[{"available":true,"c_guid":"7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","shortLead":"Az LMP-s politikus megállás nélkül tüzel, egyik kérdés után adja be a másikat, de egyelőre nem jár sikerrel.","id":"20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7daecbbe-0eb5-4635-9af2-2eca118656c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ad94555-f1e4-4dc0-a600-31c0d87c9214","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Demeter_Marta_megint_arnyekra_vetodott_ezuttal_a_letelepedesi_kotvenyek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 17. 17:02","title":"Demeter Márta megint árnyékra vetődhetett, ezúttal a letelepedési kötvények ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3","c_author":"Balla István - Csányi Nikolett","category":"elet","description":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek a roma gyerekek. A két cég és helyi civilek összefogásával indult program valós kitörést jelenthet egy olyan faluból, ahol néhány éve egyetlen érettségizett élt. Ő ma a program egyik motorja.","shortLead":"Az ország egyik legszegényebb régiójában elterülő kistelepülésen a legmodernebb programozási ismeretekkel ismerkednek...","id":"20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8cd004e5-0c13-4ae4-b66c-2bc7777c1df3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a67c3102-b684-43ac-8b00-2eb1d1aa9384","keywords":null,"link":"/elet/20181018_A_gettofalu_ahonnan_programozassal_tornenek_ki_a_romak_szendrolad_logiscool","timestamp":"2018. október. 18. 11:00","title":"Programozással törnének ki a romák a szegénységből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","shortLead":"Az optimalizált hajtásláncok és a nagyobb kapacitású telepek nagyobb hatótávot tesznek lehetővé.","id":"20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=41d64431-368f-4169-81df-de08c790aeaf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a42041d6-dd48-47bd-88c3-7309df9bcd8d","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_jon_az_elso_100_kilometeres_elektromos_hatotavu_hibrid_mercedes_gle_suv_divatterepjaro","timestamp":"2018. október. 17. 09:21","title":"Jön az első 100 kilométeres elektromos hatótávú hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","shortLead":"Elég életszagúra sikeredett egy amerikai híradó a minap. ","id":"20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1d6140ba-0959-47c5-91d3-e714e5434830&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d590d8fc-a5c7-40e4-a809-d133f86af306","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_Hazhoz_jott_a_hirado_epp_a_riporter_mogott_estek_egy_iszonyatosat_egy_quaddal","timestamp":"2018. október. 18. 09:22","title":"Házhoz jött a híradó: épp a riporter mögött estek iszonyatosat egy quaddal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","shortLead":"A kisrepülő Törökországból tartott Szlovákiába. ","id":"20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f41f0c9-5326-4e2b-9f89-54d70aefd295&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"330dcb97-4272-40cd-80e3-560295428116","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Francia_kisrepulo_miatt_riasztottak_a_Gripeneket","timestamp":"2018. október. 18. 18:01","title":"Francia kisrepülő miatt riasztották a Gripeneket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással kapcsolatban. És valószínűleg nem véletlenül.","shortLead":"Érdekes bejegyzést tettek közzé a philadelphiai rendőrök Twitter-oldalán a héten történt nagy YouTube-leállással...","id":"20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bbe9b55-cbc3-4d94-a133-fd08e20c7b6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022278b-8390-4cfe-b52e-5a9de009cf3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20181018_youtube_leallas_philadelphiai_rendorseg_911_segelyhivo_segelyhivas_miert_nincs_youtube_nem_megy_a_youtube","timestamp":"2018. október. 18. 17:35","title":"Annyira rosszul érintett valakit a nagy YouTube-leállás, hogy riasztotta a rendőrséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma, a Fideszre terelődött a szó. A Spiegel Online információi szerint a helyzetet kihasználva Merkel kioktatta magyar kollégáját. Állítólag hosszabb ideje készülhetett erre.","shortLead":"Az Európai Néppárt vezetői a brüsszeli EU-csúcson tartottak egyeztetést, és bár lett volna számos összeurópai téma...","id":"20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fc8d69f5-4fd3-4a6d-917d-9511ae61e902&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b99ec5d-4797-4590-a09c-a8ab89b9a708","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Merkel_szuk_korben_Orban_fejere_olvasta_rajongasat_Salvini_irant","timestamp":"2018. október. 18. 15:35","title":"Merkel szűk körben Orbán fejére olvasta rajongását Salvini iránt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ff7c42a-1343-4e8e-9a22-eca519ba262a","c_author":"Daczi Dóra","category":"enesacegem","description":"Egy héttel a lakástakarékokra vonatkozó törvénymódosítási javaslat benyújtása előtt jelentette be a Nemzeti Otthonteremtési Közösség (nok) új termékét, így évi négy helyett már tíz alkalommal fognak sorsolni. Kérdés, mit vásárolnak a nyertesek, ha nem lesz elég új építésű lakás. Török Béla, a Central NOK Zrt. vezérigazgatója, valamint három ügyfél – köztük két szerencsés nyertes – válaszolt lapunk kérdéseire.","shortLead":"Egy héttel a lakástakarékokra vonatkozó törvénymódosítási javaslat benyújtása előtt jelentette be a Nemzeti...","id":"20181018_Megszolalt_a_lakaslottovezer_Minket_nem_erintenek_a_torvenyi_valtozasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ff7c42a-1343-4e8e-9a22-eca519ba262a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156c7490-d403-4973-98f9-0ff15a131938","keywords":null,"link":"/enesacegem/20181018_Megszolalt_a_lakaslottovezer_Minket_nem_erintenek_a_torvenyi_valtozasok","timestamp":"2018. október. 18. 14:50","title":"Megszólalt a lakáslottó vezére: \"Minket nem érintenek a törvényi változások\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]