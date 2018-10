Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Megvan az első érmünk.","shortLead":"Megvan az első érmünk.","id":"20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2cb937be-32e8-4399-93ba-6843f587cc07&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cb0c4a-2922-4179-8579-f40b05be042c","keywords":null,"link":"/sport/20181025_Barka_Emese_bronzermet_nyert_a_budapesti_birkozo_vilagbajnoksagon","timestamp":"2018. október. 25. 19:44","title":"Barka Emese bronzérmet nyert a budapesti birkózó világbajnokságon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f0c547d-efc8-4599-9c4e-ca178af2b6f0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A CEU rektora a diákok és tanárok előtt már bejelentette, ha egy hónapon belül nincs megállapodás a kormánnyal, a CEU lényege Bécsbe költözik. Most sajtótájékoztatón magyarázta ugyanezt. ","shortLead":"A CEU rektora a diákok és tanárok előtt már bejelentette, ha egy hónapon belül nincs megállapodás a kormánnyal, a CEU...","id":"20181025_Ignatieff_koltozes_elott_A_CEU_mindenben_megfelel_a_torvenynek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4f0c547d-efc8-4599-9c4e-ca178af2b6f0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e757918b-b7c3-47f2-8bf9-d0ce7944477d","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Ignatieff_koltozes_elott_A_CEU_mindenben_megfelel_a_torvenynek","timestamp":"2018. október. 25. 14:10","title":"Ignatieff: Mindenképp megnyitjuk a bécsi kampuszt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6fceb70-faec-4c93-8cf1-2aa1c4216678","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Úgynevezett csatázás.","shortLead":"Úgynevezett csatázás.","id":"20181026_elozes_kamion_86_os","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d6fceb70-faec-4c93-8cf1-2aa1c4216678&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcd22932-9a4f-4644-ba09-94498bdb2fe8","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_elozes_kamion_86_os","timestamp":"2018. október. 26. 14:47","title":"Parádés mutatvány a 86-oson: 6 perc alatt előzött le egy kamion egy másikat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti Kereskedőház Zrt. (MNKH) és a Honvédelmi Minisztérium Elektronikai, Logisztikai és Vagyonkezelő (HM EI) Zrt. ellenőrzése során az Állami Számvevőszék (ÁSZ) - közölte az ÁSZ pénteken az MTI-vel.\r

","shortLead":"A pénzügyi-számviteli feladatellátásban és a vagyongazdálkodásban tárt fel szabálytalanságokat a Magyar Nemzeti...","id":"20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=03dd92d0-b6ad-4195-b966-cd2a79b46987&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e02cc10f-3ec7-40f4-95b3-3e0d26674dc2","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Ket_allami_cegnel_is_szabalytalansagokat_tart_fel_a_szamvevoszek","timestamp":"2018. október. 26. 12:33","title":"Két állami cégnél is szabálytalanságokat tárt fel a számvevőszék","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer álláslehetőség háromnegyede betöltetlen maradt. \r

","shortLead":"Szeptemberben 251 000 nyilvántartott álláskereső volt, több mint 17 ezerrel kevesebb, mint egy éve. A 127 ezer...","id":"20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3e9ac366-8a02-4a9c-8dc2-3baa820223e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf272e1c-4069-4b88-8572-417b3b4009d5","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Tobb_mint_80_ezer_allas_maradt_betoltetlenul_szeptemberben","timestamp":"2018. október. 25. 09:45","title":"Több mint 80 ezer állás maradt betöltetlenül szeptemberben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","shortLead":"Az éves hiánycél 110 százaléka jött össze szeptember végéig, pedig az utolsó hónapot többlettel zárták.","id":"20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dd4562b9-c87b-4170-aa09-eabbcc45f98e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fee9bf25-926c-4753-a394-4b6a8e66f71a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181025_Penz_erkezett_Brusszelbol_de_igy_is_1500_milliard_forint_felett_van_a_koltsegvetesi_hiany","timestamp":"2018. október. 25. 11:28","title":"Pénz érkezett Brüsszelből, de így is 1500 milliárd forint felett van a költségvetési hiány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs hír. ","shortLead":"A 7-es erősségű földmozgás miatt Zákinthosz szigetén több helyről is áramkimaradásról jelentettek. Sérültekről nincs...","id":"20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1298f595-439e-4a76-bb6d-9818d906495b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cc10c3e-bd93-4c09-9c7b-107dee5795de","keywords":null,"link":"/vilag/20181026_Eros_foldrenges_volt_Gorogorszag_nyugati_reszen","timestamp":"2018. október. 26. 05:05","title":"Erős földrengés volt Görögország nyugati részén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt, hogy az egyik napról a másikra történő megszüntetés rossz üzenet, de nem újdonság.","shortLead":"A lakáskassza megszüntetése után Kőszeghy Lea, az MTA tudományos munkatársa a HVG-nek adott interjújában arról beszélt...","id":"20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=18b68179-c74f-4942-a496-c3c0df4e56da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7dba88df-7939-48e8-8b46-9730e0605b74","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_A_kormany_lakastamogatasa_csak_az_egyenlotlenseget_noveli","timestamp":"2018. október. 25. 14:13","title":"A kormány lakástámogatása csak az egyenlőtlenséget növeli","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]