Cikkünk folyamatosan frissül.

Az Országgyűlés hétfőn kezdte meg soron következő, négynapos ülését. A képviselők az első ülésnapon a kormány tagjaihoz címzett interpellációikat mondhatják el. A házelnök napirendi javaslata alapján az ülés 13 órakor napirend előtti felszólalásokkal kezdődik, amit az interpellációk követnek két órában, majd az azonnali kérdések hangozhatnak el további hatvan percben. De először a napirend előtti felszólalások.

Az első felszólaló Varju László (DK) volt, az otthonápolók érdekében szólalt fel, a pólóján is az állt: „az otthonápolás munka.” Felolvasta egy otthonápoló levelét a Fidesz képviselőinek, ugyanis a kormánypárti politikusok nem voltak ott az otthonápolók tüntetésén. „De most nem tudnak elmenekülni, végig kell ezt hallgatniuk” – mondta a DK politikusa.

„10 éve csinálom ezt nap mint nap, 10 éve nem alszom napi 4 óránál többet, de nyugdíjam nem lesz, mert az állam szerint ez nem munka” – állt a Varju által felolvasott levélben. Az otthonápolók egyébként azt kérték, emeljék meg ötvenezer forinttal az otthonápolási díjat.

A kormány részéről Rétvári Bence válaszolt, egyetértett, akik otthonápolást végeznek, emberfeletti munkát csinálnak. Üzent Varjunak, amikor a most DK-s politikus a gazdasági minisztérium államtitkára volt, három évig egyetlen fillérrel sem emelték azt otthonápolók díját. „Ha megpróbál kioktató hangnemben számon kérni, gondoljon a saját államtitkári múltjára.” Rétvári egyébként emelést ígér, vagyis az emelés folytatását.

Korózs Lajos (MSZP) is napirend előtt szólalt fel, az idősek napja alkalmából. „Kilencedik éve az öregségi nyugdíj legkisebb mértéke egy jottányit sem mozdult el.” Nyugdíjemelést és könnyebb nyugdíjba vonulást követelt a kormánytól. Újra Rétvári válaszolt, hasonló tudathasadásos állapotban szenvedhet, mint Varju, mondta, a Fidesz emeli a nyugdíjakat. „Önök az egyetlen olyan kormánynak a tagjai, akik elvettek a nyugdíjakból.” Hozzátette, idén is lesz nyugdíjprémium, még több, mint eddig.

Mellár Tamás a Századvég-ügy kapcsán szólalt fel, a legutóbbi lapszámot nem nyomtatták ki, neten is csak rövid ideig volt elérhető, majd fejek hullottak a Századvégnél.

A konzervatív sajtóval szemben megindult a leszámolás – mondta a Párbeszéd-frakció képviselője.

A Századvég lapszámának egyik szerzője, Szelényi Iván Mellár szerint büszke lehet, a kommunista rezsim alatt is betiltatták, elhallgatták, most is. „De ilyet én is láttam már, 1984-ben a Mozgó Világ egyik számát is bezúzták.” Megtanulta, a bolsevik forradalom felfalja gyermekeit, de kérdezi, a fülkeforradalom is felfalja-e gyermekeit?

Cseresznyés Péter (Fidesz) államtitkár válaszolt, szerinte ezt a felszólalását Mellárnak nem itt, hanem a Századvég szerkesztőségében kellett elmondania.

Úgy tűnik, nosztalgiával él képviselő úr a Kádár-rendszer iránt, ugyanakkor ma Magyarországon sajtószabadság van. A jelzett lapszám is elérhető.

De az államtitkár szerint nem is erről, hanem az illegális bevándorlásról kellene beszélni.

Sneider Tamás (Jobbik) is az idősekről beszélt, nyugdíjemelést sürgetett ő is. A legkisebb öregségi nyugdíjat szerinte 50 ezer forintra kellene emelni, valamint a férfiakra is kiterjesztené a 40 év munkaviszony utáni nyugdíjba vonulás lehetőségét. Rétvári a Jobbik hiteltelen néppártosodásáról és arról beszélt, milyen kormánypárti előterjesztéseket nem szavazott meg az ellenzéki párt.

Csárdi Antal (LMP) a kilakoltatásokról, végrehajtásokról beszélt felszólásában, azt mondta, százezrek várják, hogy a kormány lépjen valamit ebben az ügyben. „Remélem, nem az elmúltnyolcévezés valamilyen változatát fogom válaszul kapni” – zárta Csárdi. Dömötör Csaba államtitkár azt mondta, a kormány eddig is, ezután is mindent meg fog tenni azért, hogy „végleg megszabaduljunk a devizahitelek szellemétől.” Majd mégis elmúltnyolcévezett Dömötör, az a párt vezette be, amelyikhez Csárdi pártja is csatlakozott – ki tudja, hogy értette ezt az államtitkár.

Vejkey Imre (KDNP) Brüsszelről, Sorosról és a bevándorlásról beszélt napirend előtt, amit újabban kiegészített azzal, hogy a határvédelemhez való jogot is el akarják venni Magyarországtól – ami nem igaz. „Ünnepelnek Brüsszelben, mert azt hiszik, legyőztek bennünket”, mondta Vejkey, mármint a Sargentini-jelentéssel, de ez nem igaz, ugyanis szerinte a BSS-triumvirátus (ez csakis az lehet, hogy Brüsszel, Soros, Sargentini) nem törte meg Magyarországot, tovább folyik a szabadságharc.

A BSS-féle triumvirátus továbbra is ellenünk dolgozik, ne hagyjuk.

A kérdés szerinte az, hogy lesz-e keresztény Magyarország, vagy csak egy romhalmaz. „Ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzd le a rosszat” – idézte Pál apostolt a KDNP-s politikus. Az államtitkári válasz egy mély egyetértés volt, valamint további Brüsszel- és Soros-ellenesség.

Kocsis Máté (Fidesz-frakcióvezető) is szólásra emelkedett, a jövő évi EP-választásnak egyszerű a tétje, a bevándorláspárti, esetleg a bevándorlást ellenző erők lesznek-e többségben Európában. Orbán magánrepülős utazásait pedig egyszerű kampányblöffnek nevezte. Dömötör Kocsis szavaival is egyetértett.