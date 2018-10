Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov számára lefoglalták a Petroff & Boshiroff márkanavet, így a két titkosszolgálati ügynök piacra dobhatja az álnevükre emlékeztető termékeket: parfümöket, illetve vegyipari cikkeket.","shortLead":"A márciusi dél-angliai Szkripal-merénylet elkövetésével vádolt két orosz ügynök, Alekszandr Petrov és Ruszlan Bosirov...","id":"20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37962b4c-9ee9-4432-8ab9-5fb3b0387e46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3fbe1e34-b087-41f8-84fd-362de11d8eeb","keywords":null,"link":"/kkv/20181014_Piacra_kerulhet_a_Petroff__Boshiroff_parfum_csak_novicsok_ne_legyen","timestamp":"2018. október. 14. 16:50","title":"Piacra kerülhet a Petroff & Boshiroff parfüm, csak novicsok ne legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","shortLead":"Kusturica is tapsolna, ha elolvasná, mi történt Nyíregyházán.","id":"20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b879f45-949e-4a81-8ebc-8140b68f877a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea20197c-9dba-4cf5-9389-2dc931bfd2a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Egy_reszeg_allt_be_forgalmat_terelni_miutan_a_pizzas_auto_belerohant_a_gyrososba","timestamp":"2018. október. 16. 06:53","title":"Egy részeg állt be forgalmat terelni, miután a pizzásautó belerohant a gyrososba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2","c_author":"Hamvay Péter","category":"kultura","description":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai kutatócsoport vezetője szerint nem helytálló, hogy kicsi, rosszul felszerelt, a Nyugat által elhagyott sereg nézett szembe a törökkel, és mindenki ott volt, akinek ott kellett lennie.","shortLead":"Mohács a hősies helytállás szimbóluma lehetne a magyar történelemben. Fodor Pál, a csatát vizsgáló akadémiai...","id":"201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b099ade4-8988-42b6-a10e-7b51ba9147a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b6ab41d-bad6-46a2-9f39-4a5f13d92ebd","keywords":null,"link":"/kultura/201841__fodor_pal_tortenesz__oszman_invaziorol_bunbakkeresesrol__jottek_a_torokok","timestamp":"2018. október. 14. 20:00","title":"Hatalmas tévedés, hogy Mohácsnál nem volt ott mindenki, akinek ott kellett lennie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Siófok közelében húzhatják fel.","shortLead":"Siófok közelében húzhatják fel.","id":"20181015_Tematikus_elmenyparkot_epitenenek_a_Balatonnal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8eec2691-3e53-4496-b532-b82eea09c3fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6011602f-0c1d-46e8-b0c5-a2a009d7cadd","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Tematikus_elmenyparkot_epitenenek_a_Balatonnal","timestamp":"2018. október. 15. 10:40","title":"Tematikus élményparkot építenének a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","shortLead":"Orbán Viktor rendelete szerint a rendes tagoknak január 1-jétől 320 ezer forintra emelkedik a havi életjáradék.","id":"20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36f2487d-3599-4234-b2ea-ae3d658910f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32d05831-232d-47bb-b28d-ec120e454975","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Megemelik_az_MMAtagok_eletjaradekat","timestamp":"2018. október. 16. 10:40","title":"Megemelik az MMA-tagok életjáradékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","shortLead":"Etikai Bizottság - jó név lenne.","id":"20181014_ungar_peter_lmp","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5b9d427f-38f5-42e6-a4d5-207809965785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc0e7287-4427-480d-a6c1-f59d641c6162","keywords":null,"link":"/itthon/20181014_ungar_peter_lmp","timestamp":"2018. október. 14. 14:32","title":"Az LMP-n poénkodik Ungár Péter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","shortLead":"A nő akkor zuhant a betonra, amikor a gép ajtaját akarta bezárni.","id":"20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80959ac6-a443-4c13-9b42-8805ff041de3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3a2be2c-206c-4fe2-bbdf-524b957e662c","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Kizuhant_a_repulogep_ajtajan_egy_legikisero_Mumbai_repuloteren","timestamp":"2018. október. 15. 13:58","title":"Kizuhant a repülőgép ajtaján egy légiutas-kísérő Mumbai repülőterén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.ingatlan","description":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már nincs pénz. ","shortLead":"A város már kinézte az új temető helyét, és el is kezdték felvásárolni a területet, de az utolsó telek megvételére már...","id":"20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2bfd4d96-e476-4687-8b11-229f23f092fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b258244-4994-49be-aeee-7497e0fc66f5","keywords":null,"link":"/ingatlan/20181015_Megtelt_a_temeto_Koszegen_nincs_penz_az_ujra","timestamp":"2018. október. 15. 11:01","title":"Megtelt a temető Kőszegen, nincs pénz az újra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]