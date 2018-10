A légzése és a keringése is leállt annak az idős férfinek, aki egy gyulai áruházban lett rosszul szombat reggel. A boltban vásárló szolgálaton kívüli rendőr azonnal a segítségére sietett, ellenőrizte a légzését és a pulzusát is, majd miután életjeleket nem tapasztalt, megkezdte a férfi újraélesztését. Közben hívta a mentőket és a rendőrséget is. Az újraélesztésben segített egy szabadnapos mentőautó-vezető is, aki szintén vásárolni ment a boltba. A rendőr és a mentős felváltva végzett mellkaskompressziót, fenntartva ezzel a férfi keringését. A kiérkező mentők stabilizálták az idős embert állapotát és kórházba szállították - írta a police.hu.