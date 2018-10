Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az Apple profitja nem csak fejlesztőinek zsenialitásán múlhat, hanem olykor a gyártást végző beszállító cégek „kreatív" munkaerő-alkalmazásán is. Rabszolgamunka lett a diákmunkából az Apple kínai partnercégénél?

A mexikói hagyományoknak megfelelően halottak napi ünnepi oltárt emeltek több helyen, köztük egy étteremben is Budapesten.

Felállították Frida Kahlo halottak napi oltárát

Három holdkőzetet kínálnak eladásra a New York-i Sotheby's aukciósházban: a várhatóan akár egymillió dollárt (286 millió forintot) is megérő kőzetdarabok az egyedüli olyan dokumentált példányok, amelyek legálisan kerülhetnek magántulajdonba.

Elárvereznek három szovjet holdkövet, 286 millió forintot is megérhetnek

Az Országgyűlés ma tárgyalja a Miniszterelnökség vezetőjének azon javaslatát, amely az uniós lakóhellyel nem rendelkező magyar állampolgároknak is aktív választójogot adna a jövő évi európai parlamenti választáson.

EP-választás: ma tárgyalják, hogy a Fidesz szerezne 80 ezer voksot a határon túlról

Dezső András ellen azért emeltek vádat, mert megírta, Svédországban többször elítélték azt a magyar nőt, aki később a választási kampányban azt nyilatkozta, a romló közbiztonság miatt jött haza. Vádat emelt az ügyészség az Index újságírója ellen

A javaslat elfogadása esetén 37 650 lesz a Honvédség maximális létszáma.

Ma eldől, megemelik-e 8 ezerrel a katonák számát

Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. ","shortLead":"Jöhet a Fudan Egyetem, erre maga a miniszterelnök adta ki a parancsot. Gémesit tartja felelősnek a Fidesz a szemétkáoszért