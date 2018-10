Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után.","shortLead":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo...","id":"20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275c64a-1264-40a7-bbc8-8a86c3457086","keywords":null,"link":"/sport/20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","timestamp":"2018. október. 01. 11:36","title":"Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23195e71-326d-46c0-b7cf-f89677d648e3","c_author":"Sándor Anna","category":"elet","description":"Bár tartja magát a tévhit, nem igaz, hogy a népmesékben csak passzív, megmentésre váró női alakok lennének. Ahhoz viszont, hogy megismerkedjünk az önálló, tettrekész és önazonos hősnőkkel, túl kell merészkednünk azon a néhány történeten, amelyet a 19. század óta újra meg újra beválogatnak a mesekönyvekbe.","shortLead":"Bár tartja magát a tévhit, nem igaz, hogy a népmesékben csak passzív, megmentésre váró női alakok lennének. Ahhoz...","id":"20180930_Vagany_hosnokkel_tele_vannak_a_nepmesek_csak_tul_kene_lepni_az_elavult_toplistan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23195e71-326d-46c0-b7cf-f89677d648e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"393b665a-e63d-4bd9-a712-cca21f49334e","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Vagany_hosnokkel_tele_vannak_a_nepmesek_csak_tul_kene_lepni_az_elavult_toplistan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:35","title":"Vagány hősnőkkel tele vannak a népmesék, csak túl kellene lépni az elavult toplistán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta meg.","shortLead":"A megbízó A. Zsuzsová volt, az a nő, akinek házánál a napokban akcióztak a rendőrök, a ravaszt pedig Sz. Tamás húzta...","id":"20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d34101ac-90db-43eb-8de0-4f889e109bc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70dca5bd-575a-4574-bdb1-5b2427d2ae00","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_70_ezer_eurot_fizettek_Jan_Kuciak_meggyilkolasaert_menyasszonya_nem_volt_benne_a_tervben","timestamp":"2018. október. 01. 12:54","title":"70 ezer eurót fizettek Ján Kuciak meggyilkolásáért, menyasszonya nem volt benne a tervben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti tüntetéseket is. Hajnal Miklós „kedves főbűnözőnek” nevezte Orbánt.","shortLead":"Szigorodott a gyülekezési törvény, amely a tüntetés szervezések szigorítása mellett megtiltja a politikusok háza előtti...","id":"20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60d5cf62-0045-4b63-878f-558b8c867ba4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ce7ee834-3ba9-45de-b2ab-a1a55d5b38ea","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Koszorut_rakott_Orban_hazara_a_Momentum_fobunozonek_neveztek","timestamp":"2018. október. 01. 08:43","title":"Koszorút rakott Orbán házára a Momentum, főbűnözőnek nevezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy motoros ütközött személygépkocsival Rétság közelében; a baleset helyszínelését a rendőrök megkezdték.","shortLead":"Egy motoros ütközött személygépkocsival Rétság közelében; a baleset helyszínelését a rendőrök megkezdték.","id":"20180930_baleset_motoros_autos_2es_fout","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=07c72eb9-9205-4354-8dac-bacec755a03b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebaaf796-cc75-4948-804b-04db7007fc5e","keywords":null,"link":"/cegauto/20180930_baleset_motoros_autos_2es_fout","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:26","title":"Motoros és autós ütközött a 2-es főúton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet neveztek ki az intézményhez. ","shortLead":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet...","id":"20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f17a9-a2b5-4eab-87c3-e6de7e63c087","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","timestamp":"2018. október. 01. 07:01","title":"Habony volt titkára is posztot kapott a gyógyszerhatóság új tanácsadó testületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben folyamatos tüntetést jelent be az ország teljes területére, közölte a párt frakcióvezető-helyettese.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció minden országgyűlési képviselője levelet ír az Országos Rendőr-főkapitányságnak, amelyben...","id":"20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=26cec2e8-8495-488e-a146-9a336ad486a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"824e87d4-11de-44eb-ab2d-f0ceb5fbbd0f","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Folyamatos_orszagos_tuntetesre_keszul_a_DK","timestamp":"2018. október. 01. 14:12","title":"Folyamatos, országos tüntetésre készül a DK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött megállapodásnak. Ha a szavazók nagyobb része igennel voksol, és a parlament is rábólint az ezzel járó alkotmánymódosításra, akkor folytatódhat az ország európai uniós és NATO-integrációja is.","shortLead":"Hét órakor megnyíltak a szavazóhelyiségek, estig eldől, hogy a nyugat-balkáni ország eleget tesz-e a görögökkel kötött...","id":"20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f53277be-9609-4ab1-ae29-ba39bbf83569&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"38b42710-1620-4ca2-877f-a2cd1c249178","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_Megkezdodott_a_nepszavazas_Macedoniaban_nemsokara_kiderul_megvaltozike_az_orszag_neve","timestamp":"2018. szeptember. 30. 09:05","title":"Megkezdődött a népszavazás Macedóniában, nemsokára kiderül, megváltozik-e az ország neve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]