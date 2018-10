Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","shortLead":"Bár olcsóknak igazán nem mondhatók az új iPhone-ok, a vásárlói fogadtatás meglepően pozitív. Dől is a pénz az Apple-höz.","id":"20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ce8b902e-055a-43e3-a0bb-437b0083878f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859daea7-d950-4b86-bdd8-d3ea4ddfcb24","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_apple_iphone_xs_max_fogadtatasa","timestamp":"2018. október. 08. 15:03","title":"A puding próbája: így fogadták a vásárlók az idei iPhone-okat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33354ca4-630e-4ba7-9550-eed10b89b99b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megérkezett a török elnök, nem csoda, hogy felborult a főváros közlekedése.","shortLead":"Megérkezett a török elnök, nem csoda, hogy felborult a főváros közlekedése.","id":"20181008_Egy_teljes_percen_at_vonult_Erdogan_konvoja_Budapesten__video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=33354ca4-630e-4ba7-9550-eed10b89b99b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5462ce2-9237-4bd1-a149-d8d301ce18c9","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Egy_teljes_percen_at_vonult_Erdogan_konvoja_Budapesten__video","timestamp":"2018. október. 08. 13:20","title":"Egy teljes percen át vonult kameránk előtt Erdogan konvoja Budapesten – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen a kormányfő ellen, amiért Garancsi István magángépén repült.","shortLead":"Az Országgyűlés hétfői ülésén egy Jobbik-képviselő megkérdezte a legfőbb ügyészt, indul-e nyomozás az ügyészségen...","id":"20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=204c03be-6951-454b-84e2-2887779e4ebf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"209c600a-4cd2-42e3-862d-e04ece24c059","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Polt_Peter_meg_nem_dontotte_el_vizsgaljake_Orban_luxusrepuleset","timestamp":"2018. október. 08. 18:04","title":"Polt Péter még nem döntötte el, vizsgálják-e Orbán luxusrepülését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","shortLead":"Milorad Krstic animációs akció-thrillere a bukaresti nemzetközi animációs filmfesztiválról hozta el a fődíjat.\r

\r

","id":"20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8a59fb70-029d-4c74-b6c6-185f0ca177d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6516335b-d967-47b0-ae4d-1e20d4a8f737","keywords":null,"link":"/kultura/20181007_Tovabb_menetel_az_uj_Macskafogo_ujabb_dijat_nyert_a_Ruben_Brandt","timestamp":"2018. október. 07. 08:54","title":"Tovább menetel az „új Macskafogó”: újabb díjat nyert a Ruben Brandt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett iskolánál, így pedig nem engedélyezik még egy zebra felfestését sem. Ezért a diákoknak az egyre korábbi sötétedésben gyalogátkelő nélkül kell átkelniük a forgalmas úton, ami az aggódó szülők szerint életveszélyes. A biztonságos megoldáshoz ugyanis több hatóság többféle engedélye kellene, ezért legutóbb is négy évbe telt, mire összehoztak egy zebrát.","shortLead":"Új épületben kezdték a tanévet a pilisborosjenői gyerekek, csak éppen nincs közvilágítás a külterületre költöztetett...","id":"20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4cccd7fc-8865-4355-a551-8c36ea18abeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bc2824e5-a59e-4e7f-98c1-a3f870b3c7c5","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_zebra_kozvilagitas_pilisborosjeno_iskola_kozlekedes_kozoktatas_lampa","timestamp":"2018. október. 08. 15:00","title":"\"És ha megint 4 évig készül a zebra?\" – sötétben botorkálnak a pilisborosjenői gyerekek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","shortLead":"A Fulham egy félidőn át tudta tartani Unai Emery együttesét, aztán beindult a henger.","id":"20181007_arsenal_fulham_premier_league","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ea64659-00ad-4bec-ab49-579aa7a8101c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b79ca09d-a8a9-4df7-affc-7bab7cb1640f","keywords":null,"link":"/sport/20181007_arsenal_fulham_premier_league","timestamp":"2018. október. 07. 16:25","title":"Csodagólt lőtt, gálázott az Arsenal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","shortLead":"Ez a nyolcadik általános választás az ország 1995-ös megalakítása óta.","id":"20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=221943d1-8755-46eb-b09e-678ead3e181a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee6b978d-613e-41ea-8eb8-d3802673f97d","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Altalanos_valasztas_kezdodott_BoszniaHercegovinaban","timestamp":"2018. október. 07. 09:28","title":"Általános választás kezdődött Bosznia-Hercegovinában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","shortLead":"A tűzben 18 tűzoltó sérült meg.","id":"20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=734d38e3-8541-4f62-8775-d23a7f14630b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a61cc8a-20ba-4656-ac5f-2712694c4ace","keywords":null,"link":"/vilag/20181007_Bozottuz_miatt_kiuritettek_egy_kempinget_Portugaliaban","timestamp":"2018. október. 07. 15:33","title":"Bozóttűz miatt kiürítettek egy kempinget Portugáliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]