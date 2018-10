Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Volt köztük nyugtató, altató és hormonkészítmény is.","shortLead":"Volt köztük nyugtató, altató és hormonkészítmény is.","id":"20181024_Egy_het_alatt_180_ezer_hamis_pirulat_foglaltak_le_Magyarorszagon","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6339adda-9fed-479a-978e-fc4df866701b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22e113f2-fe7d-4007-9ca8-f1606f418407","keywords":null,"link":"/kkv/20181024_Egy_het_alatt_180_ezer_hamis_pirulat_foglaltak_le_Magyarorszagon","timestamp":"2018. október. 24. 10:50","title":"Egy hét alatt 180 ezer hamis pirulát foglaltak le Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","shortLead":"Újabb alacsony vízállási rekordok dőltek meg a folyón, de már látszik, mikor jöhet az emelkedés.","id":"20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=311d0c94-ec5e-440f-aceb-5c7cc876479d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be4a3163-a648-4b7d-a439-261397a10bca","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_duna_vizallas_budapest_adony_negativ_rekord","timestamp":"2018. október. 25. 11:16","title":"A Duna még sosem volt ilyen sekély Budapestnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért beszél.","shortLead":"Az anya most már nem bánta, hogy kamerák sora bámulja nemrég világra hozott újszülöttjét. A látvány meg önmagáért...","id":"20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b3078145-5906-4398-bfce-8bde144c26ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea1c76d1-84e6-45e8-a2d9-4fb3269b02af","keywords":null,"link":"/elet/20181025_Bemutatkozott_a_vilagnak_a_Parizsban_szuletett_borneoi_orangutankolyok","timestamp":"2018. október. 25. 08:18","title":"Bemutatkozott a világnak a Párizsban született borneói orangutánkölyök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","shortLead":"A megtalált arany pénzérméket és különleges fegyvereket szerdán mutatják meg a nagyközönségnek. ","id":"20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7a2f9931-4047-4b3a-9e18-50e1eec58350&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fc12128-31f6-4f8b-811c-4c7268c7bf5e","keywords":null,"link":"/elet/20181024_Szenzacios_aranykincsek_is_elobukkantak_a_megapadt_Dunabol_Erdnel","timestamp":"2018. október. 24. 08:28","title":"Szenzációs aranykincsek is előbukkantak a megapadt Dunából Érdnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","shortLead":"Ezekkel a régi vasúti átjárókkal mindig csak a baj van.","id":"20181024_range_rover_vasuti_hid","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=630ace0a-2666-46d5-951d-47a8acbd98f8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eb3aec42-2771-4760-ab69-59ee0bde1085","keywords":null,"link":"/cegauto/20181024_range_rover_vasuti_hid","timestamp":"2018. október. 25. 12:20","title":"Kabriót csinált a vasúti híd a tréleren szállított luxus Range Roverekből – fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az azonban eddig nem derült ki, hogy mit jelentenek be, a levélben csupán annyit írtak, hogy \"fontos fórumra\" várják a diákokat.","shortLead":"Az azonban eddig nem derült ki, hogy mit jelentenek be, a levélben csupán annyit írtak, hogy \"fontos fórumra\" várják...","id":"20181024_Nagy_bejelentesre_hivtak_ossze_csutortokre_a_CEU_hallgatoit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5063750d-a46c-49f6-9a38-6103eee9dbff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e5f8bf71-df82-4e0a-87b1-35f335da01b6","keywords":null,"link":"/itthon/20181024_Nagy_bejelentesre_hivtak_ossze_csutortokre_a_CEU_hallgatoit","timestamp":"2018. október. 24. 16:29","title":"Nagy bejelentésre hívták össze csütörtökre a CEU hallgatóit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","shortLead":"Jegyárat emel és béreket csökkent Pintér Béla, ha elveszik a tao-támogatást. Kérdés, hogy ez elég-e. ","id":"20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fbd58c8a-5f6c-45ea-8f06-2b03e5d5612c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6993c8d1-8524-4114-987d-b2020b882556","keywords":null,"link":"/kultura/20181024_Pinter_Bela_Meglatjuk_hogy_igy_tul_tudjuke_elni","timestamp":"2018. október. 24. 11:31","title":"Pintér Béla: \"Meglátjuk, hogy így túl tudjuk-e élni\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","shortLead":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","id":"20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9bf25-926c-4753-a394-4b6a8e66f71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. október. 25. 11:28","title":"Pénz érkezett Brüsszelből, de így is 1500 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]