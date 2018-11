Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék felújítani. A BKK rendkívüli buszokat állít forgalomba.","shortLead":"Épp halottak napjának környékét sikerült kiválasztani arra, hogy az Új Köztemetőhöz tartó villamosvonalakat elkezdjék...","id":"20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9c96c0f7-c98a-4f45-b50d-4d4ff6183b94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb97ff1-5d35-48e0-9a96-9f62965ac618","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Figyelmeztet_a_BKK_igy_valtozik_a_kozlekedes_a_hosszu_hetvegen","timestamp":"2018. november. 01. 08:30","title":"Figyelmeztet a BKK: így változik a közlekedés a hosszú hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon az ENSZ globális migrációs csomagjához.","shortLead":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon...","id":"20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b081f12a-2c4a-49da-a855-a63116a098ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 01. 21:29","title":"A cseh kormányfő sem támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","shortLead":"A kisiklott vonat egy villanyoszlopot is kidöntött. ","id":"20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4eb9d13-6910-49a3-8f1c-2f0839ccb723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"269d7570-9327-452d-8ae7-a74c2bba4eb0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Kisiklott_egy_tehervonat_Kassa_kozeleben","timestamp":"2018. november. 02. 11:14","title":"Kisiklott egy tehervonat Kassa közelében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított, hogy a vírussal teli oldalak látogatása nagyon nem tesz majd jót a hálózatnak.","shortLead":"Munkahelyén is élt szenvedélyének az Egyesült Államok földtani intézetének egy dolgozója, ám arra már nem számított...","id":"20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=eaacc0f0-88a6-4646-8c14-53b564d8950e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b86ede24-b367-4cbe-865e-882737ac6963","keywords":null,"link":"/tudomany/20181101_egyesult_allamok_foldtani_intezet_geologus_pornograf_tartalom_szexfilm_oldal_virus_malware","timestamp":"2018. november. 01. 12:03","title":"9000 pornóoldalt nyitott meg, állami rendszereket fertőzött meg az amerikai hivatalnok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"280719ff-ff65-4ad3-9ec2-5a2145063ffa","c_author":"Riba István","category":"itthon","description":"Irreális terveket szőnek kormánykörökben, hogyan kerüljön a magyar felsőoktatás a nemzetközi élmezőnybe. A kabinet a számokkal trükközne a jobb rangsorhelyezésekért.","shortLead":"Irreális terveket szőnek kormánykörökben, hogyan kerüljön a magyar felsőoktatás a nemzetközi élmezőnybe. A kabinet...","id":"201839__nemzetkozi_rangsorok__felsooktatas__mta__allamvizsga","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=280719ff-ff65-4ad3-9ec2-5a2145063ffa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e653df3-99fe-4940-8b39-332a48090b1a","keywords":null,"link":"/itthon/201839__nemzetkozi_rangsorok__felsooktatas__mta__allamvizsga","timestamp":"2018. november. 02. 08:45","title":"A kormány sztáregyetemeket akar, de a CEU vegzálásával saját vágyálmait fúrja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég megfelelősségi véleményét, az önkormányzatoknak új szemétszállítót kell találniuk az elkövetkezendő időkben. De a szemétszállítóknál országosan tapasztalható forráshiány ettől még nem oldódik meg, és hiába kaptak most 26,4 millárd forintot erre az évre, hamar legatyásodhatnak a cégek.","shortLead":"Átvette a katasztrófavédelem a hulladékszállítást a Zöld Híd Kft. területén, a kukaholding NHKV pedig visszavonta a cég...","id":"20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c6763b7b-2acf-49f8-af93-cb4174f6fba3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5615884c-51fe-4bf6-8ebc-ba8ca6e31788","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_szemetkaosz_allam_katasztrofavedelem_nhkv_hulladk_zold_hid_","timestamp":"2018. október. 31. 17:25","title":"Szemétkáosz: keménykedik az állam, de a gondokat ez nem oldja meg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető veréssel fenyegette. A lány ezért meg is szülte gyermekét.","shortLead":"Nagypapája rendszeresen erőszakoskodott a 14 éves lánnyal, aki nem mert szólni senkinek az esetről, mert az elkövető...","id":"20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8b2a880-1e27-4c42-83db-f188b9fbbfa5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"915555e7-8eb8-405d-9710-44965059de73","keywords":null,"link":"/itthon/20181031_12_ev_bortont_kapott_a_ferfi_aki_teherbe_ejtette_unokajat","timestamp":"2018. október. 31. 20:03","title":"12 év börtönt kapott a férfi, aki teherbe ejtette unokáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","shortLead":"Győrben segített a Kétfarkú Kutya Párt egy hajléktalannak, de nem érnék be ennyivel.","id":"20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=47048cb9-fb62-48b7-9510-bf66b69c58fa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3422d76-9b67-4c69-b706-a861ea08375d","keywords":null,"link":"/itthon/20181101_Lakhatast_adott_az_MKKP_egy_hajlektalannak_a_kampanypenzbol","timestamp":"2018. november. 01. 08:55","title":"Lakhatást adott az MKKP egy hajléktalannak a kampánypénzből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]