Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel szövetségesek, akik támogatják a missziójukat.","shortLead":"Azt írják, keményen fognak dolgozni azért, hogy egy biztos pontot hozzanak létre a városban azoknak, akikkel...","id":"20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0ccb5703-1075-47d7-994c-5b0760f1ddeb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d4f4b49-2767-4558-8cac-799c3f92b5eb","keywords":null,"link":"/elet/20181011_Golya_koltozes_Orczy_ut","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"Új helyre költözött a Gólya","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90f0f27-43b1-47b6-86c0-2aea5355f8c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Rengeteg olyan videót láttunk már, melyben elektromos autó gyorsult benzinmotoros ellen, de ez a mostani több szempontból is különleges. ","shortLead":"Rengeteg olyan videót láttunk már, melyben elektromos autó gyorsult benzinmotoros ellen, de ez a mostani több...","id":"20181010_210_kmhval_tolatva_gyorsulta_le_az_audi_villanyauto_a_porsche_911et__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c90f0f27-43b1-47b6-86c0-2aea5355f8c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99fbef2c-11c4-4dc1-b904-b7b9f7376ad8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_210_kmhval_tolatva_gyorsulta_le_az_audi_villanyauto_a_porsche_911et__video","timestamp":"2018. október. 10. 08:21","title":"210 km/h-val tolatva: egy villanyautó ezúttal így gyorsulta le a Porsche 911-et – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az európai nemzetek többségében súlyosabb probléma a lelki betegség, mint nálunk. Az ombudsman helyzetértékelése mindenesetre arra utal, nem dőlhetünk hátra.\r

\r

","shortLead":"Az európai nemzetek többségében súlyosabb probléma a lelki betegség, mint nálunk. Az ombudsman helyzetértékelése...","id":"20181010_A_magyarok_nem_annyira_depressziosok_mint_gondoljuk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=981c95f6-a20f-4f67-bc1b-553bc34549ad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"585ccba6-09ac-41f4-aa71-68e39b1257ac","keywords":null,"link":"/elet/20181010_A_magyarok_nem_annyira_depressziosok_mint_gondoljuk","timestamp":"2018. október. 10. 12:26","title":"A magyarok nem annyira depressziósok, mint gondoljuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","shortLead":"Egészségesek az egerek, amelyeknek két anyjuk van.","id":"20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5ab78399-3976-4c19-998a-c7c284518fa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0101e5fe-6f36-4144-b078-8cf12f427f76","keywords":null,"link":"/tudomany/20181011_Kolyke_szuletett_az_egynemu_egerparnak","timestamp":"2018. október. 11. 20:12","title":"Kölykei születtek az egynemű egérpárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját, az indoklás kiemeli, hogy egy olyan országban áll ki a Helsinki és Pardavi a jogállami fenyegetések felmutatásán, amely távolodik a demokratikus berendezkedéstől.","shortLead":"A Magyar Helsinki Bizotság társelnöke, Pardavi Márta elnyerte a Human Rights First amerikai jogvédő szervezet díját...","id":"20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=bf001e43-059f-4f22-bae4-ed3d7f4abbdc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8427f1c7-992a-423f-a0b2-af6fae82f306","keywords":null,"link":"/itthon/20181011_Rangos_nemzetkozi_kituntetest_kapott_az_egyik_leginkabb_demonizalt_magyar_civil_szervezet_vezetoje","timestamp":"2018. október. 11. 13:36","title":"Rangos nemzetközi kitüntetést kapott az egyik leginkább démonizált magyar civil szervezet vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","shortLead":"Két férfi „gyűjtötte be” azokat az autókat, amelyeket Zalaegerszegen találtak meg a rendőrök.","id":"20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d117c4f-658e-4ce1-a64e-9365e1c6fd37&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2ee2aa6d-e481-48b0-84a4-6ee064348f74","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Nem_az_one_az_egyik_auto_ezek_kozul","timestamp":"2018. október. 11. 11:38","title":"Nem az öné az egyik autó ezek közül?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=726ab539-10d5-4ff5-956c-185157e05d0b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62edc58f-9ea3-44a5-ae8f-680eee54793f","keywords":null,"link":"/kultura/20181010_A_fekete_biztonsagi_or_tanca_utan_nem_lehet_nem_megszeretni_az_uj_Paul_McCartneydalt_video","timestamp":"2018. október. 10. 12:09","title":"A fekete biztonsági őr tánca után nem lehet nem megszeretni az új Paul McCartney-dalt (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","shortLead":"Magyarországi múzeumokban helyezik majd letétbe.","id":"20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=716dd6d6-c5bc-43b0-8f0c-5b450b541183&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b96f691a-0a61-4898-8310-9c227c5f9d6b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181011_180_millio_forintert_vesz_14_festmenyt_a_jegybank","timestamp":"2018. október. 11. 15:18","title":"180 millió forintért vesz 14 festményt a jegybank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]