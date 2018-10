Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új funkciójával.","shortLead":"Világszerte mintegy 700 millióan küzdenek diszlexiával, a Microsoft most rajtuk segítene az Office-programok új...","id":"20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=289be244-896e-4db5-b313-3b9da55a65f5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd46f6ac-6f32-4e31-b6ac-9597090202be","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_microsoft_office_diszlexia_diktalas_word_onenote_excel_outlook_powerpoint","timestamp":"2018. október. 16. 16:03","title":"Sokak életét könnyítheti meg az Office legújabb frissítése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit jelent pontosan. A gyermeki észjárás mégsem hagyta megválaszolatlanul a kérdést.","shortLead":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit...","id":"20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc0632-f10f-438a-94b4-31970fc8df70","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","timestamp":"2018. október. 16. 12:33","title":"Egészen aranyos választ adott Mark Zuckerberg lánya arra, hol is dolgozik az édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A költségvetésnek okozott kár 1 milliárd 165 millió forint. ","shortLead":"A költségvetésnek okozott kár 1 milliárd 165 millió forint. ","id":"20181016_Afacsalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d365e21-1155-4f40-ad44-701684d2775a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8be9be58-c2bd-4547-8b4d-b32e799d21c0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181016_Afacsalo_bunszervezetre_csapott_le_a_NAV","timestamp":"2018. október. 16. 13:16","title":"Áfacsaló bűnszervezetre csapott le a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja. A rendszer ugyanakkor az orvossal együtt lehet a leghatékonyabb.","shortLead":"Az orvosoknál jóval pontosabban szúrja ki a Google új algoritmusa, ha áttétképző mellrák szövetmintáját látja...","id":"20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5e5f2b1-7e90-40d7-ab95-a56c19a4c677&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"82f91696-67f7-4019-af2f-5208e8bdbb9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mellrak_diagnosztizalas_mesterseges_intelligencia_google_metasztazis","timestamp":"2018. október. 15. 11:33","title":"30 mp alatt felismeri a Google mesterséges intelligenciája, ha áttétet képez a mellrák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb legenda tűnik fel, mint a MiG–29-es, és ami mögötte van.","shortLead":"A helyi T24 tévécsatorna az orosz hadviselés eszközeiről forgatott dokumentumsorozatot. Az egyik epizódban nem kisebb...","id":"20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=17b546f3-1ee6-4d9d-b672-4fae114bebe4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fea93f0-deb2-48af-9c5d-97d8d13ba87f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_mig_29_vadaszrepulo_katonai_repulogep_orosz_gyar_video","timestamp":"2018. október. 15. 19:03","title":"Videó a legendás orosz gyártósorról: így készülnek a MiG–29 vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly problémát is megoldani: csökkenti a szén-dioxid szintjét és áramot termel az akkumulátorok számára.","shortLead":"A Massachusettsi Műszaki Egyetem kutatói olyan akkumulátort fejlesztenek, amely képes egyszerre két, igen komoly...","id":"20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b96c4994-0565-4469-8830-0b1ee5d3eb7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2d0c676-e90a-4b2a-a350-396d1420eb0f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181015_szen_dioxid_akkumulator_feltoltes_mit","timestamp":"2018. október. 15. 20:08","title":"Ha ez tényleg működik, az áttörés: szén-dioxidból csinál áramot egy új akkumulátor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","shortLead":"Minden azon múlik, kisebb vagy nagyobb boltban dolgozik-e valaki. ","id":"20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14c296c9-5653-47d6-a5f6-ee6772c4ccd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2aedcdc2-71e4-4cbf-9276-438ef5e7d5de","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_132_ezer_forint_kulonbseg_is_lehet_a_bolti_eladok_fizetese_kozott","timestamp":"2018. október. 15. 11:16","title":"132 ezer forint különbség is lehet a bolti eladók fizetése között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]