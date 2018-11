Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett egy felsőörsi nyaralóban. Már meghallgatható az album.","shortLead":"Az Álomból vár című lemezt a csapat szokás szerint együtt játszva vette fel, a nagyját hagyományos stúdió helyett...","id":"20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c445009d-c9ca-4311-9396-4ed43d581a2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8284b50-86a4-4b37-be46-0ff2cb680d83","keywords":null,"link":"/kultura/20181108_Felsoorsi_nyaraloban_rogzitette_uj_albumat_a_Konyha_zenekar","timestamp":"2018. november. 08. 15:23","title":"Felsőörsi nyaralóban rögzítette új albumát a Konyha zenekar – lemezpremier a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","shortLead":"A magyar gyerekek sokat tanulnak, de elsősorban otthon, és nem gondolják, hogy bármi haszna volna a matektanulásnak.\r

\r

","id":"20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3c75406-a3f3-4580-8ab0-b015bacae9dd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e57f1bb5-248a-44d6-8465-0d0a27056751","keywords":null,"link":"/kultura/20181107_Rengeteget_szenvednek_otthon_a_magyar_diakok_a_matekkal__es_nagyon_gyenge_a_teljesitmenyuk","timestamp":"2018. november. 07. 11:15","title":"Sokat szenvednek a magyar diákok a matekkal, de főleg otthon – és nagyon gyenge a teljesítményük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81fd7a91-b4c1-4a77-9e57-ac8d435bad1f","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ez a bajor divatterepjáró egyrészt elképesztően erős, másrészt viszont egyáltalán nem fogyaszt sokat.","shortLead":"Ez a bajor divatterepjáró egyrészt elképesztően erős, másrészt viszont egyáltalán nem fogyaszt sokat.","id":"20181107_kozel_400_loeros_dizelmotor_ebben_az_uj_bmw_x4ben_m40d_m40i_suv_divatterepjaro_tuning","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81fd7a91-b4c1-4a77-9e57-ac8d435bad1f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a26c8ee-ad8e-4ac0-bbf6-4a557ff899ff","keywords":null,"link":"/cegauto/20181107_kozel_400_loeros_dizelmotor_ebben_az_uj_bmw_x4ben_m40d_m40i_suv_divatterepjaro_tuning","timestamp":"2018. november. 07. 11:21","title":"Közel 400 lóerős dízelmotor ebben az új BMW X4-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto.kozlekedes","description":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","shortLead":"Lesodródott az útról és kidöntött egy villanyoszlopot egy gépkocsi a X. kerületi Gyömrői úton. ","id":"20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7a49244-67a6-4a0a-8d79-f66765d04d79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c03f0ea-ddce-4187-b548-b4d06cc9aea1","keywords":null,"link":"/cegauto.kozlekedes/20181108_Kidontott_egy_oszlopot_egy_auto_a_Gyomroi_uton__fotok","timestamp":"2018. november. 08. 15:32","title":"Kidöntött egy oszlopot egy autó a Gyömrői úton – fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","shortLead":"Ezt állapította meg a Birminghami Egyetem kutatóinak új tanulmánya.","id":"20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4dda0fb5-cf78-4286-8df0-85e2afd2b08b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"159efa8f-cfc9-481b-88c7-4b248cad645f","keywords":null,"link":"/elet/20181107_Gyerekkori_mandulamutet_kutatas_tanulmany","timestamp":"2018. november. 07. 10:52","title":"Legtöbbször felesleges a gyerekkori mandulaműtét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"sport","description":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek Ligája-meccsen.","shortLead":"A magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya helyett a másodedző irányítja a csapatot a következő Nemzetek...","id":"20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e70f2c83-d42c-45f2-addc-ee6216d9601f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"818fc7e9-ea73-433a-974d-efbed2072677","keywords":null,"link":"/sport/20181107_marco_rossi_szovetsegi_kapitany_eltiltas_uefa_nemzetek_ligaja","timestamp":"2018. november. 07. 17:58","title":"Eltiltotta Marco Rossit az UEFA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy új kutatás szerint azoknál is magas a kockázat, akiknél valamilyen komplikáció lépett fel szülés közben.","shortLead":"Egy új kutatás szerint azoknál is magas a kockázat, akiknél valamilyen komplikáció lépett fel szülés közben.","id":"20181108_Nagyobb_esellyel_esnek_at_szules_utani_depresszion_azok_a_nok_akik_fiut_szulnek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=5321e95e-622e-44b9-b610-6c060fa4d327&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea361d58-1597-47e5-9ada-9945f6399e32","keywords":null,"link":"/elet/20181108_Nagyobb_esellyel_esnek_at_szules_utani_depresszion_azok_a_nok_akik_fiut_szulnek","timestamp":"2018. november. 08. 11:59","title":"Nagyobb eséllyel esnek át szülés utáni depresszión azok a nők, akik fiút szülnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea","c_author":"Nagy Gábor","category":"vilag","description":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen mindketten szenvedtek fájó vereségeket és arattak biztató győzelmeket. Így együttműködésre vannak ítélve, ami Donald Trump elnöknek nehezére eshet.","shortLead":"A republikánusok és a demokraták is sikeresnek minősíthetik majd magukat a félidős kongresszusi választás után, amelyen...","id":"20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f77e984c-663f-4d9e-aff1-536a15f45fea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"294e82ee-4b49-4dbb-a9b9-281384f65555","keywords":null,"link":"/vilag/20181107_egypartrendszet_amerika_felidos_valasztasok","timestamp":"2018. november. 07. 10:40","title":"Véget ért az egypártrendszer Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]