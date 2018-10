Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","shortLead":"A Primera Air valószínűleg túl gyorsan próbált meg betörni a transzatlanti piacra, ez okozta a vesztét.","id":"20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=649218d0-05a9-4fb3-9a83-be3fba89fbf2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b58e3069-58c8-45bd-b77b-daa43c4ea7cd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181002_Eppen_hogy_elkezdett_a_tengerentulra_repulni_be_is_dolt_a_fapados_legitarsasag","timestamp":"2018. október. 02. 12:22","title":"Éppen hogy elkezdett a tengerentúlra repülni, be is dőlt a fapados légitársaság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sorozatbetörés miatt már körözte a rendőrség, Soroksáron bujkálhatott a gyilkosság időpontjában, majd másnap egy újabb betörés miatt Siófokon fogták el.","shortLead":"Sorozatbetörés miatt már körözte a rendőrség, Soroksáron bujkálhatott a gyilkosság időpontjában, majd másnap egy újabb...","id":"20181003_Mar_regen_bortonben_kellett_volna_ulnie_a_soroksari_futono_gyilkosanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6ea1fc67-c583-426a-bc30-7b8d41736d4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02844752-bef1-492e-8048-47371b5fec3b","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mar_regen_bortonben_kellett_volna_ulnie_a_soroksari_futono_gyilkosanak","timestamp":"2018. október. 03. 11:47","title":"Már régen börtönben kellett volna ülnie a soroksári futónő gyilkosának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","shortLead":"Fellebbezett a Puskás–Vidi fegyelmi döntése ellen az MLSZ elnöke. Az ügy másodfokon folytatódik. ","id":"20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=620d42bf-45d5-42d7-a61d-5bab907a8ecd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7bb94605-987b-436a-b552-b3efeb52fcb4","keywords":null,"link":"/sport/20181002_Fellebbezett_a_PuskasVidi_fegyelmi_dontese_ellen_az_MLSZ_elnoke","timestamp":"2018. október. 02. 09:58","title":"Csányinak nem tetszik, hogy senkit sem büntettek meg a Puskás–Vidi-meccsen történt balhé miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről. A háromgyermekes nők életük végéig mentesülhetnek a személyijövedelemadó-fizetés alól.","shortLead":"Hamarosan indul a legújabb nemzeti konzultáció, Orbán lapinformációk szerint már döntött a kérdésekről...","id":"20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"735f86da-208c-4e4d-b063-7b0518636848","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Nemzeti_konzultacio_a_haromgyermekes_nok_eletuk_vegeig_adomentesseget_kapnanak","timestamp":"2018. október. 02. 10:34","title":"Nemzeti konzultáció: a háromgyermekes nők életük végéig adómentességet kapnának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem demokrácia, mondta, hozzátéve, ehhez elég megnézni Orbán tusnádfürdői beszédét.","shortLead":"Frank-Walter Steinmeier szerint az illiberális demokrácia önellentmondás, mert a demokrácia vagy liberális, vagy nem...","id":"20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=26a17d82-ea99-4450-a03a-63d549e7bab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de15e470-3cdc-4ea1-ac96-860ff9b8cc80","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_A_demokracia_elrettento_peldajakent_emlegette_Orbant_a_nemet_allamfo","timestamp":"2018. október. 01. 22:10","title":"A demokrácia elrettentő példájaként emlegette Orbánt a német államfő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek. A LMP volt országos elnökségi titkára szerint Szél a pártban \"jó ideje csak rombolt, pusztított\" és saját, LMP-n kívüli jövőjét építette fel, a szervezet megállíthatatlan összeomlása azonban nemcsak az ő hibája, hanem a tagságé is, amely asszisztált ehhez. ","shortLead":"Nem hagyta szó nélkül az LMP-ből kilépő Szél Bernadett távozását legnagyobb pártbeli kritikusa, Sallai R. Benedek...","id":"20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f970a402-49aa-47d8-bda2-ca304d7e4d34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9f0f586-dd0f-46c4-a285-0b38db4b38a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_LMP_sallai_robert_benedek_szel_bernadett","timestamp":"2018. október. 02. 13:35","title":"\"Fészbuk harcosok, szobaforradalmárok, most megehetitek, amit főztetek!\" – Szél kilépése apropóján temeti az LMP-t a volt titkár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"32b06e3d-d8af-47cd-9091-472da9b5a654","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Annyira azért nem voltak furmányosak, a rendőrök mindkettőjüket elfogták.","shortLead":"Annyira azért nem voltak furmányosak, a rendőrök mindkettőjüket elfogták.","id":"20181001_Az_erdo_kozepen_egy_satorban_termesztettek_a_kendert_a_szegedi_dilerek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=32b06e3d-d8af-47cd-9091-472da9b5a654&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42317755-13c5-4147-ba0f-79b920c7e6bc","keywords":null,"link":"/itthon/20181001_Az_erdo_kozepen_egy_satorban_termesztettek_a_kendert_a_szegedi_dilerek","timestamp":"2018. október. 01. 15:41","title":"Az erdő közepén, egy sátorban termesztették a kendert a szegedi dílerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt visszakozni, de azért nem hagyta teljesen annyiban a dolgot.","shortLead":"Manfred Weber néppárti frakcióvezető is odaszúrt egyet Jeremy Huntnak, a külügyminiszter így kénytelen volt...","id":"20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73b04dbe-b621-4fcc-b5b5-018c2c8c70d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4bdce74-990f-44ed-a11d-bf1e53e09af5","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_May_helyre_tette_kulugyminiszteret_aki_a_Szovjetuniohoz_hasonlitotta_az_EUt","timestamp":"2018. október. 02. 12:28","title":"Theresa May helyretette külügyminiszterét, aki a Szovjetunióhoz hasonlította az EU-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]