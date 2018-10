Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események feldolgozására jut több idő.","shortLead":"A diákok nem tanulják majd olyan részletesen az egyetemes történelmet, mint eddig, helyette inkább az egyes események...","id":"20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3762dc11-cf95-4e06-a441-49a3fc8e605f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f1708248-706c-4939-8622-fd7502f0281a","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kevesebb_lehet_a_tortenelem_tananyag_az_uj_NATban","timestamp":"2018. október. 09. 09:12","title":"Kevesebb lehet a történelem tananyag az új NAT-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories részén. Igaz, némi kompromisszumot le kell nyelniük a felhasználóknak. ","shortLead":"A jelenlegi 15 másodperc helyett a jövőben sokkal hosszabb felvételek is elhelyezhetők lesznek a képmegosztó Stories...","id":"20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3bb5cfb5-029a-465f-b944-d65c509e6212&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec1806d-7eb7-4713-9686-de362349edc6","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_instagram_stories_24_oras_videok_posztok_uj_instagram_funkcio_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 08. 22:03","title":"Használja az Instagram Storiest? Hosszabb videókat is fel lehet majd tölteni, bár volna itt egy nagy \"de\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve – kilép a csillagközi térbe.","shortLead":"Néhány hónapon belül a Voyager–2 is történelmet írhat azzal, hogy ember alkotta eszközként – a Voyager–1-es követve –...","id":"20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=33198340-a67a-4162-9a0c-b20f9652e1cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff97ce0f-606a-439d-a072-e54ea3b9220a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181008_voyager_2_urszonda_naprendszer_heliszfera_csillagkozi_ter","timestamp":"2018. október. 08. 16:02","title":"Izgalomba jött a NASA: fontos dolgot mértek a Voyager–2 műszerei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De rákereshetünk bármely gimnázium, szakközépiskola helyére a listában.\r

\r

","shortLead":"Az ország legjobb középiskoláit rangsorba állító, most megjelent listát a Lovassy László Gimnázium vezeti. De...","id":"20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b0c4fdbe-6e2f-4cc6-8104-c6041c4ba70e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7694568b-65e8-459c-83d8-fee31502856e","keywords":null,"link":"/elet/20181008_Veszpremben_van_a_legjobb_gimnazium_a_Fazekas_csak_a_nyolcadik","timestamp":"2018. október. 08. 11:49","title":"Veszprémben van a legjobb gimnázium, a Fazekas csak a nyolcadik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban, hogy összejöhet 2018-ban is a 4 százalék.","shortLead":"Idén 4, jövőre már csak 3,3 százalékos lehet a magyar gazdaság növekedése az IMF szerint. Eddig nem hittek abban...","id":"20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f6673c13-3242-4639-873b-5e558279cb99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b1d364f-bb51-4b18-aa4a-8d2828e2d607","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Egyre_jobban_bizik_az_IMF_a_magyar_gazdasagban","timestamp":"2018. október. 09. 08:25","title":"Egyre jobban bízik az IMF a magyar gazdaságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","shortLead":"Az ajándékozáson a közben Magyarországra érkezett Erdogan felesége is részt vett. ","id":"20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6dac677f-3c6e-4369-9f63-fc2213ed729f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fac95fa2-39b4-4dbf-a199-6a629817485a","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Nem_jottek_ures_kezzel_a_torokok_Budapestre_orvosi_muszert_hoztak_ajandekba","timestamp":"2018. október. 08. 17:06","title":"Nem jöttek üres kézzel a törökök Budapestre, orvosi műszert hoztak ajándékba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181008_Gyurcsany_Ferenc_koltonek_allt_Csend_Siri_csend_Valaki_fel_Valaki_fel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a72f3a87-a945-4924-87d5-d201d4875502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"887f6280-8108-48d3-8da9-88f187f17e5e","keywords":null,"link":"/itthon/20181008_Gyurcsany_Ferenc_koltonek_allt_Csend_Siri_csend_Valaki_fel_Valaki_fel","timestamp":"2018. október. 08. 16:29","title":"Gyurcsány Ferenc költőnek állt: \"Csend. Síri csend. Valaki fél. Valaki fél.\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","shortLead":"A panaszosok az Európai Bizottságot perelték. ","id":"20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f2180ae-063a-40c1-8b4d-86b003402d06&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e84a45e0-e7af-466e-b0de-df2daf84f224","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181009_Most_a_devizahitelesek_ellen_dontott_az_Europai_Birosag","timestamp":"2018. október. 09. 16:12","title":"Most a devizahitelesek ellen döntött az Európai Bíróság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]