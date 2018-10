Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez képest.","shortLead":"Beérték az SPD-t. A szélsőjobb 12 százalékon tetőzött. A CDU és az SPD is tíz százalékot zuhant az öt évvel ezelőttihez...","id":"20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8fc6dd63-797e-4225-94c1-2401bb4400d3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01dbc790-cd6b-43cc-9b1d-de9879f72efe","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Exit_poll_a_Zoldek_orulhetnek_a_legjobban_Hessenben","timestamp":"2018. október. 28. 18:23","title":"A Zöldek örülhetnek a legjobban Hessenben, a CDU 10 százalékot esett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","shortLead":"A fideszes politikus kiadatását kérte Polt Péter legfőbb ügyész, első körben a Mentelmi bizottság dönt róla. ","id":"20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=011c7aab-ddf5-4b3c-8f1e-ff133e3781e1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a8a55ff8-ea02-45f6-9bc1-082b3ab1a27f","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_Hetfon_delben_dol_el_Simonka_sorsa","timestamp":"2018. október. 28. 13:26","title":"Hétfőn délben dől el Simonka sorsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe52f6fa-7496-4be0-a920-acc4a5745358","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A szakmai kritikák kereszttüzében álló Magyar Divat és Design Ügynökségnek még honlapja sincs.","shortLead":"A szakmai kritikák kereszttüzében álló Magyar Divat és Design Ügynökségnek még honlapja sincs.","id":"20181029_Az_olasz_divatkamaraval_kotott_strategiai_megallapodast_Orban_Rahel_divatugynosege","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fe52f6fa-7496-4be0-a920-acc4a5745358&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39c8a6bf-ae69-42c6-8a5f-d81434ff3f2c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Az_olasz_divatkamaraval_kotott_strategiai_megallapodast_Orban_Rahel_divatugynosege","timestamp":"2018. október. 29. 09:50","title":"Az olasz divatkamarával kötött stratégiai megállapodást Orbán Ráhel divatügynösége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Meg nem erősített hírek szerint a tulajdonos is a gépen volt.","shortLead":"Meg nem erősített hírek szerint a tulajdonos is a gépen volt.","id":"20181028_Hatalmas_langokkal_egett_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere__video","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8d976d9f-404d-4b58-8817-3752c4b1a72f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e745707b-8b47-4d5b-b782-73bf88b5a7d4","keywords":null,"link":"/sport/20181028_Hatalmas_langokkal_egett_a_Leicester_City_tulajdonosanak_helikoptere__video","timestamp":"2018. október. 28. 10:59","title":"Hatalmas lángokkal égett a Leicester City tulajdonosának helikoptere - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel szembeni erélyesebb fellépést szorgalmazó zárójelentéssel ért véget szombat este a fiatalokról szóló püspöki szinódus a Vatikánban, háromheti tanácskozást követően.","shortLead":"A nők egyházi szerepének kiterjesztését, a melegek egyházi életbe való bevonását és a szexuális visszaélésekkel...","id":"20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=71cedc8a-0e2f-4466-8497-529b789e72e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db075691-c9eb-4356-9004-8d1b81da31c0","keywords":null,"link":"/vilag/20181028_Nyit_a_melegek_fele_a_katolikus_egyhaz_de_a_pedofilugyben_felemas_eredmeny_szuletett","timestamp":"2018. október. 28. 09:51","title":"Nyit a melegek felé a katolikus egyház, de a pedofilügyben felemás eredmény született","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","shortLead":"Az eddigi társtulajdonos tanácsadó lett.","id":"20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=93961ce8-81ef-4fd1-9e6b-57eb0f6f0624&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4ee2e1d-56f2-4523-aead-2adb417e5940","keywords":null,"link":"/kkv/20181027_Teljesen_Meszaros_Lorince_lett_a_2Rule","timestamp":"2018. október. 27. 11:52","title":"Teljesen Mészáros Lőrincéké lett a 2Rule","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ketten közülük szoros kapcsolatban állnak.","shortLead":"Ketten közülük szoros kapcsolatban állnak.","id":"20181028_A_hatoslotto_szamainak_osszege_125","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2b1e85-39e2-4745-b48d-d04ba9fa6b55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"041072c8-c580-4a13-b552-b7cff093e24a","keywords":null,"link":"/itthon/20181028_A_hatoslotto_szamainak_osszege_125","timestamp":"2018. október. 28. 17:12","title":"A hatoslottó számainak összege 125","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA rádiótávcső-rendszer által készített felvételsorozat segítségével.","shortLead":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA...","id":"20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a9d5-f582-4943-ba5c-670ff0aff48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","timestamp":"2018. október. 28. 15:03","title":"Találtak egy titokzatos hideg helyet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]