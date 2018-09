Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","shortLead":"Villanyoszlopnak ment egy kisbusz, a forgalmat a főút melletti szervizútra terelték, torlódás várható.","id":"20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d7b796c5-bb0c-45b7-bc07-459539667de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b73438ee-db90-480e-a0f9-f2c707470ab7","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Nyolcan_megserultek_egy_balesetben_a_4es_uton_Pilisen","timestamp":"2018. szeptember. 27. 07:45","title":"Nyolcan megsérültek egy balesetben a 4-es úton Pilisen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok készülnek a hajléktalanság betiltásának érvényt szerezni. Szóba került még a Századvég-ügy, illetve megszületett egy újabb kormányzati szállóige luxusrepülőzés ügyben: \"életszerűtlen ilyen morális elveket számon kérni a miniszterelnökön\".","shortLead":"Esztergomba járhat majd, akinek fellebbezési ügye van a közigazgatási bíróságon – derült ki a Kormányinfón. A hatóságok...","id":"20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b1570388-3fe8-4121-ad58-8f23012064f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e3d267b-c603-4b5e-9eb8-dccd6cbb33ac","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Gulyas_miniszteri_felugyelet_ala_kerulnek_a_kozigazgatasi_birosagok","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:32","title":"Gulyás: Miniszteri felügyelet alá kerülnek a közigazgatási bíróságok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Bemutatott egy autósnak, és meg is fenyegette egy légfegyverrel a 16 éves, majd amikor a rendőrök megállították, elszáguldott, és úgy hajtott át a piros lámpákon, mintha nem lenne holnap.","shortLead":"Bemutatott egy autósnak, és meg is fenyegette egy légfegyverrel a 16 éves, majd amikor a rendőrök megállították...","id":"20180927_Jogsi_nelkul_szaguldozott_pisztollyal_fenyegetett_egy_autost__vademeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c4c9d7c-cb9b-40b9-9e25-c06c9a6828c6","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20180927_Jogsi_nelkul_szaguldozott_pisztollyal_fenyegetett_egy_autost__vademeles","timestamp":"2018. szeptember. 27. 10:41","title":"Jogsi nélkül száguldozott, pisztollyal fenyegetett egy autóst – vádemelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az ár egy hajót is partra vetett.","shortLead":"Az ár egy hajót is partra vetett.","id":"20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe001691-9296-4513-b3b7-869f5b747872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b002e89c-836a-4ae8-8592-9ea68d33100c","keywords":null,"link":"/vilag/20180928_Kaosz_es_menekulo_emberek_mindenfele__foldrenges_es_szokoar_pusztitott_Indoneziaban__video","timestamp":"2018. szeptember. 28. 17:06","title":"Káosz és menekülő emberek mindenfelé – földrengés és szökőár pusztított Indonéziában – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt államtitkár, exképviselő is. A HVG e heti céghírei.","shortLead":"Orbán jobbkeze igazgatósági tag lett a Szerencsejáték Zrt.-nél, a vezetőségben felbukkant Répássy Róbert volt...","id":"20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=492e6119-3287-4660-a105-2259d89c6268&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e1a186b-1c20-4d84-b536-8c3dffabeccc","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Meszaros_Lorinc_kozelebol_felugyelik_a_Tigazt","timestamp":"2018. szeptember. 27. 15:48","title":"Mészáros Lőrinc közeléből felügyelik a MET-érdekeltséggé lett Tigázt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt miniszter.","shortLead":"A szobor készíttetője azt mondja, direkt csak akkor vésette fel az idézet mellé Balog Zoltán nevét, amikor már nem volt...","id":"20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36006007-5e6c-4b9c-bfa8-34f7e77954d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81d84688-4406-4ad4-b4a9-2b48b0d0f6ae","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Balog_Zoltan_idezete_all_egy_reformatus_szoborcsoport_kozeppontjaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 09:52","title":"Balog Zoltán idézete áll egy református szoborcsoport középpontjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"613dfdff-912d-4326-8669-ed65a357a1c5","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Dunkin' Donuts szerint akadályozza növekedését a neve, ezért kényszerül módosítani azt.","shortLead":"A Dunkin' Donuts szerint akadályozza növekedését a neve, ezért kényszerül módosítani azt.","id":"20180927_Csak_a_fank_nem_szerepel_majd_a_vilag_legnagyobb_fankozojanak_neveben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=613dfdff-912d-4326-8669-ed65a357a1c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e6ec66a-9266-497b-8a33-e29d41312909","keywords":null,"link":"/kkv/20180927_Csak_a_fank_nem_szerepel_majd_a_vilag_legnagyobb_fankozojanak_neveben","timestamp":"2018. szeptember. 27. 06:45","title":"Csak a fánk nem szerepel majd a világ legnagyobb fánkozójának nevében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Isten hozta! – üzenték a plakátok, amelyeket Orbán Viktor érkezése miatt állítottak ki Szerbiában.","shortLead":"Isten hozta! – üzenték a plakátok, amelyeket Orbán Viktor érkezése miatt állítottak ki Szerbiában.","id":"20180927_Orban_Viktort_oriasplakatokkal_udvozoltek_Szerbiaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5921237b-3e7a-4996-b71a-ba48bd594ae6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2c278862-8de4-416c-9fbf-c896b20cf2dc","keywords":null,"link":"/itthon/20180927_Orban_Viktort_oriasplakatokkal_udvozoltek_Szerbiaban","timestamp":"2018. szeptember. 27. 16:26","title":"Orbán Viktort óriásplakátokkal üdvözölték Szerbiában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]