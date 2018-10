Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van a gépen. A 173 utast leszállították és biztonságba helyezték Bukarestben.","shortLead":"A repülő Kutaisziből tartott Varsóba, egy nő a kiinduló reptérre telefonált be és azt mondta, robbanószerkezet van...","id":"20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=634a34ac-f49e-4815-9c5e-23a8edd9687e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c86799d-ecb0-4b23-a2a2-2a34a00e0aa3","keywords":null,"link":"/kkv/20181025_Bombafenyegetes_miatt_kenyszerleszallast_hajtott_vegre_egy_Wizz_Airgep_Bukarestben","timestamp":"2018. október. 25. 16:20","title":"Bombafenyegetés miatt kényszerleszállást hajtott végre egy Wizz Air-gép Bukarestben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral, hanem szabályos hordákkal találkozott nap mint nap, a nővérek reakciója mindössze annyi volt: igen, tudnak a problémáról, régóta fennáll, tenni azonban nem tettek semmit. ","shortLead":"Végigrettegte a csótányok miatt a Budai Irgalmasrendi Kórházban töltött két hetét egyik olvasónk. Nem egy-két rovarral...","id":"20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1e91433c-692a-4351-ab03-ae444d30a7a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2331899f-1315-4cca-8c6a-62fd1d9f21b8","keywords":null,"link":"/itthon/20181025_Csotanyterror_a_korhazban_sokkot_kapott_a_beteg_azt_mondtak_neki_sajnaljak","timestamp":"2018. október. 26. 06:00","title":"Csótányterror a kórházban: sokkot kapott a beteg, azt mondták neki, sajnálják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","shortLead":"A török üzletember, Adnan Polat, valamint Garancsi István is ott volt a miniszterelnök mellett Szalonikiben.","id":"20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b69c2e5a-0550-45b2-8d8a-ac5769f4ed8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88ab6da4-49ad-4222-b7b5-511a81fcee6e","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Orban_Viktor_ismeros_arcokkal_szurkolt_Gorogorszagban_a_Vidinek__fotok","timestamp":"2018. október. 26. 05:12","title":"Orbán Viktor ismerős arcokkal szurkolt Görögországban a Vidinek – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten a rendszerváltást követő furcsa privatizációnak köszönhetik azt, hogy már dollármilliárdosok.","shortLead":"Petr Kellner sok szempontból hasonló karriert futott be, mint a jelenlegi tulajdonos, Roman Abramovics: mindketten...","id":"20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4a911d4a-e387-4247-a19e-d9c0b7c70b44&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ce42aca-c2c1-451f-b15f-d971a5178098","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_Oligarchak_a_pahollyban_Csehorszag_leggazdagabb_embere_veszi_meg_a_Chelseat","timestamp":"2018. október. 26. 11:14","title":"A magyar Telenor tulajdonosa megvenné a Chelsea-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A kurzust indító professzor szerint sok az áthallás a fikció és a valóság közt, ami jól jön a jogi szemináriumon.","shortLead":"A kurzust indító professzor szerint sok az áthallás a fikció és a valóság közt, ami jól jön a jogi szemináriumon.","id":"20181025_A_hazimanok_jogi_helyzete_ismeros_Harry_Potterrel_keszit_az_eletre_egy_indiai_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=08d5b736-3607-4b50-a5fb-d87d21724381&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca1d9a04-a1ea-4ebb-8324-ed3b1da8e7c4","keywords":null,"link":"/elet/20181025_A_hazimanok_jogi_helyzete_ismeros_Harry_Potterrel_keszit_az_eletre_egy_indiai_egyetem","timestamp":"2018. október. 25. 14:52","title":"A házimanók jogi helyzete ismerős: Harry Potterrel készít az életre egy indiai egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk el. Az utcán látott modellek közül nyilván sok elnyeri tetszésünket, de vélhetően nem hozza úgy az élet, hogy bele is ülhessünk mindegyikbe. Egy autókiállítás a legjobb alkalom arra, hogy testközelből is meg lehessen nézni egy-egy autótípust, megismerni, milyenek az éppen aktuálisan legújabb modellek. ","shortLead":"Egy új autó az egyik legkívánatosabb fogyasztói termék a többség számára, amit azért alapvetően elég ritkán érhetünk...","id":"20181025_BPAS_2018","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=392b9dbd-017c-495a-9090-52f0560a27ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6512bf98-0931-4dfc-8086-b83880ffa9db","keywords":null,"link":"/cegauto/20181025_BPAS_2018","timestamp":"2018. október. 25. 18:45","title":"A 15 legjobban várt autó a Budapest Autó Show-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi kezek helyett francia fiatalok számítógépes algoritmusa készített.","shortLead":"Pár ezer dollárral számoltak, végül több mint 400 ezerért ment el egy New York-i árverésen a portré, amelyet emberi...","id":"20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab24ba1d-5b32-458d-83cb-0c76eaec1332&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2747e7cc-6734-4657-a0c9-af4c3ae1468b","keywords":null,"link":"/tudomany/20181026_mesterseges_intelligencia_szamitogepes_algoritmus_obvious_festmeny_belamy_baro_aukcio_christies","timestamp":"2018. október. 26. 16:00","title":"120 millió forintért kelt el a kép, amelyet a mesterséges intelligencia festett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járásbíróság szerint a rendeletmódosítás több ponton az alaptörvénybe ütközik, a bíróságra cipelt hajléktalan ellen ezért megszüntették az eljárást és az Alkotmánybírósághoz fordultak.","shortLead":"A járásbíróság szerint a rendeletmódosítás több ponton az alaptörvénybe ütközik, a bíróságra cipelt hajléktalan ellen...","id":"20181026_A_kaposvari_birosag_sem_itelte_el_a_hajlektalant_az_Alkotmanybirosaghoz_fordult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38721e2-33f4-470f-b50c-68b138aa8cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_A_kaposvari_birosag_sem_itelte_el_a_hajlektalant_az_Alkotmanybirosaghoz_fordult","timestamp":"2018. október. 26. 16:54","title":"A kaposvári bíróság sem ítélte el a hajléktalant, az Alkotmánybírósághoz fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]