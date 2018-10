Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","shortLead":"Ez a Murcielago SV a megszólalásig hasonlít az olasz gyártó eredeti 670 lóerős sportkocsijára.","id":"20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f0d300d7-ebb9-4133-8a9e-d5b96d12c242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a7ea865-eb9a-48a5-b175-ad58a60306b4","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_iranban_az_utolso_csavarig_lemasoltak_egy_lamborghini_murcielago_sv_sportautot","timestamp":"2018. október. 18. 13:21","title":"Iránban az utolsó csavarig lemásoltak egy Lamborghini sportautót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és a személyautók is komoly változáson mennek keresztül.","shortLead":"Egy friss tanulmány szerint az autóiparban 2030-ra teljesen átalakulhat a munkaerőpiac, felgyorsulnak a fejlesztések és...","id":"20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42701cbb-e98a-457f-bf0e-61c151bcd786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47d2dbc2-fa33-44a8-9fab-5c83b9731f41","keywords":null,"link":"/cegauto/20181018_sokan_elveszitik_allasukat_az_autoiparban_masok_viszont_orulhetnek_automatizalas_kozossegi_kozlekedes_munkaero","timestamp":"2018. október. 18. 11:21","title":"Sokan elveszítik állásukat az autóiparban, mások viszont örülhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","shortLead":"Legfeljebb adminisztrációs hibát vétett, de ha nem rúgják ki, a műtétet elvégzik - mondta Székely László.","id":"20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79013235-742b-47c1-8091-8f889ea346d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fb0d4866-e250-407a-a5b0-d615a618e9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Ha_nem_rugnak_ki_megvan_a_mutet__mondta_a_szivsebesz_akinek_a_betege_meghalt","timestamp":"2018. október. 17. 20:12","title":"\"Ha nem rúgnak ki, megvan a műtét\" - mondta a szívsebész, akinek a betege meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","shortLead":"Egy igazi pakolóművésszel van dolgunk. ","id":"20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a5e7ac9-36f8-435a-b859-06efc6f50b05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bcd2d669-3856-4a7b-b696-18d3712a7cf9","keywords":null,"link":"/cegauto/20181017_mercedes_pakolas_tulsuly_nyuzsi","timestamp":"2018. október. 17. 16:32","title":"Kreatív pakolás: egy pianínót szállított valaki az autós kerékpártartóján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=0a0d6dc2-3e06-418c-9880-d55c5e678818&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a498749f-09a2-4f03-9829-060f2f83711c","keywords":null,"link":"/itthon/20181017_Gulyas_kozszfera_leepites_burokraciacsokkentes","timestamp":"2018. október. 17. 13:12","title":"Gulyás Gergely hallgatott a 9 ezer ember kirúgásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d","c_author":"Crystal Group","category":"brandchannel","description":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig egy élet munkája is kárba veszhet, ha az örökös éretlen, rosszindulatú vagy alkalmatlan rá, hogy átvegyen egy cégbirodalmat. ","shortLead":"A hazai vállalkozói kultúra zöme akkor sem veszi komolyan a kockázatokat, ha már komoly vagyont halmozott fel. Pedig...","id":"crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba0c4e73-a7cb-4296-ad68-24a21e3c169d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6c52d1a-3871-4553-a9ca-2f97f2053e02","keywords":null,"link":"/brandchannel/crystalgroup_20181015_Stroman_rokon_helyett","timestamp":"2018. október. 18. 07:23","title":"Stróman rokon helyett elegáns, angol módszerrel is megoldható a vagyonvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Crystal Worldwide Group","c_partnerlogo":"97a54c9e-eeba-45df-b135-5ff6ebac7a8c","c_partnertag":"crystalgroup"},{"available":true,"c_guid":"1096dd3b-ce29-4362-b8bd-809b2df6b6ea","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hiába lehet maximális hangerőre állítani az okostelefont, néha még az sem elég, hogy meghallja az ember a reggeli ébresztő hangját. Pedig lehet még ennél is hangosabb a csörgés.","shortLead":"Hiába lehet maximális hangerőre állítani az okostelefont, néha még az sem elég, hogy meghallja az ember a reggeli...","id":"20181017_mobiltelefon_okostelefon_ebreszto_funkcio_hogyan_lehet_hangosabb","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1096dd3b-ce29-4362-b8bd-809b2df6b6ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1cbffc3-8968-437c-b371-7c239ba657b8","keywords":null,"link":"/tudomany/20181017_mobiltelefon_okostelefon_ebreszto_funkcio_hogyan_lehet_hangosabb","timestamp":"2018. október. 17. 17:33","title":"Mutatunk egy remek trükköt: így biztosan meghallja a reggeli ébresztő hangját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]