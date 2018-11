Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat törnie a nagyhatalmak projektjei között, és így a világűr felé – állítja Ferencz Orsolya frissen kinevezett miniszteri biztos. A laikusok azt hiszik, a hazai űrkutatás legfeljebb egy pesti vicc tárgya lehetne, ám valójában óriási gazdasági potenciál rejtőzik az eddig aprópénzből működő területen.","shortLead":"Deklasszált szektor a magyar űrkutatás, melynek most Oroszország és az Európai Unió között lavírozva kellene utat...","id":"20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bae8cfa2-b33a-4fdc-8697-809bf90a71e4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f9187c2-082f-48f0-805e-17c928e8c67c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_miniszteri_biztos_urkutatas_penz_urhajos_fejlesztes_haszon","timestamp":"2018. november. 05. 06:30","title":"„Oda akarunk visszatérni, ahol egyszer már voltunk” – magyar űrhajóst remél az űrbiztos? ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","shortLead":"A válogatott védő minden bizonnyal idén már nem léphet pályára.","id":"20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e4bc8ebd-f623-4fbe-aed5-58862447ec68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ec9c631-64d1-42f9-857a-87ad26fa37d5","keywords":null,"link":"/sport/20181105_Ugy_megvertek_a_Dunaszerdahely_focistajat_hogy_eltort_az_allkapcsa","timestamp":"2018. november. 05. 12:50","title":"Úgy megverték a Dunaszerdahely focistáját, hogy eltört az állkapcsa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel a sorozatába.","shortLead":"Micsoda álom válik valósággá, amikor valakinek a garázsában épített autóját az egyik legnagyobb játékgyártó veszi fel...","id":"20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7f2e6200-2c68-461d-80e7-c06d2d13539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d0024d2-c2f2-4492-a542-9640c4b37289","keywords":null,"link":"/cegauto/20181105_Hot_Wheels_valodi_auto","timestamp":"2018. november. 05. 14:41","title":"Az az igazi elismerés, amikor egy otthon készült autóból is csinál hivatalos játékautót a Hot Wheels","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb47150f-6c4f-476f-8935-85b5e84c338e","c_author":"Takarék Csoport","category":"brandchannel","description":"Jócskán felértékelődtek a budapesti belvárosi ingatlanok, áruk már a zöldövezetben lévőkét közelíti. Egyre többen ugyanis az alapján vesznek lakást, hogy azt ki tudják adni, az könnyen megközelíthető, a szolgáltatások pedig gyorsan elérhetők legyenek. Márpedig e tulajdonságok inkább a főváros belső kerületeit jellemzik. \r

","shortLead":"Jócskán felértékelődtek a budapesti belvárosi ingatlanok, áruk már a zöldövezetben lévőkét közelíti. Egyre többen...","id":"takarekcsoport_20181105_Hol_erdemesebb_most_lakast_venni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb47150f-6c4f-476f-8935-85b5e84c338e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"859645e4-e0c4-4384-90dd-b5f398a976ca","keywords":null,"link":"/brandchannel/takarekcsoport_20181105_Hol_erdemesebb_most_lakast_venni","timestamp":"2018. november. 05. 20:31","title":"Hol érdemesebb most lakást venni: zöldövezetben vagy a belvárosban?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Takarék Csoport","c_partnerlogo":"0ff55e5c-862b-489d-9ce6-13521adf03b9","c_partnertag":"takarekcsoport"},{"available":true,"c_guid":"ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza a nem költségvetési pénzek elosztásának döntési szabályait.","shortLead":"Felhatalmazást kap a kormány, hogy rendeletben szabályozza a nem költségvetési pénzek elosztásának döntési szabályait.","id":"20181104_Modositja_a_kormany_a_civiltorvenyt_de_a_Stop_Soroshoz_nem_nyul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba56362a-0816-4d0c-be11-8c7a19551078&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62635317-dd25-4a50-b152-38fa8873240a","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Modositja_a_kormany_a_civiltorvenyt_de_a_Stop_Soroshoz_nem_nyul","timestamp":"2018. november. 04. 10:44","title":"Módosítja a kormány a civiltörvényt, de a Stop Soroshoz nem nyúl","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","shortLead":"A humorista videóüzenetben közölte barátaival, hogy az idén már biztosan nem lép fel.","id":"20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f54a4996-076a-4f8d-b932-4edb1f02c857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92af4794-1f87-4cc1-87d9-f6824580aa07","keywords":null,"link":"/kultura/20181105_Egeszsegi_allapota_miatt_minden_eloadasat_lemondta_Sas_Jozsef","timestamp":"2018. november. 05. 07:13","title":"Sas József minden előadását lemondta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","shortLead":"A lakhatás jogáért tartanak fáklyás tüntetést az Alkotmánybíróság előtt.","id":"20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=95227d76-01ae-4dfb-9f91-e3e35f881e34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eeeeddf4-345e-4562-b406-304a1b9ae410","keywords":null,"link":"/itthon/20181104_Nem_a_hajlektalansag_bun_hanem_amit_a_kormany_muvel__tobb_szazan_tuntetnek_az_Alkotmanybirosag_elott","timestamp":"2018. november. 04. 17:52","title":"\"Nem a hajléktalanság bűn, hanem amit a kormány művel\" ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","shortLead":"Emelik a roncsprémiumot – ezzel próbálja leszerelni a francia kormány az üzemanyag árának emelése elleni tiltakozást.","id":"20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59c12c00-d985-4745-87f1-5bb9aab50bba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dc64a90b-7aaa-402d-9b0a-7aaec45c6691","keywords":null,"link":"/gazdasag/20181105_A_francia_kormany_kitalalt_valamit_hogy_ne_menjenek_az_emberek_az_utcara","timestamp":"2018. november. 05. 07:17","title":"A francia kormány kitalált valamit, hogy ne menjenek az emberek az utcára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]