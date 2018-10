Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","shortLead":"Ez az első ilyen jogszabály az Egyesült Államokban, a kérdés azonban már régóta vita tárgya.","id":"20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bb51a735-5232-4343-a8e7-a19134e7e0fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"731c2f0b-b46f-43d9-bb52-eda900089782","keywords":null,"link":"/elet/20181001_Torveny_kotelezi_a_kaliforniai_cegeket_hogy_noknek_is_szoritsanak_helyet_az_igazgatotanacsban","timestamp":"2018. október. 01. 11:32","title":"Törvény kötelezi a kaliforniai cégeket, hogy nőknek is szorítsanak helyet az igazgatótanácsban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","shortLead":"Onódi Ákos a másodosztályú Győrtől szerződött Birminghambe.","id":"20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e0d2a861-4577-4b33-912b-7e29742dc959&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6ea008d-f2f0-4a71-a410-7bda82fea85e","keywords":null,"link":"/sport/20181001_magyar_kapust_igazolt_az_aston_villa","timestamp":"2018. október. 01. 10:27","title":"Magyar kapust igazolt az Aston Villa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"Nem, nem az ufók.","shortLead":"Nem, nem az ufók.","id":"20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e2d6a3f2-d19d-4fe3-b588-d891cdae8881&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62e0ec88-ca22-4ee4-aae2-ff238e5e2343","keywords":null,"link":"/tudomany/20180929_Hamarosan_az_urbol_is_megfigyelik_Magyarorszagot","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:31","title":"Hamarosan az űrből is megfigyelik Magyarországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték erre a szoftvert. Az androidos állás sokkal ósdibb képet fest.","shortLead":"Mérföldkőhöz érkezett hétvégén az iOS operációs rendszer legújabb, 12-es verziója, már a készülékek harmadán cserélték...","id":"20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc3455f8-2738-4dab-9fea-d5868f6f2630&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba89e8e3-2000-45c7-9b74-e16dd17b1400","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_ios_12_android_frissites_piaci_reszesedes_apple_google_toredezettseg","timestamp":"2018. október. 01. 12:23","title":"Az iPhone-osok szárnyalnak, az androidosok bosszankodva nézhetnek utánuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","shortLead":"Egy elég fontos szót tévesztettek. ","id":"20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0eb6d91-23d7-4148-900e-3491af671b12&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aee7ada3-f1cd-4d10-8e17-96b6d90d5ca9","keywords":null,"link":"/elet/20180929_Csunyan_elrontotta_az_MTI_Retvari_nyilatkozatat","timestamp":"2018. szeptember. 29. 18:06","title":"Csúnyán elrontotta az MTI Rétvári nyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","shortLead":"Először csak fenyegette, de volt, hogy meg is verte a férfit.","id":"20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cc60b75a-bfd6-45fd-86e0-6094c374a8eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecfb0efe-ff8a-4dc9-9aed-312b773cedc3","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Tobb_szazezer_forintot_zsarolt_ki_egy_kisgepszerelotol_egy_nagykatai_ferfi","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:12","title":"Több százezer forintot zsarolt ki egy kisgépszerelőtől egy nagykátai férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo Zagreb-meccs után.","shortLead":"Mégsem öngyújtó volt, ami fejen találta Gyurcsó Ádámot a botrányos körülmények között lejátszott Hajduk Split–Dinamo...","id":"20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=57b29393-167b-4e32-be16-183b9ecfc830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8275c64a-1264-40a7-bbc8-8a86c3457086","keywords":null,"link":"/sport/20181001_betonadrabbal_dobtak_fejen_a_split_magyar_focistajat","timestamp":"2018. október. 01. 11:36","title":"Betondarabbal dobták fejbe a Split magyar focistáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki 2017-es költségvetés zárszámadásából.\r

","shortLead":"Összesen 884,5 milliárd forintról mondott le a kormány tavaly az érvényesíthető adókedvezmények miatt - derül ki...","id":"20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a3c68b0-7c24-42c0-98d0-3f68d8a9308b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_884_milliard_forintot_hagyott_a_zembereknel_koztuk_a_haveroknal_tavaly_a_kormany","timestamp":"2018. szeptember. 30. 10:40","title":"884 milliárd forint közpénzről mondott le tavaly a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]