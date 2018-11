Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e7c1b916-4a53-4153-899a-6ca90ffb21f4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Minden korábbi táblagépénél erősebb iPadet mutatott be a héten az Apple, de a korábbiaknál is (szokatlanul) magasabb az árcédulával. Megnéztük, itthon mit mennyiért adnak bele. Kapaszkodjon.","shortLead":"Minden korábbi táblagépénél erősebb iPadet mutatott be a héten az Apple, de a korábbiaknál is (szokatlanul) magasabb...","id":"20181102_apple_ipad_pro_2018_ar_uj_macbook_air","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e7c1b916-4a53-4153-899a-6ca90ffb21f4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7becd123-e004-4e47-b7b6-b44ca311cf5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_apple_ipad_pro_2018_ar_uj_macbook_air","timestamp":"2018. november. 02. 12:03","title":"Ki fizet 688 ezret egy táblagépért? Az Apple új iPadje épp ennyibe kerül, ha mindent kér bele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon az ENSZ globális migrációs csomagjához.","shortLead":"Babis cseh kormányfő javasolni fogja, hogy Csehország - Magyarország és Ausztria példáját követve - ne csatlakozzon...","id":"20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14dfac3c-d55f-45f0-8b5b-9794e6043d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b081f12a-2c4a-49da-a855-a63116a098ba","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_A_cseh_kormanyfo_sem_tamogatja_az_ENSZ_migracios_csomagjat","timestamp":"2018. november. 01. 21:29","title":"A cseh kormányfő sem támogatja az ENSZ migrációs csomagját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több milliárd eurót kell költenie Németországnak a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokba, különben nem éri utol az USA-t és Kínát – állítja az SPD egyik vezetője.","shortLead":"Több milliárd eurót kell költenie Németországnak a mesterséges intelligenciával (MI) kapcsolatos kutatásokba, különben...","id":"20181102_Nemetorszag_lemarad_a_mesterseges_intelligencia_fejlesztese_teren","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=02622f4f-a1fd-47b8-967c-9c99a5e79d7a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57d36c3-d25d-4daf-938f-bd23a4ddd570","keywords":null,"link":"/tudomany/20181102_Nemetorszag_lemarad_a_mesterseges_intelligencia_fejlesztese_teren","timestamp":"2018. november. 02. 14:59","title":"Németország lemarad a mesterséges intelligencia fejlesztése terén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","shortLead":"A felfegyverzett férfi összesen hat embert talált el, majd végzett magával.","id":"20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=77e1f0ee-d2c2-44d5-a681-c67515281b3f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa2f83e9-e6d8-4c9e-a795-38e54f512241","keywords":null,"link":"/vilag/20181103_Lovoldozes_volt_egy_floridai_jogastudioban_ketten_meghaltak","timestamp":"2018. november. 03. 09:06","title":"Lövöldözés volt egy floridai jógastúdióban, ketten meghaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","shortLead":"Még keresik a másik fekete dobozt, az eddig megtalált súlyosan megrongálódott. ","id":"20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=93d52478-f633-4472-b939-27eab7ac3402&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac3808d9-8d9f-4ebf-ba49-3b4dff420bc0","keywords":null,"link":"/vilag/20181102_Semmit_sem_ert_a_lezuhant_indonez_gep_megtalalt_fekete_doboza","timestamp":"2018. november. 02. 10:02","title":"Semmit sem ért a lezuhant indonéz gép megtalált fekete doboza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a2adf86-c220-4b4d-beef-9852f15e0e05","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca a válság óta eltelt időszakban, az árak vidéken 1 millió, Budapesten 2 millió forintnál kezdődnek – közölte az Otthon Centrum.","shortLead":"Fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca a válság óta eltelt időszakban, az árak vidéken 1 millió, Budapesten 2...","id":"20181102_Otthon_Centrum_fellendult_a_garazsok_es_gepkocsibeallok_piaca","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1a2adf86-c220-4b4d-beef-9852f15e0e05&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbbdd141-b642-4996-b441-c006bf9e6399","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181102_Otthon_Centrum_fellendult_a_garazsok_es_gepkocsibeallok_piaca","timestamp":"2018. november. 02. 16:42","title":"Otthon Centrum: fellendült a garázsok és gépkocsibeállók piaca","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb fokozatú riasztás lesz érvényes.","shortLead":"A rossz idő miatt ismét nőtt az áldozatok száma Olaszországban. Veneto tartomány területén pénteken is a legmagasabb...","id":"20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=222c0285-9389-4e01-ae72-9c69b8e90dd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c664e32f-5ce4-421e-a1fd-24f97767e564","keywords":null,"link":"/vilag/20181101_Tovabb_emelkedett_a_rossz_idojaras_aldozatainak_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2018. november. 01. 19:57","title":"Már medúza úszkál a Szent Márk téren Velencében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","shortLead":"Egy minimum szerencsétlenül választott jelmezen akadt ki az internet népe.","id":"20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8586fa2a-df24-472c-993c-4dfe165ac087&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e29706c-3214-4249-aa20-3907b5413faa","keywords":null,"link":"/elet/20181101_Rasszizmussal_vadoljak_a_Bayern_Munchent_a_halloweeni_bulijuk_utan","timestamp":"2018. november. 01. 20:35","title":"Rasszizmussal vádolják a Bayern Münchent a halloweeni bulija után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]