[{"available":true,"c_guid":"5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","shortLead":"Katonai pontonhídon folyhat a közúti közlekedés, amíg tart a kesznyéteni Sajó-híd felújítása. ","id":"20181105_pontonhid_epul_a_sajon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d74eed0-b565-4ef7-a7f8-a03c44661d45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b06e449f-21d5-4309-a06e-6b072089e600","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_pontonhid_epul_a_sajon","timestamp":"2018. november. 05. 21:26","title":"Pontonhíd épül a Sajón","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális vagyonkezelési megoldásokat fejlesztő Dorsumban. ","shortLead":"Szigetes tulajdonostársaival részesedést szerzett a három éve nemzetközi szinten is terjeszkedő, digitális...","id":"20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a8d87e3-cde2-4124-9190-4734407c3bfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"99f31216-0695-455e-b335-43ce624497bd","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_A_fintech_vilagaban_probal_szerencset_Gerendai","timestamp":"2018. november. 05. 09:19","title":"A fintech világában próbál szerencsét Gerendai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","shortLead":"Nem értenek egyet Nagy Imre szobrának elmozdításával. ","id":"20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7dc604e1-2150-4048-b2ba-6987004e4622&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9fd15dad-f16c-446c-9b85-7afd93419c9c","keywords":null,"link":"/itthon/20181105_Megdobbent_a_Nagy_Imre_Tarsasag_a_kormany_szandekan","timestamp":"2018. november. 05. 10:21","title":"Megdöbbent a Nagy Imre Társaság a kormány szándékán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég. Az eredményekből kiderül, a magyarok nagy része még mindig nem fordít elég figyelmet online szolgáltatások igénybevételekor (bank, vásárlás, közösségi média) jelszavainak megóvására, és nem készült fel az adathalászok elleni védekezésre sem. ","shortLead":"Online adatbiztonság témában végzett Magyarországon is felmérést a Google megbízásából a YouGov piackutató cég...","id":"20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d791453e-6ff7-427e-9d30-0378d64c6382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"effdc22d-18d5-4748-8776-996b54d06b96","keywords":null,"link":"/tudomany/20181105_google_online_biztonsag_kutatas_magyar_felhasznalok_eros_jelszo_ketlepcsos_azonositas","timestamp":"2018. november. 05. 16:03","title":"A Google megnézte, milyen jelszavakat használnak a magyarok – jobb, ha pár dolgot azonnal átkapcsol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100% Green, Afternoon Tea vegan – Christophe Moret mester ezekkel az akciókkal kezdte, és mára rengeteg követőre talált.\r

","shortLead":"Párizsban a három Michelin-csillagos Abeille étterem már három éve meghirdette a háborút a bifsztek ellen. Dîners 100...","id":"20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3c263c10-f07f-4f09-8246-ece71a38cbe5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acb93312-8d78-444f-b95c-e40329ae2747","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Az_eltuno_bifsztek_nyomaban_vegkepp_bucsut_vesz_az_elit_a_marhasulttol","timestamp":"2018. november. 05. 12:46","title":"Mi lesz, ha végképp búcsút vesz az elit a marhasülttől?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":" ","shortLead":" ","id":"20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48910ed5-043d-41b2-b3be-8820205bbbce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"156475ec-cffa-4f64-bd04-795904fd0854","keywords":null,"link":"/elet/20181105_Ime_korunk_nagy_kerdesei_egy_kepen","timestamp":"2018. november. 05. 14:26","title":"Íme, korunk nagy kérdései egy képen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2","c_author":"Daczi Dóra","category":"kkv","description":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról, a kilencvenes évek viharairól és a szép új, pipafüstmentes világ kihívásairól az ükonoka mesél.","shortLead":"Bár 1942-ben mindenüket elvesztették, '45-ben már reklámfilmet forgattak a Gallwitzról. Az államosításról...","id":"20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bf52aabf-19e2-49c8-881e-af14785b44f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ea1686b-320b-4a6d-a08f-78fc944565dc","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_Gallwitz_pipa_setabot_uzlet_csalad_vallalkozas","timestamp":"2018. november. 05. 12:55","title":"Kézigránát-támadást, államosítást, maffiavilágot is túlélt a 140 éves pesti pipás cég ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem a mobilos applikációja nem fog működni.","shortLead":"A légitársaság frissíti a foglalási rendszerét, ezért szerda délutántól csütörtök hajnalig sem a weboldala, sem...","id":"20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=64fb1c60-8b03-4510-ad42-d9a0cecea71b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"609afa0a-b570-4a76-8bd8-9d50d683a280","keywords":null,"link":"/kkv/20181105_fel_napig_nem_lesz_elerheto_online_a_ryanair","timestamp":"2018. november. 05. 19:57","title":"Fél napig nem lesz elérhető online a Ryanair","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]