Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Szerinte olyan kémprogramot találtak a telefonján, amelyet csak kormányok használhatnak. Omar Abdul-Azíz attól fél, a beszélgetéseiknek is közük lehetett Dzsamál Hasogdzsi eltűnéséhez.","shortLead":"Szerinte olyan kémprogramot találtak a telefonján, amelyet csak kormányok használhatnak. Omar Abdul-Azíz attól fél...","id":"20181015_Egy_szaudi_ellenzeki_azt_allitja_Rijad_lehallgatta_beszelgeteseit_az_eltunt_ujsagiroval","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7b7c515-a986-4b54-bb0c-4913af058574","keywords":null,"link":"/vilag/20181015_Egy_szaudi_ellenzeki_azt_allitja_Rijad_lehallgatta_beszelgeteseit_az_eltunt_ujsagiroval","timestamp":"2018. október. 15. 10:35","title":"Egy szaúdi ellenzéki azt állítja, Rijád lehallgatta beszélgetéseit az eltűnt újságíróval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Szaúd-Arábia óriási olajáremeléssel fenyegetőzik, ha külföldi szankciók következnek az eltűnt újságíró miatt. ","shortLead":"Szaúd-Arábia óriási olajáremeléssel fenyegetőzik, ha külföldi szankciók következnek az eltűnt újságíró miatt. ","id":"20181015_A_reformherceg_visszavag_igy_lokheti_meg_a_koolaj_vilagpiaci_arat_egy_ujsagiro_eltunese","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=80ba4d52-6d45-4322-81cc-596f9498013d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0bbf5e18-f259-4bb2-8263-0eabe32330ce","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181015_A_reformherceg_visszavag_igy_lokheti_meg_a_koolaj_vilagpiaci_arat_egy_ujsagiro_eltunese","timestamp":"2018. október. 15. 13:09","title":"A „reformherceg” visszavág: így lökheti meg a kőolaj árát egy újságíró eltűnése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt Kínának. A szakember viszont kiállt a projekt mellett.","shortLead":"A Google vezetője, Sundar Pichai egy panelbeszélgetésen ismerte be, 2017 óta valóban építik a cenzúrázott keresőt...","id":"20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=06d7be25-da7b-46e9-b595-92e3ec9c3fc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81cd62b3-9217-46cb-9616-072b2cbb0712","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_google_kina_kereso_dragonfly_cenzurazott_kereso_internetes_cenzura","timestamp":"2018. október. 16. 14:03","title":"Beismerte a Google: tényleg cenzúrázott keresőt épít Kínának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","shortLead":"Válaszul az izraeli hadsereg légiereje nyolc célpontot támadott a palesztin övezetben.","id":"20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b5e7ef43-191c-455a-a305-1b295ddb7898&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"340fa689-6d97-4325-bc95-9c4836836bb8","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Gazabol_megint_raketakkal_tamadnak_a_terroristak","timestamp":"2018. október. 17. 08:22","title":"Gázából megint rakétákkal támadnak a terroristák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának adta ki magát. ","shortLead":"Féléves börtönbüntetést kapott egy francia nő, aki nyereségvágyból a 2015-ös párizsi terrorakciók egyik áldozatának...","id":"20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=62c63ed8-8516-4ead-94df-cb73094e095f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3a1d11e-11f9-4a5c-8da8-d6a6c70c7e6b","keywords":null,"link":"/vilag/20181016_Bortont_kapott_a_parizsi_terrortamadasok_alaldozata","timestamp":"2018. október. 16. 16:17","title":"Börtönt kapott a párizsi terrortámadások „ál-áldozata”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","shortLead":"A tévés bemondónő 70 éves volt.","id":"20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a72357c3-0827-403d-b15f-111068f2c54d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e6bfce0-f6e1-4bfa-b7f1-31fe80472b90","keywords":null,"link":"/kultura/20181015_Meghalt_Baleczky_Annamaria","timestamp":"2018. október. 15. 13:43","title":"Meghalt Baleczky Annamária","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A német prémium márka újdonsága Spanyolországban, a Seatnál készül.","shortLead":"A német prémium márka újdonsága Spanyolországban, a Seatnál készül.","id":"20181015_megkezdodott_az_uj_audi_A1_gyartasa_csak_5_ajtoval_es_dizel_nelkul","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ea4be5e6-4155-4fb5-ab4e-c96039926a91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"982ea17f-c8b6-4ea4-9ad5-9fc28b29cd32","keywords":null,"link":"/cegauto/20181015_megkezdodott_az_uj_audi_A1_gyartasa_csak_5_ajtoval_es_dizel_nelkul","timestamp":"2018. október. 15. 13:21","title":"Megkezdődött az új Audi A1 gyártása: csak 5 ajtóval és dízel nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott a szolgáltatás helyreállítása.","shortLead":"Magyar idő szerint szerda hajnalban a világ minden részén leállt a YouTube, a fejlesztőknek közel két órán át tartott...","id":"20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b779706c-91f9-437f-85bc-3ba7aafe90dd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_youtube_leallas_mi_tortent_miert_nincs_youtube","timestamp":"2018. október. 17. 09:33","title":"Történetének legnagyobb leállását szenvedte el a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]