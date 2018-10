Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A saját földünkön a saját kultúránk szabályai és értékei szerint akarunk élni – jelentette ki a miniszterelnök.","shortLead":"A saját földünkön a saját kultúránk szabályai és értékei szerint akarunk élni – jelentette ki a miniszterelnök.","id":"20181004_Orban_nalunk_nincs_kulturharc_csak_Europaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0c790c64-205e-40cd-9c22-8535239fc9cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4875f15a-4485-4428-a3f9-a6d2ce67b6b3","keywords":null,"link":"/itthon/20181004_Orban_nalunk_nincs_kulturharc_csak_Europaban","timestamp":"2018. október. 04. 12:56","title":"Orbán: Nálunk nincs kultúrharc, csak Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti Élelmiszerlánc-biztonsági Hivatal laboratóriuma.","shortLead":"Tarcal község külterületén kilőtt vaddisznóból mutatta ki kedden a betegség kórokozóját a Nemzeti...","id":"20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=382dd893-95e1-4017-b68c-ee8dbd392925&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95971dd9-22b6-4a96-8136-e05672b97e6d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181003_borsodban_is_megjelent_az_afrikai_sertespestis","timestamp":"2018. október. 03. 16:48","title":"Borsodban is megjelent az afrikai sertéspestis","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc0148ea-8f1f-4a0b-9b7d-01570d00fcb9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Na jó, ebben annyira nem vagyunk biztosak. Minitudósítás a brit konzervatív párt kongresszusáról.","shortLead":"Na jó, ebben annyira nem vagyunk biztosak. Minitudósítás a brit konzervatív párt kongresszusáról.","id":"20181003_Megmutatta_Theresa_May_hogy_igenis_tud_tancolni","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=dc0148ea-8f1f-4a0b-9b7d-01570d00fcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"833fd55f-04d3-4481-bcb2-4d37fec16beb","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Megmutatta_Theresa_May_hogy_igenis_tud_tancolni","timestamp":"2018. október. 03. 13:57","title":"Megmutatta Theresa May, hogy igenis tud táncolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták regisztrációját.","shortLead":"A hajó csütörtök délelőtt érkezett meg a kikötőbe, ahonnan egy darabig nem mozdulhat, mivel visszavonták...","id":"20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=39b0d637-2884-4a3c-89f5-2a00dbeda694&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7463e2e-18f7-4a64-a7a8-966986f503cc","keywords":null,"link":"/vilag/20181004_Vegul_csak_kikothetett_Marseilleben_az_Aquarius_mentohajo","timestamp":"2018. október. 04. 13:09","title":"Végül csak kiköthetett Marseille-ben az Aquarius mentőhajó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok Ligája csoportkörének második fordulójában.","shortLead":"A Paris Saint-Germain szerdán fölényes, 6-1-es győzelmet aratott a vendég Crvena Zvezda felett a labdarúgó Bajnokok...","id":"20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aee94665-408e-4a86-bc3f-8163484f6bf9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66126788-12e1-4a81-9916-90dd70ef56a3","keywords":null,"link":"/sport/20181003_neymar_triplaval_vezette_gyozelemre_a_psgt","timestamp":"2018. október. 03. 21:14","title":"Neymar triplával vezette győzelemre a PSG-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben vannak-e.","shortLead":"A környéken óvoda, bölcsőde és egy forgalmas játszótér is van, de a lakók még mindig nem tudják, hogy veszélyben...","id":"20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7e13980-49d3-4976-9edc-4c2fc81382bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a5d4e84-d816-43d0-be55-7d9f024d7077","keywords":null,"link":"/itthon/20181003_Leallitottak_a_volt_KISZszekhaz_bontasat_mert_azbesztet_talaltak","timestamp":"2018. október. 03. 17:20","title":"Leállították a volt KISZ-székház bontását, mert azbesztet találtak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében van.","shortLead":"A politikus kifakadt, hogy minden befektetési alap a kapzsi amerikai zsidó, német, angol és svájci üzletemberek kezében...","id":"20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d03b56f6-8894-4266-8ee4-7711c91bfb15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"78a89bd5-48c1-45dc-85b6-8e4bb4954df2","keywords":null,"link":"/vilag/20181003_Antiszemitizmussal_vadolja_a_lengyel_miniszterelnokot_az_izraeli_sajto_egy_kiszivargott_hangfelvetel_miatt","timestamp":"2018. október. 03. 18:58","title":"Antiszemitizmussal vádolja a lengyel miniszterelnököt az izraeli sajtó egy kiszivárgott hangfelvétel miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami a V40 ThinQ nevet kapta a keresztségben. De nem a hosszú neve miatt érdemes figyelni rá.","shortLead":"A találgatások és a gyártó által kiadott képek után most már végre hivatalosan is bemutatkozott az LG új készüléke, ami...","id":"20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bb35924d-2765-4aba-b0a3-236c21d97b79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94a23419-45d8-4e07-9372-9d4052a1d6ef","keywords":null,"link":"/tudomany/20181004_lg_v40_thinq_android_otkameras_telefon","timestamp":"2018. október. 04. 13:23","title":"Itt az LG új csúcsmobilja, ami 3+2 kamerát kapott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]