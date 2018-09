Tarlós István napjai ezek (no meg az Orbán–Garancsi-féle örök barátságé, de erről most nem esik szó, azt kitárgyaltuk itt). A főpolgármester végre úgy érezheti, hogy az ő személye számít ebben az országban, és még Orbán Viktor is a kegyeit lesi. A legritkább esetben van ez így. A posztot ugyanis kiüresítette az Orbán-kormány, és a harmadik kétharmaddal komolyan felvetődött a lehetősége annak, hogy a helyhatóságok írányítását olyan formában írják át, ami után Tarlósnak épp annyi joga marad, mint Áder Jánosnak. Az államfő kedvére horgászhat az egész országban, a főpolgármester pedig Budapest határain belül, és ennyi.

Most azonban arról szólnak a hírek, hogy Orbán mindenképpen Tarlóst szeretné még öt évig főpolgármesternek. Hogy ezért cserébe a városvezetőnek különböző követelései is lehetnek. Ilyenkor arról olvashatunk, hogy a jelenlegi önkormányzati rendszer fennmaradása lehet Tarlós egyik fontos feltétele. A másik kérés pedig az, hogy a kormány adjon pénzt a fővárosnak, és még beleszólása is maradjon Budapest vezetőjének abba, mire költik azt.

© MTI / Kovács Attila

Tarlós valódi erejét és fontosságát jól mutatja az utóbbi követelés. Az elmúlt években ugyanis a kormány a központi fejlesztéseket a maga szakállára oldotta meg Budapesten. A Várban és a Ligetben nem a főváros építkezik, hanem a kabinet. A városházának maradnak a hálátlan infrastrukturális felújítások: hogy a metró működjön és a Lánchidat se egye meg a rozsda. Tarlós felügyelheti azokat a projekteket, aminek a során az egész város átkozódik a dugóban, és amelynek a végeredménye az, hogy minden újra olyan lesz, mint régen. És ehhez még el is kell viselnie a kormányzati gyámságot, például Lázár János kaján mosolyú kioktatásait.

Tényleg főnyeremény Orbán számára Tarlós. Ki más tűrné el a mellékszerepet egy olyan pozícióban, amelyet főszereplőre írtak elvileg?! (Na jó, hűséges középszerű emberekből van a kormánypártban több tucat.)

Csak felvezető meccseket nyert

Érdekesebb átgondolni azt, milyen más szempontok játszhatnak abban szerepet, hogy Orbán ragaszkodik Tarlóshoz. Kézenfekvő lenne az a magyarázat, hogy a liberálisabb, a Fidesszel elégedetlenebb Budapesten a jelenlegi főpolgármesternek lenne valami személyes varázsa, amiért elfogadottabb a kormánypárt többi arcánál. Ezt a tételt eddig nem nagyon kellett igazolnia. Tarlós két sikeres főpolgármesteri kampányát az ellenoldal elképesztő gyengesége és ügyetlensége kísérte.

© Facebook

2010-ben valószínűleg Nárcisz kutya is megnyerte volna a választást, ha Budapesten, és nem Orbánék hatvanpusztai birtokán lenne bejegyezve. Húsz év liberális-szocialista vezetését váltotta le akkor a város, miközben jöttek az újabbnál újabb történetek nokiás dobozokról és szeletelés nélkül harapdált párizsikról. Hagyó Miklóst rabszáron vezették el, és az MSZP erre versenybe küldte Horváth Csabát, akinek volt egy jó híre Budapestnek... De csak a Fidesz örült igazán. Az (akkor még megjegyezhető arcokkal rendelkező) LMP ráadásul Jávor Benedeket indította. Tarlós végül 53 százalékkal nyert, és szerzett 322 ezer szavazatot.

2014-ben Tarlós helyzete még könnyebb volt. No, nem a főpolgármester négyéves munkájának elsöprő sikere miatt. Hanem mert a baloldali értelmiségnek volt egy remek ötlete. Legyen Falus Ferenc a főpolgármester-jelölt. Állt a szerencsétlen főorvos a hátsó kertben, jeges vízzel nyakon öntve, és egy országot röhögött. Végül a magát konzervatívnak tartó Bokros Lajos lett a balliberális oldal jelöltje, ami a fantáziátlanság, elvtelenség és önfeladás olyan kombinációja, hogy Orbán sem talált volna ki jobbat ennél az MSZP-nek. És még így is ötvenezerrel több szavazatot gyűjtött Horváth Csabánál. És bár Tarlós is bukott bő harmincezer szavazatot, a 49 százalékos eredménye elég volt a duplázáshoz.

