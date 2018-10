Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50 ezret törlesztett Deutschnak. ","shortLead":"A fideszes EP-képviselő ellen pert vesztett Juhász, tartozik neki. Juhász ezt megerősítette a hvg.hu-nak. Eddig 50...","id":"20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9365506b-2efa-493b-bafc-7c6e818e6cfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee0d9f6d-0156-43ca-94ae-4baaf09ca4d0","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Deutsch_Tamas_mar_be_is_jelentkezett_Juhasz_Peter_serelemdijara","timestamp":"2018. október. 26. 16:29","title":"Deutsch Tamás már be is jelentkezett Juhász Péter sérelemdíjára, aki eddig 50 ezret törlesztett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha egymilliárd forintnál is többet fizetni az ügyvédeknek. A kiszabott büntetés ugyanis akár tíz-százmilliárdos is lehet. Az étkezési utalványokkal kapcsolatos pereknél azonban hiábavaló az igyekezet.","shortLead":"Drága mulatság egy per a washingtoni választott bíróságon, ám az államnak mégis megéri százmilliókat, sőt néha...","id":"20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bc6f9c0d-8769-4374-bc92-f2f18da91de2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aaee1940-f42f-4e20-8029-9699dac5d8fa","keywords":null,"link":"/kkv/20181026_tizmilliardos_karteriteseket_fizet_az_allam_cheque_dejeuner","timestamp":"2018. október. 26. 13:00","title":"Tízmilliárdos kártérítéseket fizet az állam a Fidesz-kormány döntései miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13c74ae8-61aa-42b3-82f9-c3dfdd403771","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Literteljesítmény fronton az eminens tanulók ma már a 270 lóerő/literes értéket is megközelítik.","shortLead":"Literteljesítmény fronton az eminens tanulók ma már a 270 lóerő/literes értéket is megközelítik.","id":"20181026_toplista_adott_motormeretbol_ezek_az_autok_facsarjak_ki_a_legtobb_erot_koenigsegg_hennessey_mclaren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=13c74ae8-61aa-42b3-82f9-c3dfdd403771&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a2c7bec-9580-4532-bc60-5c1621fa7168","keywords":null,"link":"/cegauto/20181026_toplista_adott_motormeretbol_ezek_az_autok_facsarjak_ki_a_legtobb_erot_koenigsegg_hennessey_mclaren","timestamp":"2018. október. 26. 13:21","title":"Toplista: adott motorméretből ezek az autók facsarják ki a legtöbb erőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését, így a vasárnapi futamon ő rajtolhat majd az élről.","shortLead":"Daniel Ricciardo, a Red Bull ausztrál pilótája nyerte a Forma-1-es Mexikói Nagydíj szombati időmérő edzését...","id":"20181027_Mexikoi_Nagydij_Ricciardo_Forma1","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=aba56449-2a49-479a-a0e5-6738db416728&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"166e8164-a832-4f9c-862c-75d59c22c0ce","keywords":null,"link":"/cegauto/20181027_Mexikoi_Nagydij_Ricciardo_Forma1","timestamp":"2018. október. 27. 21:21","title":"Mexikói Nagydíj: Ricciardo indul az élről, Hamilton Vettel előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae","c_author":"Varga G. Gábor","category":"kkv","description":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban landolhat az első közforgalmú repülőgép.","shortLead":"Valószínűleg nem lesz a ferihegyi repülőtér alternatívája a ma még katonai célokra használt kecskeméti, ahol 2020-ban...","id":"201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a15edfce-9cb2-48f7-bae8-e2173a633bae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"72b47740-cf2c-494a-ac8f-15a40ae178fe","keywords":null,"link":"/kkv/201839__kecskemeti_repuloter__fapadosok__kenyelmes_mercedes__polgari_ertekrend","timestamp":"2018. október. 28. 10:30","title":"Milliárdokból fejlesztik a kecskeméti repteret, a Mercedes járhat vele igazán jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71f753a7-a623-4184-8865-4001bfb98190","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség sem fellebbezett.","shortLead":"A rendőrség sem fellebbezett.","id":"20181026_Megszuntette_a_birosag_a_pecsi_hajlektalan_ellen_inditott_eljarast","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=71f753a7-a623-4184-8865-4001bfb98190&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6882622-5a74-47e9-934e-b7cd4aec00e6","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_Megszuntette_a_birosag_a_pecsi_hajlektalan_ellen_inditott_eljarast","timestamp":"2018. október. 26. 15:05","title":"Megszüntette a bíróság a pécsi hajléktalan ellen indított eljárást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. A rendőrök nagy erőkkel vonultak a helyszínre. ELőször hét, illetve nyolc halottról szóltak az értesülések, később már tizenegy halottról és hat sebesültről. ","shortLead":"Lövöldözés volt az Élet fája zsinagógában, Pittsburgh-ben, helyi idő szerint 10 óra tájban. A rendőrök nagy erőkkel...","id":"20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f5bf7b06-1fa1-4233-a95b-8b49a42c86bb","keywords":null,"link":"/vilag/20181027_Lovoldozes_Pittsburgh_zsinagoga","timestamp":"2018. október. 27. 17:14","title":"Tizenegy halottja van a pittsburghi zsinagóga elleni támadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A járásbíróság szerint a rendeletmódosítás több ponton az alaptörvénybe ütközik, a bíróságra cipelt hajléktalan ellen ezért megszüntették az eljárást és az Alkotmánybírósághoz fordultak.","shortLead":"A járásbíróság szerint a rendeletmódosítás több ponton az alaptörvénybe ütközik, a bíróságra cipelt hajléktalan ellen...","id":"20181026_A_kaposvari_birosag_sem_itelte_el_a_hajlektalant_az_Alkotmanybirosaghoz_fordult","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3bdde823-da6c-43d9-b1bb-7b776c5ac64b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b38721e2-33f4-470f-b50c-68b138aa8cf5","keywords":null,"link":"/itthon/20181026_A_kaposvari_birosag_sem_itelte_el_a_hajlektalant_az_Alkotmanybirosaghoz_fordult","timestamp":"2018. október. 26. 16:54","title":"A kaposvári bíróság sem ítélte el a hajléktalant, az Alkotmánybírósághoz fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]