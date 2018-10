Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a46a5dd0-7cb8-4469-a8d5-c9cee0eaca7a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Három autó ütközött össze Helvéciánál, egy sofőr súlyosan megsérült.","shortLead":"Három autó ütközött össze Helvéciánál, egy sofőr súlyosan megsérült.","id":"20181002_Halalos_baleset_tortent_az_54es_uton","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a46a5dd0-7cb8-4469-a8d5-c9cee0eaca7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7670732-9f7f-4a07-b0f4-887917455e41","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Halalos_baleset_tortent_az_54es_uton","timestamp":"2018. október. 02. 09:40","title":"Halálos baleset történt az 54-es úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","shortLead":"Kijött az Egészségügyi Világszervezet (WHO) dohányzásellenes jelentése. ","id":"20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e432a1ce-d298-4c34-86dd-e1af57ed5641&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"423c799a-060a-46a5-9677-dde8aebce694","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181001_Kevesebb_dohanyt_sziv_az_ember_de_kozben_jarvanyszeruen_terjed_az_elektromos_cigi","timestamp":"2018. október. 01. 22:01","title":"Kevesebb dohányt szív az ember, de közben járványszerűen terjed az elektromos cigi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8bcb58e-5b22-4d7f-b5ed-167ef501d59d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A Celebesz szigetén kitröt Soputan legutóbb 2016-ban volt aktív.","shortLead":"A Celebesz szigetén kitröt Soputan legutóbb 2016-ban volt aktív.","id":"20181003_Negy_kilometeres_fustfelhovel_tort_ki_egy_vulkan_Indoneziaban__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a8bcb58e-5b22-4d7f-b5ed-167ef501d59d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c444e5ff-e702-48dd-aef1-a123d2079c3a","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Negy_kilometeres_fustfelhovel_tort_ki_egy_vulkan_Indoneziaban__fotok","timestamp":"2018. október. 03. 08:37","title":"Négy kilométeres füstfelhővel tört ki egy vulkán Indonéziában – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","shortLead":"Sajnos Tiborcz István nem került rá, de vajon kinek sikerült?","id":"20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f7e5753c-626f-44e8-933f-36342cb861c1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15ec06b1-05a5-40ab-bbc1-11174c9146df","keywords":null,"link":"/itthon/20181002_Kijottek_a_Sargentinihirdetesek_a_fideszlapokban","timestamp":"2018. október. 02. 08:03","title":"Kijöttek a Sargentini-hirdetések a Fidesz-lapokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek egy-egy Insta-fotóért.","shortLead":"A legtöbb haláleset Indiában és Oroszországban történik, de az Egyesült Államokban is sokan az életükkel fizetnek...","id":"20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=335fefbd-c2b7-48ca-931e-2e7feec7225b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40e7918f-e76a-49d6-84e0-c3399e8ce876","keywords":null,"link":"/elet/20181002_Mindent_a_tokeletes_fotoert_egyre_tobben_halnak_meg_szelfizes_kozben","timestamp":"2018. október. 02. 11:02","title":"Mindent a tökéletes fotóért: egyre többen halnak meg szelfizés közben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","shortLead":"Október 31-i hatállyal leváltják, az ügyben Kásler Miklós hozta meg a döntést.","id":"20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6e9d1a87-48ca-4d90-91ea-1ee17d2e9332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"934a37ce-26a3-4a18-9363-fbe5aac7f5f0","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Mennie_kell_a_Petofi_Irodalmi_Muzeum_elerol_Prohle_Gergelynek","timestamp":"2018. október. 03. 15:18","title":"Mennie kell a Petőfi Irodalmi Múzeum éléről Prőhle Gergelynek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","shortLead":"A hatóságok még mindig eltűntek után kutatnak a romok alatt, így ez a szám akár még nőhet is.","id":"20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9b41e9a3-403f-41d7-b216-cda5b913df62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"767bdfcc-2ed6-42e3-bc77-6135a6a4479d","keywords":null,"link":"/vilag/20181002_1200_fole_emelkedett_az_indonez_foldrenges_aldozatainak_szama","timestamp":"2018. október. 02. 09:26","title":"1200 fölé emelkedett az indonéz földrengés áldozatainak száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","shortLead":"Pénteken eldől, ki volt, aki kimagaslóan tett idén a nemzetek barátságáért.","id":"20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=989c7da7-6889-4ae7-8a0b-257de2aa03a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"30108e7c-cdd6-401c-85e7-36208ea5c926","keywords":null,"link":"/vilag/20181001_Kim_Dzsong_Un_es_Donald_Trump_is_eselyes_az_idei_Nobelbekedijra","timestamp":"2018. október. 01. 19:06","title":"Kim Dzsong Un és Donald Trump is esélyes az idei Nobel-békedíjra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]