Kevesebb lehet a történelem tananyag a jövőben: az új nemzeti alaptantervben csökkentik az egyetemes történelemről szóló részt, így a készítők szerint több idő jut majd egy-egy esemény feldolgozására.

A Magyar Időknek a Történelemoktatók Szakmai Egyesületének elnöke azt mondta, a legnagyobb probléma a tananyag zsúfoltsága, ezen szeretnének változtatni, így több téma is kikerült az új NAT-ból. Náray Mihály szerint a tananyag csökkentése leginkább arról szól, hogy a gyerekek leterheltsége is csökkenjen, úgy, hogy közben megszerezzék azt a minimális tudást, ami az alapműveltséghez szükséges. Náray szerint eddig az volt a bevett szokás, hogy leadták a tananyagot, aztán rögtön utána jött is a következő, így nem volt idő arra, hogy a tanulók például egy filmrészleten keresztül dolgozzák fel a megszerzett ismeretet.

Az új NAT tervezett, 2019. szeptemberi bevezetésével kapcsolatban Náray Mihály azt mondta: célszerű lenne megfontolni az egy évvel későbbi indulást, hogy a kerettantervek elkészítésére is jusson elegendő idő, úgy, hogy figyelembe vesznek minden észrevételt. Szerinte az új NAT-ban leírtakhoz igazodó tankönyvek elkészítéséhez is legalább egy évre van szükség.