[{"available":true,"c_guid":"decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b","c_author":"Révész Sándor","category":"velemeny","description":"Brett Kavanaugh ellen szóló állítások sorát bizonyíték nélkül lehetett megtenni és lehet elvetni. Az a kérdés, együtt tudunk-e élni, és miként tudunk együtt élni a bizonyítékok hiányából következő bizonytalansággal. Ez sokkal súlyosabb kérdés, mint az, hogy vétkes-e X, hazudik-e Y.","shortLead":"Brett Kavanaugh ellen szóló állítások sorát bizonyíték nélkül lehetett megtenni és lehet elvetni. Az a kérdés, együtt...","id":"20180930_Revesz_Nem_biztos_ami_nem_biztos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=decd5303-22b2-4913-8db4-a692e85fbe5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8c3f626-6b1e-45a2-a6d1-9b9e308e9cba","keywords":null,"link":"/velemeny/20180930_Revesz_Nem_biztos_ami_nem_biztos","timestamp":"2018. szeptember. 30. 12:10","title":"Révész: Nem biztos, ami nem biztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, milyen kórokozó okozza a betegséget, de már azok is hánynak, akik nem is ettek az iskolai ebédből.","id":"20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34ffb9d2-aad2-46fb-a84b-b7f74e91632a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"abb4ca94-aacf-4a54-ba53-626e3fd8af60","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Egyre_rejtelyesebb_a_szombathelyi_iskolasok_megbetegedese","timestamp":"2018. október. 01. 17:52","title":"Egyre rejtélyesebb a szombathelyi iskolások megbetegedése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet neveztek ki az intézményhez. ","shortLead":"A gyógyszerhatóságnak hónapok óta nincs főigazgatója, és most is csak egy fura összetételű tanácsadó testületet...","id":"20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=64a1c081-e5e4-44e5-a19b-a07c629d1d93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd1f17a9-a2b5-4eab-87c3-e6de7e63c087","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Habony_volt_titkara_is_posztot_kapott_a_gyogyszerhatosag_uj_tanacsado_testuleteben","timestamp":"2018. október. 01. 07:01","title":"Habony volt titkára is posztot kapott a gyógyszerhatóság új tanácsadó testületében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább Kocsis Máté verbális ámokfutásának részleteit. ","shortLead":"Senki ne számítson békés időszakra, legszörnyűbb diktatúrákra emlékeztet az EU. Csak erős idegzetűek olvassák tovább...","id":"20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7989ab9e-4096-4162-aa84-e64cee4ad0d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"27a07a0a-21fb-443a-af74-c324a9df6170","keywords":null,"link":"/itthon/20180930_Kinek_is_gurult_el_a_gyogyszere_Lepszichopatazta_Soros_Gyorgyot_a_Fidesz_frakciovezetoje","timestamp":"2018. szeptember. 30. 19:44","title":"Kocsis Máté elszabadult: lepszichopatázta Soros Györgyöt a Fidesz frakcióvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem a helyszínt, sem pedig erőszakolóját.","shortLead":"A hatóságok már 2009-ben, közvetlenül az eset után vizsgálatot indítottak, de akkor a nő még nem nevezte meg sem...","id":"20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60158d9b-c8d2-41c1-a629-3e5c8f4c7b24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1522175f-407e-4362-ac92-ae58c594530d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_Nyomoz_a_rendorseg_Ronaldo_allitolagos_nemi_eroszakugyeben","timestamp":"2018. október. 02. 05:50","title":"Nyomoz a rendőrség Ronaldo állítólagos nemi erőszak-ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat követett el, melyek lehetővé tették, hogy a kiberbűnözők megdézsmálják a befektetéseket.","shortLead":"A nagy-britanniai bankfelügyelete azért szabta ki az óriásbüntetést a Tescóra, mert az sorozatosan olyan hibákat...","id":"20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a759e869-5029-445c-816f-bdefe07fd06c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52304daa-2223-4a26-8167-d3ed6db2a2cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_6_milliard_forintra_buntettek_a_Tesco_bankjat_mert_nem_vigyazott_elegge_a_penzre","timestamp":"2018. október. 01. 13:26","title":"6 milliárd forintra büntették a Tesco bankját, mert nem vigyázott eléggé a pénzre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más veszélyeztetett nagymacskák megmentésére is használható lehet. ","shortLead":"Most először fogantak mesterséges megtermékenyítéssel oroszlánkölykök Dél-Afrikában. Az eljárás akár más...","id":"20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3a48a0c6-672f-4d79-8f57-cc8e18c713d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9bda4583-6e48-46f0-905e-744f39f23df5","keywords":null,"link":"/tudomany/20181001_mesterseges_megtermekenyites_lombikbebi_program_oroszlankolykok_nagymacska_del_afrika","timestamp":"2018. október. 01. 15:45","title":"Megszülettek a világ első lombikoroszlánjai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Sokak szerint itt az ideje beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe.","shortLead":"Sokak szerint itt az ideje beszállni az eddig komolyan büntetett országok részvényeibe.","id":"20180930_Magyarorszag_is_jol_jarhat_az_uj_Wall_Streeti_trenddel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9a6e565f-c5f2-4c4f-8947-deb0c523fa71&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4683cdda-f3cb-4f2f-a8f0-6ba0476a3305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20180930_Magyarorszag_is_jol_jarhat_az_uj_Wall_Streeti_trenddel","timestamp":"2018. szeptember. 30. 13:46","title":"Magyarország is jól járhat az új Wall Street-i trenddel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]