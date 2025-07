A hétfő esti Magyar Közlönyben megjelent a végleges rendelet a nyugdíjasok élelmiszerutalványáról szóló rendelet, ami nem tartalmaz újdonságot a már korábban ismertetett részletekhez képest.

Az összesen 30 000 forint értékű utalványt a vidéki kisboltokban és a nagyobb üzletláncokban, valamint őstermelőknél is el lehet költeni. Csak hideg élelmiszerre használható fel, például zöldséget, gyümölcsöt, húst és húskészítményeket, kenyeret, pékárut, édességet lehet venni belőle. Pénzre nem váltható.

Megkapja mindenki, aki a jogszabályban felsorolt 25-féle juttatás valamelyikében részesül, ez minden nyugdíjszerű jövedelmet tartalmaz az öregségi nyugdíjtól a házastársi jövedelempótlékig.

A nyugdíjas élelmiszer-utalványt 3 darab 5000, 3 darab 3000, 2 darab 2000, 2 darab 1000 forintos címletértékű nyomtatványként adják ki. Sorszámozott és vonalkóddal ellátott, egyedi vízjelet tartalmaz, tartalmazza a kibocsátó megnevezését, tartalmazza az érvényességi idejét, a kincstár által meghatározott és a honlapján nyilvánosságra hozott biztonsági elemekkel rendelkezik.

A nyugdíjasok számára 2025. október 15-ig kell postán kézbesíteni, vagy a kézbesítést megkísérelni. Más nem veheti át, az időközben elhunyt nyugdíjasé nem kézbesíthető. Nem örökölhető. A kereskedők pedig 2026. február 28-ig válthatják be az utalványt a banknál akár a számlájukra történő átutalással, akár készpénzre.

Az egyetlen dolog, ami körül némi zavar volt, az az újra kézbesítés: „az egyetemes postai szolgáltató a kézbesítést kizárólag egyszer kísérli meg”, és akit a postás nem talál otthon, annak „a postai kézbesítés eredménytelensége esetén az ismételt kiküldés iránti kérelmet – a kincstár honlapján közzétett módon – a nyugdíjfolyósító szervnél kell előterjesztenie” szigorúan november 14-éig, áll a szövegben.

Az ebből a rendeletből sem derül ki, hogy aki értesítést kap a postástól, az miért nem mehet be egyszerűen a postára a letétbe helyezett küldeményért a szokásos módon. Kérdés, hogy mennyire életszerű idős emberektől a kincstár honlapjának tanulmányozását elvárni, és hogy ennek mi értelme van. Miután korábban megjelentek ezzek kapcsolatos cikkek a Kormányzati Tájékoztatási Központ közleményben írt arról, hogy a sajtóban megjelent információk hamisak, félrevezetők, mert ahogy más, hasonló esetben, így most is az utalványok kézbesítését a posta végzi, és ha a postai kézbesítés nem lesz sikeres – mert a nyugdíjas esetleg nincs otthon és nem veszi át az utalványt –, az nem fog elveszni, a postán átvehető lesz 10 munkanapig, és erről a posta a szokásos módon értesítőt hagy – számolt be anno az Index.

Hétfő este az MTI-ben megjelent (szintén a Kormányzati Tájékoztatási Központ által kiadott közleményben) újfent úgy fogalmaznak, hogy „sikertelen kézbesítés esetén az utalvány – a megszokott rend szerint – a postán lesz átvehető.” Valószínüleg tehát sikertelen kézbesítés esetén a postán még egy darabig átvehető lesz az utalvány, csupán akkor kell a kincstár honlapjához fordulni, ha ezen idő alatt nem tudunk érte elmenni.

Nyitóképünk illusztráció, fotó: Fazekas István