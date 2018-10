Az EU Observer oldalán írta meg véleményét a magyarországi helyzetről Lydia Gall, a Human Rights Watch emberi jogi szervezet aktivistája. Gall cikkében azt sürgeti, hogy az Európai Unió reagáljon a magyar kormány hazugságaira, majd felidézte, hogy a Sargentini-jelentés európai parlamenti elfogadása után a magyar kormány dühödten reagált, és elkezdett hibáztatni mindenkit, akinek köze volt a jelentéshez vagy az elfogadásához.

Gall leszögezi, hogy a jelentés a jogállamiság és a sajtószabadság aláásásáról, valamint a kormányt érintő korrupcióról szólt, Orbán azonban a Kossuth rádióban már azt mondta, hogy ez Brüsszel bosszúja azért, mert Magyarország nem engedett be illegális bevándorlókat, holott a jelentés 61 bekezdése közül mindössze 6 foglalkozott a migránsok és menedékkérők jogaival és helyzetével. Az erősödő antiszemitizmussal is foglalkozó jelentésre pedig Orbán azt válaszolta, hogy a modern antiszemitizmus központja maga Brüsszel, sőt, Judith Sargentinit is antiszemitizmussal vádolta.

Gall szerint lejárató kampány indult, majd sorra veszi ennek elemeit: hogy a kormányközeli média azt állította, hogy a jelentés tele van hazugságokkal, hogy Németh Szilárd hazaárulóknak nevezte az ellenzékieket, hogy a kormány videós és hirdetési kampányt indított, hogy a saját álláspontját terjessze el a jelentéssel kapcsolatban, sőt, az EU bíróságán meg is támadta annak elfogadását. Megemlíti azt is, hogy Szijjártó az ENSZ-ben kelt ki a kormány kritikusai ellen már korábban is.

"Egyértelmű a magyar kormány módszere, hogy minden intézmény és mindenki ellen háborút vív, aki aggodalmát fejezi ki az emberi jogok helyzetének aggasztó romlása miatt. Bármit megtesznek, hogy ne kelljen a kritikák lényegével foglalkozniuk, a nemzetközi aggodalmak ellenére" – írja Gall, aki felidézi az "Állítsuk meg Brüsszelt!" kampányt is.

A Human Rights Watch aktivistája szerint az Európai Bizottság nem engedheti meg, hogy csendben maradjon, ha Orbán beindítja a propagandagépezetét. Gall szerint a következő hónapokban ugyanis a magyar kormány további független intézményeket és médiumokat próbál majd meg hiteltelenné tenni, és különféle lejárató kampányok is várhatók azok ellen, akiket az állam ellenségeinek tekintenek.

Az aktivista ezért azt sürgeti, hogy Jean-Claude Juncker, az Európai Bizottság, és a néppárti vezetők ne hagyják Orbán "agresszív és eltorzult narratíváját" válasz nélkül, hanem dolgozzanak ki olyan stratégiákat, amelyekkel közvetlenül tudnak a magyarokhoz szólni, ez ugyanis a közelgő európai parlamenti választások miatt is fontos lenne.