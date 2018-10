Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c","c_author":"Farkas Zoltán","category":"gazdasag","description":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam vállalta magára a később beérkező uniós támogatások fejében. Az infláció viszont magasabb a vártnál, a növekedésnek betehet a képzett munkaerő hiánya, emelkedik az euróárfolyam, és gondok lehetnek az uniós pénzek elszámolásával is. ","shortLead":"Fölöttébb optimisták a kutatóintézetek az idei növekedésről, de a gazdaság mesterséges felpörgetését a magyar állam...","id":"20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a65a4cc9-b24e-49b2-b382-290c01789f2c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bfd40ac7-5f8f-4467-8fbc-310d7bf09240","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_magyar_gazdasagi_novekedes_gdp_szakertok_gki_penzugykutato_kopint_tarki","timestamp":"2018. október. 11. 06:30","title":"Csúcsra jár a magyar gazdaság, de hamar jön a megtorpanás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e heti HVG, a szakmaiatlan lépés mögött többen politikai szándékokat sejtenek.","shortLead":"A kormányhoz közeli, botrányokkal tarkított Veritas Intézet venné át az 1990 utáni kormánydokumentumokat, írja az e...","id":"20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a799b38a-9110-4a52-bc90-42788415b4b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f7e4e48-88ee-475d-9fc9-af07a6723fb4","keywords":null,"link":"/itthon/20181010_Politikailag_megbizhato_kezekbe_kerulnek_a_kormanyiratok","timestamp":"2018. október. 10. 12:24","title":"Politikailag megbízható kezekbe kerülnek a kormányiratok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel ez történik. Most olyan szülőkről készült kisfilm, akik már tudják, hogy nincsenek egyedül. ","shortLead":"Október 11. az előbújás napja. Akinek előbújik az LMBTQI gyereke, sokszor úgy érzi, hogy ő az egyetlen, akivel...","id":"20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bc616a87-64a2-4366-8ebf-1e31f10deb35&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bc7e284-42db-43c7-9956-bae649d99289","keywords":null,"link":"/elet/20181009_Elobujas_napja_LMBTQI_kisfilm","timestamp":"2018. október. 09. 16:19","title":"\"Én még azt hittem, hogy börtönnel büntetik\" - szülők beszélnek gyermekük coming outjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai intézet szerint ő a felelős azért, hogy meghalt a betege, miután elküldték őt.","shortLead":"Székely László azt mondja, nem is tudott arról, hogy vizsgálat folyik az ügyben, pedig kettő is indult. A kardiológiai...","id":"20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e6b28a2-8d06-4098-b143-5a2f534a1cb7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c1dc897a-0556-4856-96dd-5ff80cf7a21c","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Kirugott_szivsebesz_Engem_meg_se_kerdeztek_a_vizsgalat_soran","timestamp":"2018. október. 09. 17:14","title":"Elbocsátott szívsebész: Engem senki sem kérdezett meg a vizsgálat során","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire hivatkozva azt írja, hogy Nyikolaj Gluskov komoly leleplezésre készült.","shortLead":"A légitársaság mindent tagad, de a Wall Street Journal (WSJ) bírósági iratokra és a meggyilkolt üzletember ismerőseire...","id":"20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=55c7a505-213e-4488-ac80-2cacee915965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0015e618-357e-40e1-8d59-00e2bf336fb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_Az_Aeroflot_titkosszolgalat_Putyin_halal_Gluskov","timestamp":"2018. október. 11. 12:04","title":"Az Aeroflot és a titkosszolgálat viszonyáról vallott volna Putyin ellenfele, már nem él","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0","c_author":"Lenovo","category":"brandchannel","description":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon fordulhat elő, hogy az unió teljes elzárja a csapokat és egyetlen pályázat sem lesz. Habár a mostani időszak (2014-20) nagyértékű kiírásai már bírálat alatt vannak, még így is naponta jelennek meg új források, amikért érdemes folyamatosan követni a híreket. Cikkünkben pályázóknak adunk tippeket.\r

\r

","shortLead":"Bár szinte naponta változik, hogy ki-mit gondol éppen Magyarországról, egy biztosan tudható: olyan helyzet nem nagyon...","id":"lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f725b68a-658e-4f50-ac68-affd0fed51a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2eced9cf-4f1f-4cf3-9484-a510a35d9858","keywords":null,"link":"/brandchannel/lenovo_20181008_71_tipp_palyazoknak","timestamp":"2018. október. 10. 12:38","title":"7+1 tipp vállalkozásfejlesztési pályázatokhoz ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Lenovo Magyarország","c_partnerlogo":"01ad0870-e96b-4bdf-86c3-2bd64d10a91a","c_partnertag":"Lenovo"},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár hónappal ezelőtt nem tiltakoztak ennyire ellene. Puskaporos a levegő a városban.","shortLead":"Új választásokat akar Márki-Zay Péter a csődközeli Hódmezővásárhelyen, a fideszesek viszont most nem akarják, pedig pár...","id":"20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=71f34072-e25b-4442-9c77-16094a38d0f3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2dffefa2-fa96-4c12-ade9-6564d42aa043","keywords":null,"link":"/itthon/20181009_Hodmezovasarhelyi_uj_valasztasEz_nem_cirkusz_ez_a_valosag","timestamp":"2018. október. 09. 13:55","title":"Márki-Zay Péter akkor sokallt be, amikor elővették a gyerekeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]