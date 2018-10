Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon. A betegséget egy halott állaton fedezték fel.","shortLead":"Kergemarhakór jelenlétét állapították meg egy Skócia északkeleti részén, Aberdeenshire tartományban található farmon...","id":"20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36615f06-9286-489a-88ea-ea3595c8b043&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c65f922c-95ad-4b4d-baf2-5448cb627b7a","keywords":null,"link":"/vilag/20181018_Kergemarha_kor_tort_ki_NagyBritanniaban","timestamp":"2018. október. 18. 12:53","title":"Újra felütötte a fejét a kergemarhakór Nagy-Britanniában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki főiskola épületében. A pokolgépet valószínűleg valamilyen más tárggyal álcázták – jelentették be Moszkvában. Már 18 halottról és 50 sebesült szólnak a jelentések.","shortLead":"Az első adatok szerint egy legalább 300 gramm TNT-nek megfelelő romboló hatású pokolgép robbant a kercsi műszaki...","id":"20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f6261dd-b94d-40ec-9e53-03986a7b4497","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_300_gram_TNTegyenerteku_bomba_robbant_a_Krimben","timestamp":"2018. október. 17. 14:04","title":"Már a beszláni öldöklést emlegetik a krími iskolai támadással kapcsolatban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik főiskolai menzáján bekövetkezett robbanásban. Helyi források szerint valószínűleg gázrobbanás történt, de az épület romjainál megjelentek az orosz titkosszolgálat emberei is. Az Ukrajnához tartozó félszigetet Oroszország 2014-ben annektálta, s moszkvai állítások szerint Ukrajna korábban több szabotázsakciót hajtott végre a Krímben. Sorra jelennek meg a videók is a közösségi oldalakon.","shortLead":"Legalább tíz ember életét vesztette, s mintegy ötvenes súlyosan megsebesültek a Krímben lévő Kercs város egyik...","id":"20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=893fb141-9819-44e7-a411-f9857a457ae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dfe60e19-6e4b-402c-94eb-d577df425c19","keywords":null,"link":"/vilag/20181017_Felrobbant_egy_krimi_menza_legalabb_tizen_meghaltak","timestamp":"2018. október. 17. 12:32","title":"Felrobbant egy krími iskolai menza, legalább tízen meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel kellett függeszteni a részvényeinek tőzsdei kereskedését.","shortLead":"Olyan bejelentést fog tenni Mészáros Lőrinc Opus Global Zrt.-je, valamint a Konzum Vagyonkezelő, amely miatt fel...","id":"20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba9b4744-4db2-4368-b842-bc2a550501bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f71de0-97e9-4acd-aa80-53c5fadd858f","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Valamire_keszulnek_Meszarosek_felfuggesztettek_az_Opus_kereskedeset","timestamp":"2018. október. 18. 09:23","title":"Valamire készülnek Mészárosék, felfüggesztették az Opus és a Konzum kereskedését","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva a mezőgazdaságban. ","shortLead":"Főleg a paprikát és a paradicsomot, de az almát, a körtét és a szőlőt is támadják, ezzel komoly kárt okozva...","id":"20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1aa274c1-80ed-4453-af42-941398079d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e42f555e-143f-4103-a949-80aa98b65fec","keywords":null,"link":"/itthon/20181018_Nem_csak_kellemetlenek_a_poloskak_de_komoly_kart_is_okoznak","timestamp":"2018. október. 18. 15:48","title":"Nemcsak büdösek a poloskák, hanem károsak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fd97df4-b44d-4500-bf83-080c6eb5968c","c_author":"Nagy Gábor","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201842_diktatorok_evadja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fd97df4-b44d-4500-bf83-080c6eb5968c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"77721f97-c0b4-405c-9308-b45aeda95c0f","keywords":null,"link":"/itthon/201842_diktatorok_evadja","timestamp":"2018. október. 18. 09:00","title":"Nagy Gábor: Diktátorok évadja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"kkv","description":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört képviseli. A perben „ellenérdekelt” felek pedig egymást támogatják a bíróság előtt. Ráadásul most annak a vadászati jogról is döntő közgyűlésnek az érvénytelenségéért harcolnak, amit ők bonyolítottak le. Hogy van ez?","shortLead":"Különös per indult hétfőn Békésben a bélmegyeri vadászterületért, a felperes és az alperes is a Mészáros érdekkört...","id":"20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0c8d775d-e4ae-4271-8b53-99f3dd11a7b0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b360b9cf-e71d-49ca-ad80-adf97ac5f03e","keywords":null,"link":"/kkv/20181018_Foggalkorommel_vedi_vadaszteruletet_a_Meszaros_csalad_ujabb_per_indult_Bekesben","timestamp":"2018. október. 18. 06:30","title":"Foggal-körömmel védi vadászterületét a Mészáros família a pernyertes vadászokkal szemben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","shortLead":"A miniszterelnök Brüsszelbe készülve villantotta meg öltönytartóját, amin egy neves pesti szabóság neve látható.","id":"20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34416ff9-d58e-414e-963e-e01b5c8e6c5a","keywords":null,"link":"/kkv/20181017_Egymillio_forintos_oltonnyel_utazott_Orban_Brusszelbe","timestamp":"2018. október. 17. 18:42","title":"Igazán drága pesti öltönyszabóhoz járhat Orbán Viktor ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]