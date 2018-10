Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29d82b66-9fa8-4df0-9988-865cedd44c81","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nem egy Grand Prix pálya, de a reggeli kávé utáni driftelés megfizethetetlen.","shortLead":"Nem egy Grand Prix pálya, de a reggeli kávé utáni driftelés megfizethetetlen.","id":"20181009_driftpalya_csaladi_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=29d82b66-9fa8-4df0-9988-865cedd44c81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ae0ee008-402d-408d-8cef-b5fa6f552474","keywords":null,"link":"/cegauto/20181009_driftpalya_csaladi_haz","timestamp":"2018. október. 10. 04:02","title":"Autóőrült apuka mini driftpályát épített a családi házuk köré","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással kapcsolatos, vagy azokat ábrázoló felvételeket az Instagram.","shortLead":"A mesterséges intelligencia segítségével fogja kiszűrni az iskolai bántalmazással, megfélemlítéssel és alázással...","id":"20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=236bc32d-e89e-4044-999b-02ae4a06adda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21811240-ae86-4661-b29e-a029bf85e1e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20181010_instagram_mesterseges_intelligencia_bullying_iskolai_bantalmazas_megfelemlites_zaklatas_szuro_filter_maddie_ziegler_adam_mosseri","timestamp":"2018. október. 10. 16:03","title":"Beizzítja a tisztítótüzet az Instagram a durvuló fotók ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük külföldiek.","shortLead":"A spanyolországi Mallorca szigetén átvonult halálos árvíz legalább 10 embert megölt, a hírek szerint hárman közülük...","id":"20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5a8a42a4-1286-40cb-abd9-d6b17824b42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d80476-b116-466d-be16-1e46e25d61c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181011_Sarfolyamban_usztak_az_autok_Mallorcan__video","timestamp":"2018. október. 11. 10:56","title":"Sárfolyamban úsztak az autók Mallorcán – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","shortLead":"Ezúttal a Budapest-Belgrád vasútvonal építésének ellenőrzésére adott milliárdokat.","id":"20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eba680c8-5566-4683-9c45-38fe52750dad&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c4fbf513-6d41-41c7-9372-67d7771a4cbc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181010_A_kormany_mar_2026ig_kolti_a_penzt","timestamp":"2018. október. 10. 09:22","title":"A kormány már 2026-ig költi a pénzt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű és olcsó autóban is minden további nélkül használni lehet majd.","shortLead":"A számos veszélyes helyzet elkerülésére és akár a sofőr elemzésére is alkalmas technológiát hamarosan akár egy egyszerű...","id":"20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c4ef5aa-badb-4026-abec-6132d3d96413&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e14745fb-9d80-4a78-8370-02a4b100b436","keywords":null,"link":"/cegauto/20181010_katyukat_erzekelo_es_azokat_maguktol_bejelento_autokat_probaltunk_budapesten_nokia_smart_drive","timestamp":"2018. október. 10. 06:41","title":"Kátyúkat érzékelő és azokat maguktól bejelentő autókat próbáltunk Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","shortLead":"A robbanás után tűz ütött ki a boszniai Brodban, több munkást kórházba kellett szállítani.","id":"20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0f33b44d-5065-4ff0-bec9-69c6c47b0622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68750fe1-de49-41c4-8fd0-846ace43d323","keywords":null,"link":"/vilag/20181010_Robbanas_volt_egy_boszniai_olajfinomitonal","timestamp":"2018. október. 10. 05:43","title":"Robbanás volt egy boszniai olajfinomítóban, legalább nyolcan megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6","c_author":"Műértő","category":"hvgmuerto","description":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított „vízhullám” vagy az emberi test belső szerveit idéző alkotás – Anish Kapoor (1954) indiai származású brit szobrász a világmindenséget igyekszik megformálni. ","shortLead":"Égboltot befogadó tükörkép vagy a föld mélyének pokoli feketeségét visszaadó installáció, talajból kialakított...","id":"20181010_A_legfeketebb_fekete","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ff4b3450-c170-4825-8d2d-055b6fe6b8e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a5b93703-fda9-4f8e-816f-f30569bab31d","keywords":null,"link":"/hvgmuerto/20181010_A_legfeketebb_fekete","timestamp":"2018. október. 10. 18:09","title":"A legfeketébb fekete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos ámokfutást rendezett az Instagramon.","shortLead":"A Deciem nevű, 2013 óta a teljes kozmetikai ipart felforgató cég szinte az összes boltját bezárta, miután a tulajdonos...","id":"20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=89cc3ba2-9161-4702-b594-546b029243c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a81f258a-d099-480d-9e23-df5064913c52","keywords":null,"link":"/kkv/20181010_Csodbe_viheti_furcsa_viselkedesevel_a_tulajdonos_a_vilaghiru_abnormalis_kozmetikai_markat","timestamp":"2018. október. 10. 12:34","title":"Csődbe viheti furcsa viselkedésével a tulajdonos a világhírű „abnormális” kozmetikai márkát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]