[{"available":true,"c_guid":"fa35305c-23b2-440b-8d5b-e884d85fae8f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 20-30 Egyesület vezetője tavasszal ellenzéki támogatással indult a parlamenti választáson, a polgármester szerint viszont ezzel megosztotta az érdieket, így idén már nem támogatták a Tökjó Fesztivál megrendezését.","shortLead":"A 20-30 Egyesület vezetője tavasszal ellenzéki támogatással indult a parlamenti választáson, a polgármester szerint...","id":"20181026_Elmarad_az_erdi_tokfesztival_mert_a_polgarmesternek_nem_tetszik_a_szervezo_politikai_szerepvalallasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa35305c-23b2-440b-8d5b-e884d85fae8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c016b4d1-6516-47f8-b368-39f0fa61a539","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Elmarad_az_erdi_tokfesztival_mert_a_polgarmesternek_nem_tetszik_a_szervezo_politikai_szerepvalallasa","timestamp":"2018. október. 26. 15:02","title":"Elmarad az érdi tökfesztivál, mert a polgármesternek nem tetszik a szervező politikai szerepválallása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk háromnegyedórás araszolásról számolt be.","shortLead":"Az M0-son kialakult hatalmas torlódástól valószínűleg nem függetlenül az M1-M7 közös bevezetője is beállt, munkatársunk...","id":"20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a18405c2-e762-47ce-834a-ac9a545130f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff631efc-9bdd-4b46-ad5b-02a39dcb5805","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181026_45_perces_dugo_az_M1M7_bevezeton_is","timestamp":"2018. október. 26. 18:43","title":"45 perces dugó az M1-M7 bevezetőn is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e3817151-36ac-4c79-9a27-ccfaebd4e752","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"De világzenei koncertek azért még lesznek.","shortLead":"De világzenei koncertek azért még lesznek.","id":"20181026_Vege_a_Vilagzenei_Szinpadnak_a_Szigeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e3817151-36ac-4c79-9a27-ccfaebd4e752&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b5c6d52-7d04-45b5-bb0e-f911a22f555d","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_Vege_a_Vilagzenei_Szinpadnak_a_Szigeten","timestamp":"2018. október. 26. 12:50","title":"Vége a Világzenei Színpadnak a Szigeten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land Rover Discovery.","shortLead":"Átvágták az avatószalagot a napokban a nyitrai gyárban. Kezdődhet a termelés, az első modell, ami itt készül a Land...","id":"20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fa09b99e-9c69-4081-975f-e8c44ae6cbec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09aad9d1-ed84-41c9-a181-199036a3e2c2","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_jaguar_land_rover_szlovakia","timestamp":"2018. október. 27. 20:06","title":"Látta már a szlovákok Jaguar Land Rover gyárát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével a Fidesz EP-csoportja nem szavazta meg. ","shortLead":"A határozat segítette volna a fellépést a terrorizmust is támogató pénzmosással szemben, de egy képviselő kivételével...","id":"20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=980649e2-4a36-4c81-8e09-7708477678cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36d1dd3f-5060-4e9d-b8b1-a889dff99a2f","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Nem_szavaztak_meg_a_fideszesek_a_csalassal_kivitt_EUs_penzekrol_szolo_hatarozatot","timestamp":"2018. október. 26. 14:02","title":"Nem szavazták meg a fideszesek a csalással kivitt EU-s pénzekről szóló határozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II. megvalósításáról szóló szerződését, de most sem született végleges ítélet, a bíróság elnapolta a döntéshozatalt.","shortLead":"A Párbeszéd Ep-képviselője már hónapok óta pereskedik, hogy megkapja a magyar kormány és a Roszatom Paks II...","id":"20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c8ede56-bc41-4a4a-83de-05c2022940e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c79475a-61a2-4540-9bc6-5834c25740ee","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Javor_Huzzak_az_idot_a_paksi_szerzodesek_nyilvanossagra_hozatalanak_ugyeben","timestamp":"2018. október. 26. 16:26","title":"Jávor: Most a bíróság húzza az időt a paksi szerződések ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"535d6e70-5c08-4b17-8a7d-1eb27f8d198a","c_author":"Kovács Gellért","category":"kultura","description":"Gustav Möller. Jól jegyezzük meg ezt a nevet, mert könnyen lehet, sokszor fogjuk még hallani. A fiatal rendezőt Alfred Hitchcock bizonyosan keblére ölelné első játékfilmjéért, hisz Dánia Oscar-nevezettje, A bűnös maga a klasszikus filmes feszültségteremtést mesteri módon alkalmazó thrillercsoda. Kritika. ","shortLead":"Gustav Möller. Jól jegyezzük meg ezt a nevet, mert könnyen lehet, sokszor fogjuk még hallani. A fiatal rendezőt Alfred...","id":"20181026_egyetlen_arcot_nezunk_masfel_oran_at_es_megorulunk_az_izgalomtol_a_bunos_filmkritika","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=535d6e70-5c08-4b17-8a7d-1eb27f8d198a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73b6b47b-6f95-4f39-ad68-aeddd16feddf","keywords":null,"link":"/kultura/20181026_egyetlen_arcot_nezunk_masfel_oran_at_es_megorulunk_az_izgalomtol_a_bunos_filmkritika","timestamp":"2018. október. 26. 20:00","title":"Egyetlen arcot nézünk másfél órán át, és megőrülünk az izgalomtól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik tagszövetség feljelentését. Egy összeférhetetlenséggyanús ügy kelthette fel a hatóság figyelmét.","shortLead":"Nyomozást rendelt el a IX. kerületi ügyészség a Magyar Teniszszövetség ellen, miután megalapozottnak találták az egyik...","id":"20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7f154eb6-7ef8-40aa-8838-83932e1e7cf0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a7056c6-d5d6-4e38-99ae-27e078f216a0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Botrany_a_teniszszovetsegben_nyomoz_a_NAV","timestamp":"2018. október. 26. 17:42","title":"Botrány a teniszszövetségben: nyomoz a NAV","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]