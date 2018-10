Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","shortLead":"Érkezőben a bajor prémium márka új GT kategóriás csúcsmodellje, mely erőhiányban egész biztosan nem fog szenvedni.","id":"20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=79542a0b-9120-4dd7-b5c6-d3461beaecc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2be8d034-58ec-41d4-a8e7-322c8f4ebf28","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_a_bmw_szerint_600_loero_is_keves_lehet_az_uj_m8ba_gt_tuning_competition","timestamp":"2018. október. 16. 13:21","title":"A BMW szerint 600 lóerő is kevés lehet az új M8-ba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","shortLead":"Nem zárható ki, hogy Székely László szakmai szabályszegése miatt halt meg a beteg.","id":"20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b3638cd-2d8e-4dbb-bfc9-1890a2b1f00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d3e8e1a-3ce2-453b-bf0b-85cdf888b770","keywords":null,"link":"/itthon/20181016_Nyomoz_a_rendorseg_Szekely_Laszlo_betegenek_halala_miatt","timestamp":"2018. október. 16. 15:57","title":"Nyomoz a rendőrség Székely László betegének halála miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee5aa181-cb82-4264-89ff-1a8751a5ea1f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindketten súlyosan megsérültek.","shortLead":"Mindketten súlyosan megsérültek.","id":"20181015_Medve_tamadt_ket_fiatalra_egy_romaniai_alaltkertben_mert_bemasztak_az_alalt_ketrecebe","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee5aa181-cb82-4264-89ff-1a8751a5ea1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bec22ff-3f9f-436c-92c2-fd3d6cc751dd","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Medve_tamadt_ket_fiatalra_egy_romaniai_alaltkertben_mert_bemasztak_az_alalt_ketrecebe","timestamp":"2018. október. 15. 14:27","title":"Medve támadt két fiatalra egy romániai állatkertben, mert bemásztak a ketrecébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Két éve fejleszti saját mesterséges intelligencia-chipjét a Tesla, amely a hírek szerint biztonságosabbá és fejlettebbé is teszi majd az önvezető kocsikat. A munka vége Musk szerint karnyújtásnyira van.","shortLead":"Két éve fejleszti saját mesterséges intelligencia-chipjét a Tesla, amely a hírek szerint biztonságosabbá és fejlettebbé...","id":"20181016_tesla_elektromos_auto_onvezeto_auto_mesterseges_intelligencia_processzor_elon_musk_nvidia","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=35366f98-a500-4ca7-ad62-7eab0fe41574&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65a71340-3424-4c44-b2df-10934ff5ff1f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_tesla_elektromos_auto_onvezeto_auto_mesterseges_intelligencia_processzor_elon_musk_nvidia","timestamp":"2018. október. 16. 18:33","title":"Jövőre kész a Tesla csodafegyvere, amelyiktől sokkal biztonságosabbak lehetnek az önvezető autók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be a világnak legújabb telefonját, a sokat emlegetett Mi Mix 3-at.","shortLead":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be...","id":"20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfe695-bc60-443b-a94c-944572554056","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","timestamp":"2018. október. 16. 20:13","title":"Kiderült: néhány napon belül bemutathatják a világ első 5G telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami egy tulajdonságával tűnik ki a piacon lévő kínálatból.","shortLead":"Néhány nap alatt már több tízezer dollárnyi megrendelés jött össze a Kickstarteren a Makerphone nevű telefonra, ami...","id":"20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c208442-1f08-4fe0-92fb-1f3b0cfb0960&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca0a8995-d1c7-44c6-a5a5-89d52b79938c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_makerphone_albert_gajsak_kickstarter_projekt_kickstarter_kampany_diy_telefon","timestamp":"2018. október. 16. 11:03","title":"Mint az IKEA-ban: kiadnak egy okostelefont, amit önnek kell összeszerelnie otthon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Ukrán vendégmunkások laknak a nagysimonyi általános iskola épületében.\r

","shortLead":"Ukrán vendégmunkások laknak a nagysimonyi általános iskola épületében.\r

","id":"20181016_Munkasszallova_alakitottak_az_iskolat_egy_vasi_faluban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e81baf28-fed2-48ec-8ff7-092f9c197737&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c7a555-ce69-4c6b-9840-d9975efae717","keywords":null,"link":"/kkv/20181016_Munkasszallova_alakitottak_az_iskolat_egy_vasi_faluban","timestamp":"2018. október. 16. 12:28","title":"Munkásszállóvá alakították az iskolát egy vasi faluban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5fb5c604-8169-4045-b4dd-2b837444212f","c_author":"Zelki Benjámin","category":"gazdasag","description":"Tarlós Istvánnal szoros együttműködésben valósítana meg évtizedek óta várt fejlesztéseket Fürjes Balázs és Orbán Viktor Budapesten 2030-ig - már ha nyer a jelenlegi főpolgármester a jövőre esedékes választáson is. A részletekről beszéltek a döntéshozók a Budapest 2030 konferencián.","shortLead":"Tarlós Istvánnal szoros együttműködésben valósítana meg évtizedek óta várt fejlesztéseket Fürjes Balázs és Orbán Viktor...","id":"20181016_Budapest_2030_konferencia_Tarlos_Istvan_Furjes_Balazs_Homolya_Robert_Budapest_jovoje","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5fb5c604-8169-4045-b4dd-2b837444212f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"65ec104d-ab47-41cb-b97c-3d06c0838b83","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Budapest_2030_konferencia_Tarlos_Istvan_Furjes_Balazs_Homolya_Robert_Budapest_jovoje","timestamp":"2018. október. 16. 12:34","title":"Szép új világot ígérnek a budapesti fejlesztésekben a nagy Orbán-Tarlós-alku után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]