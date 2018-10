Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török külügyminisztérium a múlt héten egyszer már be is jelentette, de csak most lépnek a tettek mezejére.","shortLead":"A szaúdi koronaherceg már korábban felajánlotta a török hatóságoknak, hogy kutassák át az épületet, ezt a török...","id":"20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bd82d980-102a-4b45-97e6-823b34846315&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a56bd7b-c34b-47f1-8737-0339dd49ecea","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Atkutatjak_a_hatosagok_a_szaudi_fokonzulatust_ahonnan_Dzsamal_Hasogdzsi_eltunt","timestamp":"2018. október. 15. 13:33","title":"Átkutatják a hatóságok a szaúdi főkonzulátust, ahonnan Dzsamál Hasogdzsi eltűnt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","shortLead":"Újabb, milliárdos megbízást kapott a kormányközeli Századvég. ","id":"20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=358818ad-4c70-44eb-be78-2db99302c168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf3285fe-3e08-4415-af4b-7af37a1ed1f3","keywords":null,"link":"/itthon/20181015_14_milliardert_kutatja_a_kormany_mi_a_helyzet_a_nyugdijasokkal_es_a_mit_gondolunk_a_menekultekrol","timestamp":"2018. október. 15. 13:20","title":"1,4 milliárdért kutatja a kormány, mi a helyzet a nyugdíjasokkal és a mit gondolunk a menekültekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit jelent pontosan. A gyermeki észjárás mégsem hagyta megválaszolatlanul a kérdést.","shortLead":"A hároméves Maxima Chan Zuckerberg biztos nem tölti egész napját a Facebook előtt, igazából azt sem tudhatja, mit...","id":"20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ffa34f50-cedf-4ed4-a2cd-74c331f9df70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64dc0632-f10f-438a-94b4-31970fc8df70","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_mark_zuckerberg_lanyag_maxima_chan_zuckerberg_facebook","timestamp":"2018. október. 16. 12:33","title":"Egészen aranyos választ adott Mark Zuckerberg lánya arra, hol is dolgozik az édesapja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6","c_author":"Bod Péter Ákos","category":"gazdasag","description":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön a globális rendszer zavarai? Ezúttal a gazdaság jövőjéről nyitunk vitát (a nemrég a kormánypárti Századvég folyóiratból kicenzúrázott) Bod Péter Ákos alábbi írásával. Kövesse a Beszélgetések a jövőről vitasorozatot!","shortLead":"Mit válthat ki egy újabb gazdasági krízis, és hogyan hathatnak nálunk, közepesen fejlett és államhívő vidékünkön...","id":"201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f57d1b6c-3e0f-4dc6-9f57-f63c4fee95d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dbca11a-e957-49f3-960f-676da3a7eef8","keywords":null,"link":"/gazdasag/201841_beszelgetesek__a_jovorol_valsag_utan_valsagok_elott","timestamp":"2018. október. 15. 11:00","title":"Bod Péter Ákos: Válság után, válságok előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","shortLead":"Mobiltelefont akkor is veszélyes a kormány mögött használni, ha a tempó csupán néhány km/h.","id":"20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b08be541-ea98-4b36-9eb4-9cb28e911f07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b665c87-8334-4683-a78e-e570d33163f2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181016_tankoltak_a_kis_smartot_amikor_arrebb_lokte_egy_mobilozo_sofor_autoja__video","timestamp":"2018. október. 16. 06:41","title":"Tankolták a kis Smartot, amikor arrébb lökte egy mobilozó sofőr autója – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de2988f2-4d8a-422b-9177-6a11a30ff1a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20181015_Capak_koze_ugrott_egy_meztelen_ferfi_video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=de2988f2-4d8a-422b-9177-6a11a30ff1a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2e88b64-5647-4e2c-b439-340d01a575bf","keywords":null,"link":"/elet/20181015_Capak_koze_ugrott_egy_meztelen_ferfi_video","timestamp":"2018. október. 15. 14:08","title":"Cápák közé ugrott egy meztelen férfi (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Különleges lesz a program. ","shortLead":"Különleges lesz a program. ","id":"20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a877fcc8-50e3-49ef-ab6c-a0319e3ab24f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd05d3e-cc40-4055-b984-6802660e7217","keywords":null,"link":"/kultura/20181016_Cseh_Tamas_est_Masik_Janos_Beremenyi_Geza","timestamp":"2018. október. 16. 09:59","title":"Rajongók, figyelem! Közös Cseh Tamás-estet tart Bereményi Géza és Másik János","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok állami támogatását.","shortLead":"Megrohanták az ügyfelek a Fundamenta központi irodáját, miután kiderült, hogy a Fidesz megszüntetné a lakástakarékok...","id":"20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2e9449e8-f36b-4232-8bab-ec00fbf40b74&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1c6c0d3-55cb-4be5-be6a-061a4db99686","keywords":null,"link":"/kkv/20181015_Ket_orat_kell_sorban_allni_a_Fundamenta_ugyfelszolgalatan","timestamp":"2018. október. 15. 17:25","title":"Két órát kell sorban állni a Fundamenta ügyfélszolgálatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]