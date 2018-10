Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","shortLead":"A Momentum elnöke szerint van esély megfutamítani a kormányt CEU-ügyben.","id":"20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33b2e7c1-b591-4357-b786-2a59d73817bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a09df8d8-0519-47ce-9d92-1b4427485619","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_November_16ra_hirdette_meg_a_Momentum_a_kovetkezo_tuntetest_a_CEUert","timestamp":"2018. október. 26. 19:14","title":"November 16-ra újabb tüntetést jelentett be Fekete-Győr","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104","c_author":"MTI","category":"itthon","description":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","shortLead":" Egy Csongrád megyei településen 27 Celsius-foknál is melegebb volt.","id":"20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e49be20f-7b44-496c-bee5-ebfe541ad104&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69550125-97eb-4d89-b42c-f988a310745d","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Megdolt_az_orszagos_napi_melegrekord","timestamp":"2018. október. 27. 19:15","title":"Megdőlt az országos napi melegrekord","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kevesebb mint két nappal a téli időszámítás kezdete előtt jelentették be.","shortLead":"Kevesebb mint két nappal a téli időszámítás kezdete előtt jelentették be.","id":"20181027_Marokko_oraatallitas_nyari_idoszamitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1ebf0409-e84f-46af-93ff-db7562c0dc14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"912d6865-4a9a-45e7-9c61-0416de7223c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181027_Marokko_oraatallitas_nyari_idoszamitas","timestamp":"2018. október. 27. 14:27","title":"Mi még gondolkodunk, a marokkóiak hirtelen eldobták az óraátállítást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös tulajdonsága van a madarakkal, mint elődeikkel, a dinoszauruszokkal.","shortLead":"A mai madarak ősei, az Archaeopteryxek egy új faját azonosíthatta egy nemzetközi kutatócsoport, az őslénynek több közös...","id":"20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4343cae7-15c1-4d44-841b-3812a7e6aeda&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f20a3668-ff1b-4fbf-9d38-6f3838106d03","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_archaeopteryx_albersdoerferi_madarak_ose_osmadar","timestamp":"2018. október. 27. 12:03","title":"Megtalálhatták a mai madarak ősét, 150 millió évvel ezelőtt élhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. A rendőrök nagy erőkkel...","id":"20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bf7b06-1fa1-4233-a95b-8b49a42c86bb","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","timestamp":"2018. október. 27. 17:14","title":"Tizenegy halottja van a pittsburghi zsinagóga elleni támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f073a33-52a7-49b2-b3ad-ba0cf3c31e68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9854089-0559-4e5d-b037-b005894ec40a","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Jezuskent_abrazolta_Orbant_drMarias","timestamp":"2018. október. 26. 19:38","title":"Jézusként ábrázolta Orbánt drMáriás a Biblia új kiadásához","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid rendszereket” – mondja Filippov Gábor politológus, aki szerint a politika nemcsak követi, alakítja is a valóságot, s ebben nincs vetélytársa a Fidesznek. Interjú.","shortLead":"„Csak valóságos, országos hálózattal rendelkező pártok tudták választásokon leváltani az orbánihoz hasonló hibrid...","id":"201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7e1f7556-8e99-4fa9-8317-892002969234&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54f46b47-a8e1-4364-87c0-688ddfcf2eb6","keywords":null,"link":"/itthon/201836__hibrid_rendszer__veszelyes_szemuvegesek__lelkes_feljelentok__csak_afidesz","timestamp":"2018. október. 28. 09:30","title":"\"Csűrhetjük, csavarhatjuk, de a pártok helyett senki sem fogja legyőzni a Fideszt\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29df85a1-b995-4622-bde6-816a7483bbab","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google megoldását építheti a Windowsba a Microsoft, hogy úgy védje meg a számítógépeket, hogy azok közben nem lassulnak.","shortLead":"A Google megoldását építheti a Windowsba a Microsoft, hogy úgy védje meg a számítógépeket, hogy azok közben nem...","id":"20181027_microsoft_windows_10_spectre_processzor_biztonsagi_res_javitas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=29df85a1-b995-4622-bde6-816a7483bbab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31b91e64-c20d-44c0-9401-03285f3e92c2","keywords":null,"link":"/tudomany/20181027_microsoft_windows_10_spectre_processzor_biztonsagi_res_javitas","timestamp":"2018. október. 27. 08:03","title":"Olyan frissítés jön a Windowshoz, amit az ön gépe is meg fog hálálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]