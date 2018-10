Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit) feltételrendszeréről London által előterjesztett javaslatcsomaggal kapcsolatban, vagy van ellenjavaslata, akkor a brit kormány szeretné, ha Brüsszel előállna ezekkel.","shortLead":"A brit miniszterelnök szerint ha az Európai Uniónak aggályai vannak a brit EU-tagság megszűnésének (Brexit...","id":"20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=11f5b383-6905-4174-91eb-b0e5171a9bdf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fa3199c-4783-48c5-a9af-4d3eb64f7a02","keywords":null,"link":"/vilag/20180930_May_beszolt_Tusknak_Ha_az_EUnak_van_jobb_javaslata_a_Brexitre_hajra","timestamp":"2018. szeptember. 30. 17:45","title":"May beszólt Tusknak: Ha az EU-nak van jobb javaslata a Brexitre, hajrá!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","shortLead":"A gyártóknak és a német kormánynak nagyjából sikerült megegyezniük.","id":"20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b5370915-7101-4057-bc0f-a32202f8604c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abce9d55-4836-423b-ae83-eeb82a26db61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Kedvezmenyt_kapnak_Nemetorszagban_a_regebbi_dizeles_jarmuvek_tulajdonosai_ha_ujra_cserelik_autojukat","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:27","title":"Kedvezményt kapnak Németországban a régebbi dízeles járművek tulajdonosai, ha újra cserélik autójukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek Ligája-mérkőzésekre.","shortLead":"Az RB Leipzig védője, Willi Orban is tagja a magyar labdarúgó-válogatott keretének az októberi Nemzetek...","id":"20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4d138e8d-97d5-4c56-b50f-8fb41e6467b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05bd222a-5333-4c34-8461-77378862007f","keywords":null,"link":"/sport/20181001_willi_orban_magyar_valogatott_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. október. 01. 11:59","title":"Orban a magyar válogatottat választotta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme néhányaknál már aktiválódott. Mutatjuk az újdonságokat.","shortLead":"A korábbiaknál egyszerűbb, áttekinthetőbb felületre vált a Facebook üzenetküldője. A Messenger frissített külleme...","id":"20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6401ef-4073-4e3f-b13e-d285e62aa8ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01ff5669-e8fa-465e-9f95-9a6f6d0f8dd9","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_facebook_messenger_kinezet_uj_felulet_frissites_uzenetkuldo_alkalmazas","timestamp":"2018. október. 01. 08:03","title":"Megváltozik a Facebook Messenger, mutatjuk az új verziót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem, nem az ufók.","shortLead":"Nem, nem az ufók.","id":"20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0ec88-ca22-4ee4-aae2-ff238e5e2343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:31","title":"Hamarosan az űrből is megfigyelik Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","shortLead":"Az Azonnalit tulajdonló Ungár Péter LMP-s politikus vidéki hálózatot is akar.","id":"20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bc5a0d05-cf1e-4099-bce9-b9cd21089ffb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf568153-7ae6-49a9-b761-fde57f00c6e1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_A_Szabad_Peccsel_bovulhet_Ungar_Peter_mediabirodalma","timestamp":"2018. szeptember. 30. 11:09","title":"A Szabad Péccsel bővülhet Ungár Péter \"médiabirodalma\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Bár minden eszközt bevetett: a fideszes László Tamásnak nem sikerült visszafoglalnia a XV. kerületet: Rákospalotának baloldali polgármestere marad. A helyi DK-irodán örömünnepet ül a baloldal.","shortLead":"Bár minden eszközt bevetett: a fideszes László Tamásnak nem sikerült visszafoglalnia a XV. kerületet: Rákospalotának...","id":"20180930_Legyozte_a_Fideszt_a_baloldal_jeloltje_Rakospalotan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cb54d6f9-e371-4dba-af0f-c6d4d19480af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7a5b6ef-1984-4c7f-834f-a362bea6e6c2","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Legyozte_a_Fideszt_a_baloldal_jeloltje_Rakospalotan","timestamp":"2018. szeptember. 30. 20:13","title":"Legyőzte a Fideszt a baloldal jelöltje Rákospalotán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","shortLead":"Nem, nem Chicagoban, Terézvárosban. És szerencsére csak gumilövedékkel.","id":"20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=23a495d5-4660-4cd7-b0bc-5f564d1fcaee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e64b8b-d10c-43a2-9ec7-ab4334bf3e20","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Bepipult_az_elado_amiert_lekoptek_ralott_a_vevore","timestamp":"2018. szeptember. 30. 14:27","title":"Bepipult az eladó, amiért leköpték, rálőtt a vevőre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]