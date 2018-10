Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37662260-d661-4f90-aff4-54f8a443d507","c_author":"Csatlós Hanna","category":"kultura","description":"A gyereke érdekében beáldozott magyarországi karrierjéről és egy embert próbáló szerepről is mesélt Marozsán Erika a hvg.hu-nak adott interjúban, valamint arról is, hogy mi köze van a hagymahámozáshoz Proust Az eltűnt idő nyomában című regényfolyamának. A színészt a Paraziták a paradicsomban című új filmje apropóján kérdeztük.","shortLead":"A gyereke érdekében beáldozott magyarországi karrierjéről és egy embert próbáló szerepről is mesélt Marozsán Erika...","id":"20181001_marozsan_erika_interju_parazitak_a_paradicsomban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=37662260-d661-4f90-aff4-54f8a443d507&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c1e757c-a18e-4f30-a601-1a77e61b74f4","keywords":null,"link":"/kultura/20181001_marozsan_erika_interju_parazitak_a_paradicsomban","timestamp":"2018. október. 01. 17:00","title":"Marozsán Erika: Ugyanazt az egy hagymát hámozod egész életedben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert másképp tettek fel rá néhány díszkövet. Mondjuk a változtatást engedélyezte is a tervtanács – de mintha nem emlékezne rá.","shortLead":"Nemcsak Magyarországon tombol az észszerűtlen bürokrácia. A díjnyertes londoni lakóházat azért ítélték bontásra, mert...","id":"20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ec16f059-9403-410d-ad87-0e7d9628f4c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bd03604-7eae-4984-bb4f-63aacd2d386f","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181002_Lebontanak_a_dijnyertes_hazat_mert_nem_ugy_all_a_a_honlokzaton_a_dizsko_ahogy_terveztek","timestamp":"2018. október. 02. 12:32","title":"Lebontják a díjnyertes házat, mert nem úgy áll a homlokzaton a díszkő, ahogy tervezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","shortLead":"A közösségi média jogi oldaláról, illetve a társadalmi nemekről szóló előadás bizonyult nemkívánatosnak az MTA számára.","id":"20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6aa05bff-a154-4844-8630-79e2a6d590e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1308ec52-a3a7-4deb-a1c2-ed3ce5667569","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Politikai_okokbol_ket_eloadast_is_betiltott_a_Magyar_Tudomanyos_Akademia","timestamp":"2018. október. 02. 10:58","title":"Politikai okokból két előadást is betiltott a Magyar Tudományos Akadémia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","shortLead":"A film Oscar-díjának kihirdetése óta nyolcvan hazai és külföldi szereplésük volt. ","id":"20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2316b8-18ad-4dfb-a790-ba5d856a68cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd606c49-d3b8-44af-8bb6-08c67e4e22c1","keywords":null,"link":"/elet/20180930_Franciaorszagban_lepett_fel_a_Mindenki_gyerekkorusa","timestamp":"2018. szeptember. 30. 15:31","title":"Franciaországban lépett fel a Mindenki gyerekkórusa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"A Tímár utca és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében történt a szerencsétlenség.","shortLead":"A Tímár utca és az Árpád fejedelem útja kereszteződésében történt a szerencsétlenség.","id":"20181001_Baleset_tortent_Obudan_egy_embert_feszitovagoval_szabaditottak_ki","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5bb3c25-c476-4546-a3b4-80c58df41d56&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e88c22c4-ac2d-4925-985a-a0b200f8626a","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181001_Baleset_tortent_Obudan_egy_embert_feszitovagoval_szabaditottak_ki","timestamp":"2018. október. 01. 19:14","title":"Baleset történt Óbudán, egy embert feszítővágóval szabadítottak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő maga is szabályt szegett.","shortLead":"Többszörös szabálytalanságot rögzített az az autós, aki pénteken autózott az M5-ös autópályán. Igaz, valószínűleg ő...","id":"20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=35f3a520-a922-4771-9716-4f60b23c83a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fe9dce6-1a53-49cc-934a-0f98e2970aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20181001_szabalytalan_vontatas_kisbusz_m5os_autopalya_video","timestamp":"2018. október. 01. 14:26","title":"Videó: 150 km/h-val, a belső sávban vontatott egy kisbusz egy másikat az M5-ösön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116","c_author":"Tóth Richárd","category":"itthon","description":"A baloldali ellenzéki pártok által támogatott jelölt legyőzte a Fidesz indulóját a XV. kerületi időközi polgármester-választáson. Németh Angélát helyben már most a magyar Merkelnek hívják többen, az ellenzék pedig életjelet adott magáról. Riport Rákospalotáról.","shortLead":"A baloldali ellenzéki pártok által támogatott jelölt legyőzte a Fidesz indulóját a XV. kerületi időközi...","id":"20181001_DK_Fidesz_Nemeth_Angela_valasztas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ea3106d7-a4df-4588-b28f-6ab6fd1fb116&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8d587d8-9997-4b93-bde0-466dd1eea0f6","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_DK_Fidesz_Nemeth_Angela_valasztas","timestamp":"2018. október. 01. 06:30","title":"„Megmutattuk, hogy a Fidesz legyőzhető”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A cég azt is közölte, hogy az ellenőrök nem próbálják álcázni magukat. ","shortLead":"A cég azt is közölte, hogy az ellenőrök nem próbálják álcázni magukat. ","id":"20181001_Egyre_kevesebb_a_BKKellenor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0d92e116-de8c-4d6d-b089-f9f85fa0b8f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b2c6c09-04e6-433e-b66c-c40027056c69","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Egyre_kevesebb_a_BKKellenor","timestamp":"2018. október. 01. 13:28","title":"Egyre kevesebb a BKK-ellenőr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]