4406-4ad4-b4a9-2b48b0d0f6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Balog Zoltán idézete áll egy református szoborcsoport középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b5e319bf-62ff-441a-b1cf-b687144becc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9b2da676-b032-4117-a45b-8cabe942d271","keywords":null,"link":"/kultura/20180927_Zsenialis_Bohemian_Rapsodyfeldolgozas_csupa_harsonara","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:27","title":"Zseniális Bohemian Rapsody-feldolgozás csupa harsonára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","shortLead":"A rendőrök nagyon gyorsan léptek, így nem lett nagyobb baj.","id":"20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"243beef5-2358-4ffe-9efa-37bd193b3065","keywords":null,"link":"/cegauto/20180928_Reszeg_teherautosofor_ment_szembe_a_forgalommal_az_M3ason","timestamp":"2018. szeptember. 28. 09:32","title":"Részeg teherautó-sofőr ment szembe a forgalommal az M3-ason","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant - A nemi erőszak története Magyarországon a II. világháború alatt címmel megjelent kötete, amelyet szerdán mutattak be az Országos Levéltárban.","shortLead":"A nők sérelmére elkövetett nemi erőszak történetét dolgozza fel Pető Andrea történész Elmondani az elmondhatatlant...","id":"20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d31b2aa4-d15d-486f-8089-e26345378667&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42d954bd-4ce2-4239-b215-d3602ca7d8b0","keywords":null,"link":"/kultura/20180926_Mindegy_milyen_oldalon_alltak_a_katonak_megeroszakoltak_a_civileket","timestamp":"2018. szeptember. 26. 22:17","title":"Mindegy, milyen oldalon álltak, a katonák megerőszakolták a civileket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]