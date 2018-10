Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem javult a helyzet.","shortLead":"Nem javult a helyzet.","id":"20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9d8bca04-a239-41b1-a5df-31e3d00a1eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efd25529-b2dd-438d-9f89-c28f4224efdb","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Megint_razziazott_a_rendorseg_a_Hos_utcaban_29_embert_allitottak_elo","timestamp":"2018. október. 17. 05:45","title":"Megint razziázott a rendőrség a Hős utcában, 29 embert állítottak elő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be a világnak legújabb telefonját, a sokat emlegetett Mi Mix 3-at.","shortLead":"A legilletékesebb, a gyártó posztolt ki egy képet a kínai közösségi oldalra, kiszivárogtatva, hogy mikor mutatja be...","id":"20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=88166403-fd7c-4000-8c34-ab78c52d2623&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6dcfe695-bc60-443b-a94c-944572554056","keywords":null,"link":"/tudomany/20181016_xiaomi_mi_mix3_5g_telefon_bemutatasanak_idopontja","timestamp":"2018. október. 16. 20:13","title":"Kiderült: néhány napon belül bemutathatják a világ első 5G telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40824900-b301-43bc-959a-96bca164b321","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kerti kamera rögzítette Amerikában, ahogy egy medve kinyitja az autót, beszáll az autóba, majd kis körülnézés után kiszáll, kinyitja a többi ajtót is, majd távozik.\r

