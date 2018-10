Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak. Az ő élete négy percen múlt.","shortLead":"Mindenkit ismert a debreceni születésű holokauszttúlélő azok közül, akiket a pittsburghi zsinagógában meggyilkoltak...","id":"20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d59a9e92-88b3-4245-a9bd-5ed591c4dd3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a0d0a3f-dda6-4be6-ae2f-06644b78637f","keywords":null,"link":"/vilag/20181029_Negy_percet_kesett_a_magyar_holokauszttulelo_igy_meguszta_a_pittsburgi_meszarlast","timestamp":"2018. október. 29. 08:14","title":"Négy percet késett a magyar holokauszttúlélő, így megúszta a pittsburgi mészárlást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f","c_author":"Bedő Iván","category":"tudomany","description":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis beporzók.","shortLead":"A háziméhek pusztulása megállítható, de nem mindegy, milyen áron. Nagyobb veszélyben vannak viszont a vadon élő kis...","id":"201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ba470a0-e30a-4b9a-acf8-421758fa669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ff7cf019-efed-44a7-8ef9-f30b81b69ff7","keywords":null,"link":"/tudomany/201841__mehpusztulas_mehgondozas__varosi_zummoges__mint_amangalica__kaptar_ateton","timestamp":"2018. október. 27. 14:00","title":"Kongassuk a vészharangokat a méhek pusztulása miatt? Van egy jó és egy rossz hírünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be azt a fegyvert, amivel megölték az oknyomozó újságírót és barátnőjét – derül ki a birtokunkba került európai rendőrségi határozatból. Ezért bevonták a magyar rendőrséget, amely több helyszínen tartott házkutatást, többek közt Budapesten, Kecskeméten és Zebegényben.","shortLead":"Két magyar férfi került a Ján Kuciak gyilkosai után nyomozó szlovák hatóságok látókörébe, az egyiktől szerezhették be...","id":"20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=707e4600-61f0-4c3d-b6bd-b88fa89e5701&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b4b8bf52-9519-4458-a96f-16553d229a94","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Magyarorszagra_vezetnek_a_szlovak_ujsagirogyilkossag_szalai","timestamp":"2018. október. 29. 06:30","title":"Magyarországra vezetnek a szlovák újságíró-gyilkosság szálai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis a Mátészalka-Debrecen vonalon jelenleg 48 sebességkorlátozás van érvényben.","shortLead":"Egy kisifú és egy kislány is simán felveszi a tempót a MÁV járatával Nyírmihálydi és Nyíradony között. Ugyanis...","id":"20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=50b98185-6af0-41c4-aed7-f3b3268e4f17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69e024ae-bb51-41c7-8d81-0104d23dd232","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Ott_tartunk_hogy_gyerekcsigak_is_felveszik_a_versenyt_a_metaszalkai_vonatot__video","timestamp":"2018. október. 27. 13:50","title":"Ott tartunk, hogy gyerekcsigák is felveszik a versenyt a métászalkai vonattal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés semmit nem tett, mondván: a víz hőmérséklete a határérték alatt van.","shortLead":"Jávor Benedek szeptemberben tett feljelentést, miután a Duna vize nyáron vészesen felmelegedett Paksnál, de a vezetés...","id":"20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e058de09-34fd-4185-a5e5-c430fa707101","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_Nyomoznak_a_Paksi_Atomeromu_hutovizenek_ugyeben","timestamp":"2018. október. 29. 10:12","title":"Nyomoznak a Paksi Atomerőmű hűtővizének ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott az olaszoktól a telefonlassításos ügyeik miatt. A beszólás több mint erősre sikeredett.","shortLead":"Nem bírta ki, hogy ne szúrjon oda riválisainak a Huawei, miután az Apple és a Samsung is sokmilliós büntetést kapott...","id":"20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=646a3b35-4da9-4945-a2e7-08986f61c4c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e19662e-f3ab-4497-a132-98b6f67ecc4f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181029_apple_iphone_samsung_telefonlassitas_trosztellenes_hatosag_frissitesek_telepites_huawei_mate_20_pro","timestamp":"2018. október. 29. 09:03","title":"A Huawei bevitt egy fájdalmas gyomrost az Apple-nek és a Samsungnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","shortLead":"De ezt nem a magyar kormánynak címezte.","id":"20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c5e5bd2-d77e-4eac-92b5-5b8fab15f538&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"55b994e8-e87a-4943-b060-cda4465afcff","keywords":null,"link":"/itthon/20181027_Az_allamtitkar_szerint_nem_er_ennyit_a_CEUugy","timestamp":"2018. október. 27. 12:59","title":"Az államtitkár szerint nem ér ennyit a CEU-ügy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA rádiótávcső-rendszer által készített felvételsorozat segítségével.","shortLead":"Amerikai csillagászok elkészítették az első globális hőtérképet a Jupiter Europa (Európé) nevű holdjáról, az ALMA...","id":"20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=086ca5ad-4f08-4c56-a1f6-7e508eca1e90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66d9a9d5-f582-4943-ba5c-670ff0aff48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20181028_jupiter_holdja_europa_europe_hoterkep","timestamp":"2018. október. 28. 15:03","title":"Találtak egy titokzatos hideg helyet a Jupiter egyik holdján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]