Jól látszik, hogy Tarlós blokkokon felül álló, a baloldalit is megszólítani képes személyisége eddig nem volt próbára téve. És ha nem kap kétszer is ennyire gyenge ellenfeleket, akkor bizony könnyen maradt volna Óbuda nyugdíjas polgármestere...

2019-ben is kitarthat Tarlósnak a jó szerencséje. Az ellenzéki szerencsétlenkedés döbbenetes, amelynek csak legutóbbi epizódja, hogy Demszky Gábor is felvetette az esetleges visszatérését. Közben ott van Karácsony Gergely, akit az MSZP a jelek szerint mindenhova el akar indítani, ahol nem gondolja, hogy nyerni tud. Volt már kormányfő-jelölt, lehet majd listavezető az Európai Parlamentről döntő szavazáson és jövő ősszel a főpolgármesteri székért is indíthatják. Kivéve, ha tényleg hisznek a győzelemben, mert akkor Horváth Csaba készen áll arra, hogy ismét elrontson mindent. A mély belső válságba került, leszalámizott LMP minden valószínűség szerint külön jelöltet állít, és a DK-ból is kinézhetjük, hogy az MSZP kicsinálása érdekében elindul egyedül.

Ugródeszka ott, ahol senki sem ugrálhat

Ha ráadásul a nyóckert 2018 folyamán kétszer tudta megnyerni az egységbe forrt baloldal ellen a Fidesz, akkor jövőre is jó eséllyel lehet Orbán jelöltje a legnagyobb támogatottsággal bíró politikus a választásokon. És ennyi elég is, ebben a kategóriában nem kell többségbe kerülni. Tarlós elindítása ilyen téren nem csak az esélyek maximalizálásának szól talán. Lehet itt még egy szempont, amelyet talán Orbán átgondolt.

A szocialisták országgyűlési választását segítő német szakember, Heiko Kretschmer azt nyilatkozta a hvg.hu-nak az áprilisi fiaskó után:

„A kampány során még azt hittük, hogy az építkezéshez az kell, hogy az MSZP legyen a vezető ellenzéki erő az Országgyűlésben. Ma már látom, hogy ez nem számítana. A társadalom egy jó része ugyanis nem egy érvelő, alternatívát felmutató politikusi habitusra vágyik, hanem egy autoritást mutató, alkotó vezetőre. Ezt pedig 2022-ig az ellenzék csak a főpolgármesteri pozícióból tudja megtenni. Az áprilisi eredmények szerint ez egy nyerhető feladat, és tökéletes ugródeszka Orbán kihívójának”.

Ez a tétel nem pusztán az MSZP-re áll, de minden más politikai erőre is. Ha a Jobbik vagy a Momentum nyerné a főpolgármesteri posztot, akkor ők kerülnének lényegesen jobb pozícióba a következő évekre. És bizony még a Fideszre is igaz ez. Ha a kormánypárt fiatal arca nyer itt, akkor ő állhatna rá az ugródeszkára. Lehetősége lenne arra, hogy saját politikai profilt építsen, ellensúlyozza a kormány politikai stílusát, nyomot hagyjon az ország messze legnagyobb városán.

© MTI / Koszticsák Szilárd

Tarlós István semmi ilyet nem akar. A főpolgármesteri posztot Orbán Viktor használhatná a következő generáció kinevelésére, de a jelek szerint ezt a szabadságot senkinek sem adja meg. A kormányfő saját minisztériumi struktúrájában köti meg a feltörekvők önállóságát, hogy aztán el is dobhasson bárkit, ha akar. Jó példa erre Gulyás Gergely felemelése, és Lázár János zuhanása a semmibe. Van a Fideszben karrierlehetőség, de csak Orbán szigorú felügyelete alatt.

A főpolgármester csak horgásszon a Rómain.