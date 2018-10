Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","shortLead":"Facebook-oldalán reagált a vele kapcsolatos hírekre a mentelmi jogától hétfőn megfosztott kormánypárti képviselő. ","id":"20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a07c57d9-a9e6-4e4c-b927-c5fdcee9fe0e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dad2af20-8b15-4229-b6b7-2817d14194fe","keywords":null,"link":"/itthon/20181029_simonka_gyorgy_fidesz_mentelmi_jog_felfuggesztese_parlament_orszaggyules","timestamp":"2018. október. 29. 17:56","title":"Simonka: Jelentkeztem a hatóságoknál, készen állok megvédeni az igazamat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","shortLead":"Lelógó vezetékbe nyúlkáltak az ormányosok.","id":"20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0fb5fbb7-6bcf-4ef4-92ef-abc101d8a653&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e71d9420-c56b-4a8c-85ce-6ccd796faab1","keywords":null,"link":"/elet/20181028_Aram_utott_agyon_het_elefantot","timestamp":"2018. október. 28. 17:38","title":"Áram ütött agyon hét elefántot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége megvalósult, a Trianon-trauma mindent maga alá temetett.","shortLead":"Száz évvel ezelőtt ezekben a napokban hullott szét a Monarchia, és bár ezzel a magyarok vágyott függetlensége...","id":"20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=43c1ea28-554e-4709-9863-9ac4441bd550&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"42901d35-49b4-4a68-bfa9-6af5cc68ee9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181030_A_Fidesz_hatalmi_szoval_akadalyozza_a_mult_feldolgozasat","timestamp":"2018. október. 30. 13:28","title":"A Fidesz hatalmi szóval akadályozza a múlt feldolgozását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","shortLead":"Az esemény megrendezése 348 millió forintos lyukat ütött a szervezet költségvetésén.","id":"20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=97b8393e-89f1-42b4-ba92-6411bf3943be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4cc03f77-908e-4a89-8b12-9db22f3c0815","keywords":null,"link":"/sport/20181029_vizsgalat_bokszszovetseg_ifjusagi_vb_duna_arena_koltsegvetes","timestamp":"2018. október. 29. 18:44","title":"Vizsgálat indul a bokszszövetségben a rongyrázós ifi-vb miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja, a vállalkozásoknak fel kell ismerni a jeleket, és alkalmazkodniuk kell a klímaváltozáshoz.","shortLead":"Az időjárás tartós változása mérhetően kihat az online vásárlási szokásokra is. Egy hazai szakértő azt tanácsolja...","id":"20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9acc877b-e2e3-4b9d-8462-82c6303b2d6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd67f710-5933-4282-ac66-333c32945ecd","keywords":null,"link":"/tudomany/20181030_klimavaltozas_ekereskedelem_webshopok_online_vasarlasi_szokasok","timestamp":"2018. október. 30. 10:03","title":"Amire csak kevesen gondolnak: a klímaváltozás befűthet a webshopoknak is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229","c_author":"Banos Benjámin","category":"gazdasag","description":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése érdekében pedig hűtheti is azt. Reménykedjünk benne, hogy a döntéshozók rendelkeznek ezzel a bölcsességgel. Reagálás Bod Péter Ákosnak a pénzügyi válságról szóló gondolataira.","shortLead":"Felelős gazdaságpolitikus gyengélkedő periódusban fűtheti egy ország gazdaságát, a túlzott felhevülés elkerülése...","id":"20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=25775e26-55a0-49ce-a27a-a8d48f7cb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2998bd7-c950-46c3-a1b0-4aad327aa537","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Egy_gondolat_a_2008as_penzugyi_valsagrol_es_ami_utana_kovetkezett","timestamp":"2018. október. 29. 11:14","title":"Egy gondolat a 2008-as pénzügyi válságról, és ami utána következett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Európa egyik konyhaművészeti szempontból legmagasabbra értékelt országában, Franciaországban, az utóbbi öt évben jelentősen csökkent a minőségi marhahús fogyasztása. Sokan megállítanák a folyamatot, van is rá receptjük.","shortLead":"Európa egyik konyhaművészeti szempontból legmagasabbra értékelt országában, Franciaországban, az utóbbi öt évben...","id":"20181029_Uj_vilag_jon_a_marhakra_a_francia_miniszter_milliardos_tamogatast_igert_hozza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d6f52b9b-f4ff-4ced-a890-9badb3723e54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5940c94-2faa-4603-ba42-3b5834bac03c","keywords":null,"link":"/kkv/20181029_Uj_vilag_jon_a_marhakra_a_francia_miniszter_milliardos_tamogatast_igert_hozza","timestamp":"2018. október. 29. 07:45","title":"Új világ jön a marhákra, a francia miniszter milliárdos támogatást ígért hozzá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af18ab4f-f6f9-44c3-aad0-c7f91ee90b09","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Megdőlhet a Szerencsejáték Zrt. árbevételi rekordja, főként a sportfogadásnak köszönhetően.","shortLead":"Megdőlhet a Szerencsejáték Zrt. árbevételi rekordja, főként a sportfogadásnak köszönhetően.","id":"20181029_Ket_Puskas_Stadiont_fel_lehetne_epiteni_abbol_amennyi_penzt_a_lottozokban_elkoltenek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=af18ab4f-f6f9-44c3-aad0-c7f91ee90b09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f6c0ec4-af05-4f77-9344-da60349558d2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181029_Ket_Puskas_Stadiont_fel_lehetne_epiteni_abbol_amennyi_penzt_a_lottozokban_elkoltenek","timestamp":"2018. október. 29. 07:29","title":"Két Puskás-stadiont fel lehetne építeni abból, amennyi pénzt a lottózókban elköltenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]