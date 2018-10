Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról szólnak.","shortLead":"Szökőár, vulkánkitörés és földrengés pusztít az indonéz szigeteken, a legfrissebb hírek már több mint 1400 halottról...","id":"20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d189322f-bfa1-4d58-973a-556be56ba7a5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b98766a-fa61-421c-b475-3f599d1133e6","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Mar_tobb_mint_1400_halottja_van_az_indoneziai_foldrengeseknek__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 11:16","title":"Már több mint 1400 halottja van az indonéziai földrengéseknek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","shortLead":"Egy több kérdést is felvető, új kutatás szerint a házasságban élők jobb életesélyekkel számolhatnak.","id":"20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eeb2ed80-3d55-48b3-9543-54f673566830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d7e77ea-231e-48d3-a8e5-d941649de719","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20181002_A_hazasok_jobb_szivuek","timestamp":"2018. október. 02. 19:15","title":"A házasok jobb szívűek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök még a Békés Megyei Önkormányzat elnöke volt.","shortLead":"Három tendert is nyert ugyanaz a cég, ráadásul igen furcsa körülmények között akkor, amikor Domokos László ÁSZ-elnök...","id":"20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58229b14-b4f2-4448-9555-32770e641137&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7720d43a-b570-4370-963a-a3b604203ecd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_Harom_orditoan_gyanus_kozbeszerzest_nyert_ugyanaz_a_ceg_az_ASZelnok_megyei","timestamp":"2018. október. 03. 14:09","title":"Három ordítóan gyanús közbeszerzés is köthető az ÁSZ-elnök megyei elnökségéhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","shortLead":"Nagyobb mennyiségű eső sehol nem lesz, szél annál inkább.","id":"20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e1771f36-2a26-4357-9397-3acbba7d01c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a015e21-da35-4fad-a117-3d60e3a17219","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Hidegfront_erkezett_de_delutan_meg_kisuthet_a_nap","timestamp":"2018. október. 02. 05:10","title":"Hidegfront érkezett, de délután még kisüthet a nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","shortLead":"Érdekes háromszög alakult az Európai Néppárton belül, szereplői: Orbán Viktor, Manfred Weber és Alexander Stubb.","id":"20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=31f6bce7-b31f-4929-ad67-8193ed72c4b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd2c6f29-8aba-4e6d-857a-303f11a76271","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Meg_ebben_a_honapban_dontenenek_Orbanek_kizarasarol_a_Neppartbol","timestamp":"2018. október. 02. 15:31","title":"Még ebben a hónapban dönthetnek Orbánék kizárásáról a Néppártból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Piros Zsombor legyőzte a negyedik helyen kiemelt spanyol Arian Menendez Maceirast a mexikói Monterreyben zajló, 150 ezer dollár (40,5 millió forint) összdíjazású keménypályás challenger-tenisztornán.","shortLead":"Piros Zsombor legyőzte a negyedik helyen kiemelt spanyol Arian Menendez Maceirast a mexikói Monterreyben zajló, 150...","id":"20181003_Bravuros_gyozelmet_aratott_a_magyar_tenisz_tehetsege_Piros_Zsombor","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b8030981-ac89-497b-a30f-e541cb2fa140&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d18ab189-d3c1-4ac9-9993-12206138a6f3","keywords":null,"link":"/sport/20181003_Bravuros_gyozelmet_aratott_a_magyar_tenisz_tehetsege_Piros_Zsombor","timestamp":"2018. október. 03. 12:56","title":"Bravúros győzelmet aratott a magyar tenisz tehetsége, Piros Zsombor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","shortLead":"A környékbeliek segítenek egy háromgyerekes családnak, akiknek leégett a háza. ","id":"20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9f6a7551-e26f-41ff-b775-a69c92f66d58&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"639041f2-d489-42a7-a518-bc43e7d9e31f","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Az_egesz_kornyek_osszefogott_a_tuz_miatt_fedel_elkul_maradt_csaladert","timestamp":"2018. október. 02. 21:13","title":"Az egész környék összefogott a tűz miatt fedél nélkül maradt családért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","shortLead":"A korábbi kettős ügynök az orosz elnök szerint elárulta a hazáját, ezért nem lehet másnak nevezni.","id":"20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=55d65d8b-dc58-4838-aaca-620bf2c9b856&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41a64a2e-f303-4c94-8357-234f45222b6c","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_vlagyimir_putyin_szergej_szkripal_mergezeses_merenylet_novicsok","timestamp":"2018. október. 03. 15:59","title":"Szemétládának nevezte Putyin a megmérgezett Szkripalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]